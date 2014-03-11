Scope elettriche senza filo
Scopa a batteria Le scope a batteria si possono utilizzare ogniqualvolta l'aspirapolvere sia troppo e la scopa troppo scomoda.
Caratteristiche
Con la K 55 Pet Plus a batteria è ora possibile pulire superfici di piccole e medie dimensioni. L’innovativo sistema a spazzole mobili si adatta a tutte le superfici, compresi tappeti e moquette, garantendo ottimi risultati. La speciale spazzola Pet raccoglie in un attimo anche i peli di animali. La forma sottile della base e lo snodo centrale consentono di raggiungere lo sporco anche nei punti più difficili: è quindi perfetta per essere utilizzata all’interno di tutta la casa.
- La possibilità -unica sul mercato- di sostituire la spazzola, aumenta le possibilità di applicazione del prodotto.
- Interruttore a pedale
- Spazzola standard e spazzola Pet per il pelo degli animali domestici sono in dotazione
- Facile da pulire, raccoglie in un attimo i peli degli animali domestici.
- Il vano raccolta è estraibile
- Massima flessibilità grazie all'aimentazione a batteria.
- Supporto a parete incluso nella confezione
- Manico telescopico con posizione di fermo
- Impugnatura ergonomica
- Comodo interruttore on/off a pedale.
Tecnologia innovativa per la sostituzione della spazzola.
Basta premere un pulsante ed il rullo spazzola esce dalla sede per essere facilmente sostituito
Massima flessibilità
Senza cavo, batteria ricaricabile, raggio d’azione illimitato, subito pronta per l’uso..
Spazzola Pet
La spazzola è confezionata in una retina da rimuovere prima dell'utilizzo.
Supporto a parete
Possibilità di riporre la macchina con ordine e senza occupare troppo spazio: questa scopa è sempre pronta per l’uso.