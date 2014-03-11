Scope elettriche senza filo

Caratteristiche

Con la K 55 Pet Plus a batteria è ora possibile pulire superfici di piccole e medie dimensioni. L’innovativo sistema a spazzole mobili si adatta a tutte le superfici, compresi tappeti e moquette, garantendo ottimi risultati. La speciale spazzola Pet raccoglie in un attimo anche i peli di animali. La forma sottile della base e lo snodo centrale consentono di raggiungere lo sporco anche nei punti più difficili: è quindi perfetta per essere utilizzata all’interno di tutta la casa.