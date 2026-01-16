Lavapavimenti

Fai risplendere le tue superfici!

Stanco di passare l'aspirapolvere prima di lavare i pavimenti? Con i nostri lavapavimenti, fai tutto in una volta sola! Se cerchi agilità, scegli l'FC 2-4 con batteria intercambiabile. Per il massimo della tecnologia, c'è l'FC 8 con display LCD e app dedicata. Scopri la nostra selezione di lavapavimenti e preparati a fai risplendere i tuoi pavimenti senza fatica!

FC 8 Smart Signature Line: il fiore all'occhiello della gamma smart

L'FC 8 Smart Signature Line manda in pensione la vecchia regola "prima aspirapolvere, poi lavapavimenti" con la stessa facilità con cui elimina ogni tipo di sporco secco e umido. Le due coppie di rulli controrotanti entrano subito in azione e restituiscono lucentezza ai tuoi pavimenti nella metà del tempo.** Ora con un pratico display LCD e connessione all'app Home&Garden: scegli fra dieci diverse modalità di pulizia ottimizzate per diversi tipi di pavimento, direttamente sul dispositivo oppure configura le tue modalità di pulizia personalizzate per risultati impeccabili.

CONNESSIONE ALL'APP HOME&GARDEN

Scopri come ottenere risultati di pulizia impeccabili con il tuo FC 8 Smart Signature Line. Tramite Bluetooth, puoi collegare facilmente il tuo lavapavimenti allo smartphone utilizzando l'app Home & Garden. Approfitta dei nostri consigli degli esperti e di una varietà di modalità di pulizia consigliate per diversi tipi di pavimento o crea le tue modalità personalizzate.

Signature Line floor cleaner

Signature Line

La Signature Line: il meglio dell'innovazione per la tua casa, con la firma di Alfred Kärcher. Solo i prodotti più innovativi ne fanno parte.

Scopri l'FC 8 Smart Signature Line

Vantaggi che fanno la differenza.

Tecnologia brevettata

I rulli dei lavapavimenti Kärcher sono continuamente inumiditi con acqua pulita; l'acqua sporca viene asportata e raccolta in un serbatoio.

Le nostre lavapavimenti non hanno una ventola di aspirazione, quindi sono incredibilmente sottili, facili da manovrare e silenziosi. La trazione centrale dei rulli garantisce una pulizia perfetta sulle tue superfici

Floor Cleaner patented scraping technology

Risultati di pulizia migliori del 20% rispetto a un mocio tradizionale*

I nostri lavapavimenti puliscono circa il 20% in profondità e con molto meno sforzo di qualsiasi mocio*. I rulli motorizzati con funzione autopulente aspirano e trasportano l'acqua sporca in un serbatoio separato. In questo modo, i nostri lavapavimenti lasciano il pavimento quasi asciutto e in soli due minuti puoi tornare a viverlo al meglio. Una pulizia profonda che rimuove fino al 99.9% dei batteri da tutti i tipi di pavimenti duri.****

Cleaning results achieved by floor cleaners

Pavimenti puliti in metà tempo**

Grazie alla tecnologia brevettata, le nostre lavapavimenti ti garantiscono risultati perfetti. In un solo passaggio, lavano e raccolgono ogni tipo di sporco, secco o umido. Raggiungono ogni angolo e bordo, proprio come desideri. E con i pettini integrati, anche i capelli non sono più un problema.

Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

Modalità di pulizia regolabili per diversi tipi di pavimento e sporco

Con FC 4-4 e FC 7, puoi scegliere tra due livelli di rotazione dei rulli e flusso d'acqua, a seconda del tipo di sporco e del pavimento (modalità 1 per pavimenti in legno, modalità 2 per pavimenti in pietra). FC 7 offre anche una modalità "boost" per affrontare le macchie ostinate.

FC 8 si connette all'app e ti permette di scegliere tra dieci modalità di pulizia ottimizzate per diversi tipi di pavimento. E grazie alla possibilità di personalizzare le modalità di pulizia, questo modello soddisfa ogni tua esigenza.**

Cleaning level for the floor cleaner

Batterie intercambiabili per la massima flessibilità di utilizzo.

Massima libertà di movimento e flessibilità con FC 4-4 e FC 2-4, grazie all'autonomia illimitata delle batterie intercambiabili Kärcher Battery Power da 4 V. Le batterie agli ioni di litio garantiscono potenza e durata. E in più, puoi usarle anche con altri dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.

