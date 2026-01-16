Lavapavimenti
Fai risplendere le tue superfici!
Stanco di passare l'aspirapolvere prima di lavare i pavimenti? Con i nostri lavapavimenti, fai tutto in una volta sola! Se cerchi agilità, scegli l'FC 2-4 con batteria intercambiabile. Per il massimo della tecnologia, c'è l'FC 8 con display LCD e app dedicata. Scopri la nostra selezione di lavapavimenti e preparati a fai risplendere i tuoi pavimenti senza fatica!
FC 8 Smart Signature Line: il fiore all'occhiello della gamma smart
L'FC 8 Smart Signature Line manda in pensione la vecchia regola "prima aspirapolvere, poi lavapavimenti" con la stessa facilità con cui elimina ogni tipo di sporco secco e umido. Le due coppie di rulli controrotanti entrano subito in azione e restituiscono lucentezza ai tuoi pavimenti nella metà del tempo.** Ora con un pratico display LCD e connessione all'app Home&Garden: scegli fra dieci diverse modalità di pulizia ottimizzate per diversi tipi di pavimento, direttamente sul dispositivo oppure configura le tue modalità di pulizia personalizzate per risultati impeccabili.
CONNESSIONE ALL'APP HOME&GARDEN
Scopri come ottenere risultati di pulizia impeccabili con il tuo FC 8 Smart Signature Line. Tramite Bluetooth, puoi collegare facilmente il tuo lavapavimenti allo smartphone utilizzando l'app Home & Garden. Approfitta dei nostri consigli degli esperti e di una varietà di modalità di pulizia consigliate per diversi tipi di pavimento o crea le tue modalità personalizzate.SCOPRI DI PIÙ
Signature Line
La Signature Line: il meglio dell'innovazione per la tua casa, con la firma di Alfred Kärcher. Solo i prodotti più innovativi ne fanno parte.
Scopri l'FC 8 Smart Signature Line
- Avvio del dispositivo (0:00)
- Rimozione dello sporco ostinato dai pavimenti (0:27)
- Modalità boost (0:47)
- Pulizia pavimenti delicati (0:51)
- Scelta e trasferimento delle modalità di pulizia (0:59)
- Creazione di modalità di pulizia personalizzate (1:11)
- Rabbocco del serbatoio dell'acqua pulita (1:35)
- Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca (1:50)
- Pulizia finale, messa via del dispositivo (2:00)
Vantaggi che fanno la differenza.
Tecnologia brevettata
I rulli dei lavapavimenti Kärcher sono continuamente inumiditi con acqua pulita; l'acqua sporca viene asportata e raccolta in un serbatoio.
Le nostre lavapavimenti non hanno una ventola di aspirazione, quindi sono incredibilmente sottili, facili da manovrare e silenziosi. La trazione centrale dei rulli garantisce una pulizia perfetta sulle tue superfici
Risultati di pulizia migliori del 20% rispetto a un mocio tradizionale*
I nostri lavapavimenti puliscono circa il 20% in profondità e con molto meno sforzo di qualsiasi mocio*. I rulli motorizzati con funzione autopulente aspirano e trasportano l'acqua sporca in un serbatoio separato. In questo modo, i nostri lavapavimenti lasciano il pavimento quasi asciutto e in soli due minuti puoi tornare a viverlo al meglio. Una pulizia profonda che rimuove fino al 99.9% dei batteri da tutti i tipi di pavimenti duri.****
Pavimenti puliti in metà tempo**
Grazie alla tecnologia brevettata, le nostre lavapavimenti ti garantiscono risultati perfetti. In un solo passaggio, lavano e raccolgono ogni tipo di sporco, secco o umido. Raggiungono ogni angolo e bordo, proprio come desideri. E con i pettini integrati, anche i capelli non sono più un problema.
Modalità di pulizia regolabili per diversi tipi di pavimento e sporco
Con FC 4-4 e FC 7, puoi scegliere tra due livelli di rotazione dei rulli e flusso d'acqua, a seconda del tipo di sporco e del pavimento (modalità 1 per pavimenti in legno, modalità 2 per pavimenti in pietra). FC 7 offre anche una modalità "boost" per affrontare le macchie ostinate.
FC 8 si connette all'app e ti permette di scegliere tra dieci modalità di pulizia ottimizzate per diversi tipi di pavimento. E grazie alla possibilità di personalizzare le modalità di pulizia, questo modello soddisfa ogni tua esigenza.**
Batterie intercambiabili per la massima flessibilità di utilizzo.
Massima libertà di movimento e flessibilità con FC 4-4 e FC 2-4, grazie all'autonomia illimitata delle batterie intercambiabili Kärcher Battery Power da 4 V. Le batterie agli ioni di litio garantiscono potenza e durata. E in più, puoi usarle anche con altri dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Rimuove fino al 99,9% dei batteri
Una pulizia accurata con la lavapavimenti Kärcher, rimuove fino al 99,9% dei batteri da tutti i tipi di pavimenti duri più diffusi***.
Pulizia dei pavimenti senza sforzo
Dì addio alla fatica di strofinare a mano grazie alla funzione autopulente che rimuove continuamente lo sporco dai rulli. E dimentica il secchio pesante da trascinare, con i serbatoi di acqua pulita e sporca integrati e facili da rimuovere.
