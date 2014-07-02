Accessori
Con gli accessori originali Kärcher il campo di applicazione delle nostre nostre macchine si amplia ulteriormente. I kit accessori sono progettati per portare a termine compiti specifici: il kit sabbiatura ad esempio trasforma l'idropulitrice in un'idrosabbiatrice, ideale per eliminare ruggine e graffiti.
Accessori per idropulitrici Home&Garden
Amplia gli usi della tua idropulitrice Kärcher grazie all'ampia gamma di accessori: trasformala nella tua alleata ideale per affrontare tutte le sfide di pulizia all'esterno della tua casa!