Floor cleaner with exchangeable battery
FC 2 4 Living room

Rimuove fino al 99,9% dei batteri

Una pulizia accurata con la lavapavimenti Kärcher, rimuove fino al 99,9% dei batteri da tutti i tipi di pavimenti duri più diffusi***.

Floor cleaner with self-cleaning function

Pulizia dei pavimenti senza sforzo

Dì addio alla fatica di strofinare a mano grazie alla funzione autopulente che rimuove continuamente lo sporco dai rulli. E dimentica il secchio pesante da trascinare, con i serbatoi di acqua pulita e sporca integrati e facili da rimuovere.

Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

Adatto a tutti i pavimenti duri

Le lavapavimenti Kärcher sono adatte a tutti i tipi di pavimenti duri (pietra, piastrelle, parquet, laminato, legno). I pavimenti saranno asciutti e calpestabili in un batter d'occhio. Per una cura perfetta, abbinali ai detergenti e agli agenti protettivi Kärcher.

Floor cleaner for edge cleaning

Angoli e bordi sempre puliti

La trazione centrale dei rulli di FC 8, FC 7 e FC 4-4 garantisce risultati di pulizia eccellenti anche negli angoli e lungo i bordi.

Floor cleaner with washable rollers

Rulli lavabili

I rulli di pulizia di alta qualità sono facili e veloci da inserire e rimuovere. I rulli sono anche lavabili in lavatrice fino a 60 °C.

Floor cleaner with fresh water tank

Riduci il consumo d'acqua fino al 90%***

Rispetto alla pulizia con mocio e secchio.***

Standalone floor cleaner

Si regge in piedi da solo

Prenditi una pausa senza pensieri: i nostri lavapavimenti stanno in piedi da soli.

Self-cleaning floor cleaner

Modalità autopulente

La modalità autopulente di FC 8, FC 7 e FC 4-4 assicura una pulizia rapida di tubi e rulli con 400 rotazioni al minuto.

Ridona splendore ai tuoi pavimenti

Pavimenti duri da pulire? Non con i nostri lavapavimenti! Scopri la comodità dei modelli "tutto in uno" o la leggerezza dei modelli a batteria.

FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

Superficie coperta con una singola carica: circa 230 m²

  • Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
  • Autonomia della batteria: circa 60 minuti
  • Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri: con 2 modalità di pulizia standard + modalità "boost" e infinite modalità aggiuntive tramite app
  • Pulizia perfetta di angoli e bordi
  • Include: 4 rulli e 1 detergente universale per pavimenti
  • Scorrimento eccezionale grazie ai rulli controrotanti
  • Tecnologia a 4 rulli motrici
  • Testina con luci LED integrate
  • Display LCD intuitivo e connessione all'app
  • Modalità autopulente con 400 rotazioni al minuto dei rulli
The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

FC 7 CORDLESS

Superficie coperta con una singola carica: circa 175 m²

  • Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
  • Autonomia della batteria: circa 45 minuti
  • Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri: con 2 modalità di pulizia e modalità "boost"
  • Pulizia perfetta di angoli e bordi
  • Include: 4 rulli e 1 detergente universale per pavimenti
  • Scorrimento facile grazie ai rulli controrotanti
  • Tecnologia a 4 rulli motrici
  • Modalità autopulente con 400 rotazioni al minuto dei rulli
FC 4-4 floor cleaner

FC 4-4 BATTERY SET

 Superficie coperta con una singola carica: circa 90 m²

  • Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
  • Autonomia: fino a 30 minuti con una singola carica
  • Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri: con 2 modalità di pulizia
  • Pulizia perfetta di angoli e bordi
  • Include: 2 rulli, 1 detergente universale per pavimenti e 2 batterie intercambiabili da 4 V
  • Modalità autopulente con 400 rotazioni al minuto dei rulli
FC 2-4 floor cleaner

FC 2-4 BATTERY SET

 Superficie coperta con una singola carica: circa 70 m²

  • Rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido: lava, aspira la polvere e raccoglie lo sporco grossolano
  • Autonomia: fino a 20 minuti con una singola carica
  • Adatto a tutti i tipi di pavimenti duri
  • Pulizia ottimizzata di angoli e bordi
  • Include: 1 rullo, 1 detergente universale per pavimenti e 1 batteria intercambiabile da 4 V

 

Detergenti e accessori

Con la gamma di accessori per lavapavimenti Kärcher, pulizia e cura dei tuoi pavimenti saranno sempre perfette. Il detergente universale, ad esempio, è adatto a tutti i tipi di pavimenti duri, mentre i detergenti specifici per legno e pietra offrono cura e protezione extra.