Adatto a tutti i pavimenti duri
Le lavapavimenti Kärcher sono adatte a tutti i tipi di pavimenti duri (pietra, piastrelle, parquet, laminato, legno). I pavimenti saranno asciutti e calpestabili in un batter d'occhio. Per una cura perfetta, abbinali ai detergenti e agli agenti protettivi Kärcher.
Angoli e bordi sempre puliti
La trazione centrale dei rulli di FC 8, FC 7 e FC 4-4 garantisce risultati di pulizia eccellenti anche negli angoli e lungo i bordi.
Rulli lavabili
I rulli di pulizia di alta qualità sono facili e veloci da inserire e rimuovere. I rulli sono anche lavabili in lavatrice fino a 60 °C.
Riduci il consumo d'acqua fino al 90%***
Rispetto alla pulizia con mocio e secchio.***
Si regge in piedi da solo
Prenditi una pausa senza pensieri: i nostri lavapavimenti stanno in piedi da soli.
Modalità autopulente
La modalità autopulente di FC 8, FC 7 e FC 4-4 assicura una pulizia rapida di tubi e rulli con 400 rotazioni al minuto.
Ridona splendore ai tuoi pavimenti
Pavimenti duri da pulire? Non con i nostri lavapavimenti! Scopri la comodità dei modelli "tutto in uno" o la leggerezza dei modelli a batteria.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Superficie coperta con una singola carica: circa 230 m²
- Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
- Autonomia della batteria: circa 60 minuti
- Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri: con 2 modalità di pulizia standard + modalità "boost" e infinite modalità aggiuntive tramite app
- Pulizia perfetta di angoli e bordi
- Include: 4 rulli e 1 detergente universale per pavimenti
- Scorrimento eccezionale grazie ai rulli controrotanti
- Tecnologia a 4 rulli motrici
- Testina con luci LED integrate
- Display LCD intuitivo e connessione all'app
- Modalità autopulente con 400 rotazioni al minuto dei rulli
FC 7 CORDLESS
Superficie coperta con una singola carica: circa 175 m²
- Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
- Autonomia della batteria: circa 45 minuti
- Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri: con 2 modalità di pulizia e modalità "boost"
- Pulizia perfetta di angoli e bordi
- Include: 4 rulli e 1 detergente universale per pavimenti
- Scorrimento facile grazie ai rulli controrotanti
- Tecnologia a 4 rulli motrici
- Modalità autopulente con 400 rotazioni al minuto dei rulli
FC 4-4 BATTERY SET
Superficie coperta con una singola carica: circa 90 m²
- Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
- Autonomia: fino a 30 minuti con una singola carica
- Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri: con 2 modalità di pulizia
- Pulizia perfetta di angoli e bordi
- Include: 2 rulli, 1 detergente universale per pavimenti e 2 batterie intercambiabili da 4 V
- Modalità autopulente con 400 rotazioni al minuto dei rulli
FC 2-4 BATTERY SET
Superficie coperta con una singola carica: circa 70 m²
- Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
- Autonomia: fino a 20 minuti con una singola carica
- Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri
- Pulizia ottimizzata di angoli e bordi
- Include: 1 rullo, 1 detergente universale per pavimenti e 1 batteria intercambiabile da 4 V
Detergenti e accessori
Con la gamma di accessori per lavapavimenti Kärcher, pulizia e cura dei tuoi pavimenti saranno sempre perfette. Il detergente universale, ad esempio, è adatto a tutti i tipi di pavimenti duri, mentre i detergenti specifici per legno e pietra offrono cura e protezione extra.
Lucidatrice FP 303
Lucidare non è mai stato così semplice: con tante nuove funzioni, FP 303 ti garantisce i migliori risultati di lucidatura su un'ampia gamma di pavimenti, come parquet, laminato, pietra, PVC o linoleum. È estremamente facile da usare e offre tanti dettagli pratici, come l'impugnatura ergonomica per lavorare in tutta comodità. I residui di lucidatura vengono aspirati facilmente e il cavo può essere riposto in modo ordinato e pratico direttamente sull'impugnatura.
Testina di lucidatura triangolare
Anche gli angoli possono essere lucidati facilmente grazie al design ottimizzato della testina di lucidatura.
On/off senza fatica
FP 303 si accende e si spegne semplicemente ruotando l'impugnatura dopo averla sbloccata con il pulsante a pedale. In questo modo, non dovrai più piegarti.
Riponibile ovunque
Un sacchetto in tessuto di alta qualità, contenente il sacchetto filtro, è fissato all'impugnatura. Anche i dischi lucidanti possono essere riposti in un compartimento separato per risparmiare spazio.
Facile da trasportare
Grazie ai rulli scorrevoli, FP 303 può essere trasportato senza sforzo.
FAQs
Domande frequenti
Domande frequenti
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
* I lavapavimenti Kärcher raggiungono prestazioni di pulizia migliori fino al 20% rispetto a un mocio tradizionale con panno nella categoria di prova "Lavaggio". Si riferisce ai risultati medi dei test per efficienza di pulizia, raccolta dello sporco e pulizia dei bordi.
** I lavapavimenti Kärcher possono dimezzare il tempo di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti duri in un unico passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di lavare.
*** Durante la pulizia di una superficie di 60 metri quadrati, i lavapavimenti Kärcher utilizzano fino al 90% di acqua in meno rispetto a un mocio tradizionale e un secchio riempito con 5 litri.
**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%.