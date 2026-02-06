Il futuro della tecnologia, guidato dall'esperienza

Kärcher è leader mondiale nella tecnologia di pulizia da decenni. Le nostre macchine autonome per la pulizia combinano tutta la nostra esperienza con la più alta tecnologia, grazie allo sviluppo di sensori estremamente precisi, potenti computer e software sofisticati, per creare nuove soluzioni di pulizia, efficienti, autonome e sicure.

Che si tratti di lavaggio o aspirazione, i robot per la pulizia KIRA si muovono con facilità e sicurezza in ambienti spaziosi o ristretti, rilevando in modo affidabile persone e ostacoli fisici. Elaborano i dati dei sensori in frazioni di secondo e, se necessario, avviano appropriate manovre evasive. La capacità delle macchine di soddisfare in ogni momento gli elevati requisiti tecnici di una navigazione intelligente e completamente sicura è dimostrata dai certificati di sicurezza che ne attestano il funzionamento in conformità con la norma IEC 63327[SM1] per un utilizzo sicuro anche in aree pubbliche.