Lucidatrice FP 303

Lucidare non è mai stato così semplice: con tante nuove funzioni, FP 303 ti garantisce i migliori risultati di lucidatura su un'ampia gamma di pavimenti, come parquet, laminato, pietra, PVC o linoleum. È estremamente facile da usare e offre tanti dettagli pratici, come l'impugnatura ergonomica per lavorare in tutta comodità. I residui di lucidatura vengono aspirati facilmente e il cavo può essere riposto in modo ordinato e pratico direttamente sull'impugnatura.

Floor polisher polishing head

Testina di lucidatura triangolare

Anche gli angoli possono essere lucidati facilmente grazie al design ottimizzato della testina di lucidatura.
 

FP 303 Switch

On/off senza fatica

FP 303 si accende e si spegne semplicemente ruotando l'impugnatura dopo averla sbloccata con il pulsante a pedale. In questo modo, non dovrai più piegarti.

Practical storage of floor polisher

Riponibile ovunque

Un sacchetto in tessuto di alta qualità, contenente il sacchetto filtro, è fissato all'impugnatura. Anche i dischi lucidanti possono essere riposti in un compartimento separato per risparmiare spazio.

Easy-to-transport floor polisher

Facile da trasportare

Grazie ai rulli scorrevoli, FP 303 può essere trasportato senza sforzo.

FAQs

Domande frequenti

Trova il prodotto adatto a te!

FC 2-4 Battery Set:

Il lavapavimenti FC 2-4 è incredibilmente leggero, con un peso di soli 2,2 kg, e vanta una funzione di accensione/spegnimento automatica. Per attivarla, basta tirare indietro l'impugnatura del lavapavimenti e rimuovere comodamente lo sporco quotidiano, secco e umido, in un solo passaggio.

FC 4-4 Battery Set:

Con la sua lunga autonomia della batteria, fino a 30 minuti per carica, puoi pulire senza sforzo superfici fino a 90 metri quadrati. Il volume d'acqua può essere regolato al tipo di pavimento utilizzando le due modalità di pulizia. FC 4-4 pulisce senza sforzo anche fino ai bordi.

FC 7 Cordless:

Per superfici ampie fino a 175 metri quadrati, consigliamo FC 7 con un'autonomia della batteria di 45 minuti e quattro rulli per una pulizia più efficace. È presente anche una funzione boost per combattere lo sporco ostinato.

FC 8 Smart Signature Line:

Dotato di un intuitivo display LCD, FC 8 ti guida attraverso l'intero processo di pulizia. Connettendoti all'app, puoi scegliere tra diverse modalità di pulizia predefinite per diversi tipi di pavimento e creare le tue modalità di pulizia personalizzate. Il modello pulisce fino a 230 metri quadrati con un'autonomia di 60 minuti.

In alternativa ai lavapavimenti, è disponibile il mocio elettrico EWM 2. Offre la massima comodità per lavare i pavimenti senza raccogliere lo sporco grossolano.

Con il lavapavimenti puoi utilizzare i seguenti detergenti:

  • Detergente universale per pavimenti RM 536, codice ordine 6.295-944.0
  • Detergente per pavimenti in pietra RM 537, codice ordine 6.295-943.0
  • Detergente per pavimenti in legno sigillato RM 534, codice ordine 6.295-941.0
  • Detergente per pavimenti in legno oliato/cerato RM 535, codice ordine 6.295-942.0
  • Detergente naturale per pavimenti RM 538N, codice ordine 6.296-286.0

Utilizza solo detergente Kärcher e, per ottenere i migliori risultati di pulizia, assicurati di utilizzare il dosaggio corretto.

L'utilizzo di altri detergenti può danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.

L'utilizzo di detergenti di altri produttori o di una quantità eccessiva di detergente può causare un eccesso di schiuma e provocare lo spegnimento automatico del dispositivo prima che il serbatoio dell'acqua sporca raggiunga il livello massimo di riempimento.

I rulli in microfibra del lavapavimenti sono lavabili in lavatrice fino a 60 °C con un detergente liquido. Importante: non utilizzare ammorbidenti.

I rulli devono essere sostituiti ogni 6-12 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo.

Le nostre lavapavimenti non hanno una ventola di aspirazione, quindi sono incredibilmente silenziose.

