Professionale
La soddisfazione del cliente, con le sue esigenze specifiche: per noi è un punto di partenza e di arrivo. Kärcher è può vantare un altissimo livello di soddisfazione proveniente dalla propria clientela, in numerosi ambiti. Nel centro di eccellenza Kärcher continuiamo a raccogliere, catalogare, valutare ed interpretare informazioni su tutti i settori strategici. Da questa base partiamo per ideare e sviluppare le soluzioni professionali più innovative ed efficienti per continuare a rispondere con efficacia alle necessità dei clienti, in diversi settori di mercato.
Target Group
Trovare la soluzione migliore nel cleaning è determinante per un'azienda. Anche l'aspetto ambientale ed ecosostenibile è fondamentale. Con questi obiettivi abbiamo progettato una vasta gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza specifica da parte della clientela.
Soluzioni per l'industria
Forniamo tutto ciò che serve – quello che presentiamo in questa sezione è solo la punta dell’iceberg. Riusciamo a coprire tutti i reparti dell’industria e le loro esigenze grazie ai nostri aspiratori industrial, agli Ice Blaster, ai sistemi di pulizia per cisterne, alle lavasciuga ed alle spazzatrici. Indicateci qual è il problema che dovete risolvere ed insieme troveremo la soluzione più efficace ed efficiente.