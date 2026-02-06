Robot per la pulizia
Efficienza, Autonomia, Sicurezza.
Nel settore del cleaning, la carenza di manodopera specializzata è un problema crescente, il turnover del personale è elevato e, parallelamente, le attività di pulizia diventano sempre più complesse. La nostra risposta a queste sfide è: Kärcher Intelligent Robotic Application o "KIRA" in breve, i robot per la pulizia di Kärcher.
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
La soluzione ideale per ogni esigenza
Il mondo degli appalti pubblici e delle imprese di pulizia ha subito una trasformazione radicale. Mentre un tempo bastavano aspirapolvere, stracci e detergenti, oggi il settore è rivoluzionato da tecnologie di pulizia all'avanguardia, rigidi standard igienici e ambientali e attività di pulizia sempre più complesse.
Invece di inviare personale di pulizia specializzato e qualificato ad affrontare le attività più dispendiose in termini di tempo, come la pulizia dei pavimenti, i sofisticati robot per la pulizia KIRA di Kärcher offrono alternative nuove e migliori. Come complemento ai team di pulizia, si occupano della pulizia dei pavimenti in aree ampie e spaziose, nonché in spazi interni stretti e angusti.
Invece di scendere a compromessi sulla qualità della pulizia con una soluzione "tutto in uno", abbiamo sviluppato i nostri robot per la pulizia con precisione specifica per l'applicazione in questione. Solo così è possibile garantire la migliore qualità di pulizia e i più alti standard di sicurezza sia per gli operatori che per il pubblico.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA rappresenta una nuova categoria di prodotti tecnologicamente avanzati in costante crescita grazie allo sviluppo di nuovi robot per la pulizia professionale in grado di svolgere compiti monotoni e dispendiosi in termini di tempo, come la pulizia dei pavimenti, lasciando agli operatori la possibilità di svolgere attività più complesse in parallelo. Intuitivi da utilizzare, i nostri robot per la pulizia si spostano e puliscono in modo sicuro e affidabile in un'ampia varietà di ambienti grazie alla potente tecnologia di sensori e al software sofisticato.
Il futuro della tecnologia, guidato dall'esperienza
Kärcher è leader mondiale nella tecnologia di pulizia da decenni. Le nostre macchine autonome per la pulizia combinano tutta la nostra esperienza con la più alta tecnologia, grazie allo sviluppo di sensori estremamente precisi, potenti computer e software sofisticati, per creare nuove soluzioni di pulizia, efficienti, autonome e sicure.
Che si tratti di lavaggio o aspirazione, i robot per la pulizia KIRA si muovono con facilità e sicurezza in ambienti spaziosi o ristretti, rilevando in modo affidabile persone e ostacoli fisici. Elaborano i dati dei sensori in frazioni di secondo e, se necessario, avviano appropriate manovre evasive. La capacità delle macchine di soddisfare in ogni momento gli elevati requisiti tecnici di una navigazione intelligente e completamente sicura è dimostrata dai certificati di sicurezza che ne attestano il funzionamento in conformità con la norma IEC 63327[SM1] per un utilizzo sicuro anche in aree pubbliche.
Semplice da usare, risultati eccellenti
La tecnologia alla base di KIRA è impressionante quanto la qualità della pulizia e l'efficienza che garantisce. Peraltro, non sono richieste conoscenze specialistiche per configurare le macchine: al contrario, i robot sono ottimizzati per un funzionamento semplice e intuitivo, quindi un breve briefing introduttivo è tutta la formazione necessaria. KIRA infatti dialogia con l'operatore in 28 lingue diverse, rendendo il sistema estremamente accessibile.
L'adattabilità che ti serve, la specializzazione che desideri
I nostri robot per la pulizia sono progettati su misura per le esigenze dei professionisti nel loro lavoro quotidiano, per soddisfare le loro diverse necessità. Il robot aspirapolvere KIRA CV 50 - ideale per la pulizia di camere d'albergo e corridoi - è dotato di potenti batterie Kärcher Battery Power+ da 36 V di lunga durata e di un caricabatterie, che lo rendono sempre pronto all'uso.
l robot lavasciuga pavimenti KIRA B 50 e KIRA B 200 - progettati per la pulizia autonoma di medie e grandi aree come magazzini, industrie ecc. - raggiungono la loro massima autonomia con la Docking Station che consente alla macchina di rabboccare l'acqua pulita, scaricare l'acqua sporca, risciacquare il serbatoio e caricare la batteria agli ioni di litio a lunga durata.
Dagli spazi più ampi a quelli più ristretti, la pulizia è garantita
Da ampie superfici a spazi ristretti, anche in presenza di ostacoli. A seconda del design e dell'applicazione, i nostri robot per la pulizia sono estremamente versatili, il che li rende adatti all'uso nel settore dei trasporti (aeroporti, stazioni ferroviarie, magazzini logistici), nel settore della vendita al dettaglio (supermercati, ipermercati, centri commerciali), nel settore sanitario (ospedali, strutture di assistenza), negli edifici pubblici (scuole, università, musei, palestre, centri congressi), negli uffici (atrio, corridoi, stanze), nel settore alberghiero (camere per gli ospiti, hall, corridoi e camere d'albergo) e, naturalmente, in ambienti industriali per la pulizia di capannoni di produzione.
Connettività e protezione dei dati all'avanguardia
Per tenere traccia del lavoro svolto dai robot, puoi accedere a report dettagliati, con tutte le informazioni sulle attività di pulizia, direttamente dal tuo computer o smartphone, grazie al portale web o all'app KIRA Robots. E non importa dove ti trovi: puoi monitorare i tuoi robot in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo!
Ma non è tutto: per essere sempre aggiornato, puoi anche impostare delle notifiche che ti avviseranno in caso di necessità o di eventuali anomalie. Così puoi intervenire tempestivamente e garantire la massima efficienza delle tue operazioni di pulizia.
Naturalmente, la sicurezza dei tuoi dati è la nostra priorità. Per questo motivo, tutte le informazioni sono crittografate e protette da accessi non autorizzati. Puoi stare tranquillo: con Kärcher, la gestione dei dati è sempre responsabile, mirata e conforme alle normative GDPR.