Volume delle lavapavimenti:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

L'azionamento dei rulli non si trova a lato della testina di pulizia, ma al centro tra i due rulli. Ciò significa che la pista di pulizia è interrotta da una striscia stretta, ma è possibile una pulizia ottimale di angoli e bordi.

  1. Svuota e reinserisci il serbatoio dell'acqua sporca.
  2. Posiziona il dispositivo nella stazione di pulizia.
  3. Riempi il serbatoio dell'acqua pulita (senza detergente).
  • FC 8: vai alla voce di menu "Pulizia dispositivo".
  • FC 7 e FC 4-4: tieni premuto l'interruttore on/off + il pulsante per la regolazione del livello di pulizia per tre secondi.
  • FC 2-4: funzione autopulente non disponibile.

Il processo di autopulizia dura circa 110 secondi (FC 8 e FC 7) o 90 secondi (FC 4-4).

Una pulizia accurata con i lavapavimenti Kärcher rimuove fino al 99,9% dei batteri domestici comuni da tutte le superfici dure domestiche più diffuse.

No, FP 303 non è adatta a questo scopo perché la velocità di rotazione è troppo elevata.

Domande frequenti

Le lavapavimenti Kärcher possono essere utilizzate su tutti i pavimenti duri, siano essi in legno, pietra o laminati. I rulli non causano danni come graffi sulle superfici. Non tenete l'apparecchio fermo in un punto, ma tenetelo sempre in movimento.

Il detergente RM 534 (6.295-941.0) è ideale per la pulizia di pavimenti in legno (ad es. parquet, laminato).

Per la pulizia di pavimenti in legno oliati/cerati, detergente RM 535 (6.295-942.0).

Per la pulizia dei pavimenti in pietra, il detergente RM 537 (6.295-943.0).

Per ottenere buoni risultati di pulizia con il detergente per pavimenti, tenere presente quanto segue:

  • Lavare i rulli in lavatrice a 60 °C prima del primo utilizzo e quando sono sporchi.
  • Se i rulli sono troppo asciutti, è possibile bagnarli attivando la modalità boost (valida solo per i modelli FC 2-4 e FC 4-4). Muovere l'apparecchio avanti e indietro finché i rulli non sono sufficientemente bagnati.
  • Pulire il pavimento più volte con il detergente per pavimenti senza usare il detergente. In questo modo si rimuovono i residui del vecchio detergente dal pavimento.
  • Utilizzate solo il detergente Kärcher e assicuratevi che il dosaggio sia corretto. Osservare il dosaggio consigliato sul flacone del detergente. L'uso di una quantità eccessiva o insufficiente di detergente può portare a risultati di pulizia scadenti.
  • Eseguire l'autopulizia del dispositivo (solo su FC 8, FC 7 e FC 4-4).
  • Pulire regolarmente i pettini.

La raccolta dello sporco è più efficace quando il manico si trova a 80 centimetri dal pavimento. La tolleranza è compresa tra 65 e 90 centimetri.

Durante il movimento in avanti, lo sporco sul pavimento viene prima inumidito. La maggior parte dello sporco viene raccolta durante il movimento all'indietro. Anche i movimenti lenti in avanti e all'indietro consentono di ottenere i migliori risultati di pulizia, in quanto danno al dispositivo il tempo necessario per raccogliere a fondo lo sporco.

Il caricatore 4 V Battery Power carica completamente una batteria da 2,5 Ah in circa 2,5 ore. Il caricatore rapido 4 V Duo Battery Power può caricare fino a due batterie da 2,5 Ah in soli 70 minuti.

L'autonomia residua si riferisce sempre alla batteria con la capacità residua inferiore.

Sì, un dispositivo può essere registrato più volte in modo da essere disponibile per più persone.

L'app Kärcher Home & Garden offre, tra le altre, le seguenti funzioni principali:

  • Le modalità di pulizia consigliate da Kärcher per i diversi rivestimenti del pavimento possono essere trasferite al dispositivo
  • Configurazione di modalità di pulizia personalizzate
  • Istruzioni passo-passo per il montaggio, la prima messa in funzione, l'applicazione e la pulizia dell'apparecchio
  • Suggerimenti e consigli
  • FAQ con risoluzione dettagliata dei problemi
  • Notifiche sugli aggiornamenti del sistema e su come eseguirli
  • Connessione al Centro di assistenza Kärcher
  • Statistiche di utilizzo
  • Impostazioni del dispositivo, ad es. tempo di spinta
  • Promemoria per la sostituzione dei rulli
  • Collegamento al negozio online Kärcher, ad esempio per l'acquisto di accessori di ricambio

Il dispositivo e l'app devono essere collegati tra loro tramite Bluetooth per tutte le impostazioni del dispositivo configurate tramite l'app, ad esempio:

  • Trasferimento delle modalità di pulizia dall'app al dispositivo
  • Durata della funzione boost o della pre-bagnatura

La connessione Bluetooth viene interrotta quando il dispositivo viene spento. Se necessario, può essere ripristinata tramite l'app.

Manutenzione

Non è necessario decalcificare la lavapavimenti, poiché il calcare si deposita solo a temperature superiori a 70 °C. L'acido del decalcificante può inoltre danneggiare l'apparecchio.

Se la lavapavimenti sviluppa odori sgradevoli durante la pulizia, è possibile procedere come segue:

  • Lavare i rulli in lavatrice a 60 °C (importante: non usare ammorbidente).
  • Utilizzare sempre acqua fresca e non lasciare l'acqua nel serbatoio al termine della pulizia.
  • Sciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua sporca e il serbatoio dell'acqua pulita dopo ogni utilizzo.
  • Pulire regolarmente gli ingressi e i filtri, come descritto nelle istruzioni per l'uso.
  • I residui di vecchi detergenti che si staccano dal pavimento durante la pulizia possono produrre anche odori sgradevoli.

Risoluzione dei problemi

Se la lavapavimenti emette un forte rumore all'accensione, è possibile che i rulli siano troppo asciutti o deformati.

Se i rulli sono troppo asciutti, attivare la modalità boost (solo su FC 8 e FC 7) e muovere l'apparecchio avanti e indietro finché i rulli non sono sufficientemente inumiditi. In alternativa, è possibile bagnare i rulli sotto il rubinetto.

Per evitare che i rulli si deformino, riporre sempre il dispositivo sulla stazione di parcheggio in dotazione e non riporlo mai direttamente sul pavimento.

  • Caricare la batteria.
  • Scollegare il cavo di ricarica, poiché il dispositivo non può essere utilizzato con il cavo di ricarica inserito.

L'FC 7 potrebbe surriscaldarsi in presenza di temperature ambientali elevate, se utilizzato con rulli asciutti o se utilizzato su moquette. Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 2,5 ore. L'apparecchio può essere riacceso solo dopo che si è raffreddato. È possibile caricare l'FC 7 mentre si raffredda.

Se i rulli non girano, potrebbe essere perché sono bloccati, non sono sufficientemente bagnati o perché il motore è bloccato, ad esempio a causa di una pressione eccessiva sui rulli o del contatto con una parete.

Se il motore è bloccato, spegnere e riaccendere la lavapavimenti.

Se i rulli sono bloccati:

  • Rimuovere i rulli e verificare che non vi siano inceppamenti.
  • Controllare che i rulli siano avvitati il più saldamente possibile nel supporto dei rulli.
  • Controllare se nei filtri per capelli della testata si è depositato dello sporco e, in tal caso, rimuoverlo.
  • Controllare se i filtri per capelli sono inseriti correttamente. A tal fine, rimuovere i filtri per capelli e reinserirli.

Se i rulli non sono abbastanza bagnati:

  • Spegnere l'apparecchio, rimuovere i filtri per capelli e riaccendere l'apparecchio senza i filtri per capelli. Premere il pulsante boost e muovere l'apparecchio avanti e indietro finché i rulli non sono sufficientemente bagnati. A questo punto è possibile reinserire i filtri per capelli.
  • In alternativa, rimuovere i rulli e bagnarli sotto il rubinetto.
Graphic FC Error

Non appena il serbatoio dell'acqua sporca dell'FC 7 supera il volume di 200 millilitri, si attiva la funzione di spegnimento automatico dell'apparecchio.

L'utilizzo di detergenti di altri produttori o di una quantità eccessiva di detergenti può causare la formazione di un eccesso di schiuma che provoca lo spegnimento automatico dell'apparecchio prima del raggiungimento dei 200 millilitri. Per questo motivo si consiglia di utilizzare esclusivamente detergenti Kärcher e di prestare molta attenzione al corretto dosaggio.

Illu FC
Floor cleaner floor nozzle

Se il display indica che il serbatoio dell'acqua sporca è pieno anche se il serbatoio è vuoto, è possibile che i contatti che rilevano il livello di riempimento siano sporchi. Pulire i contatti con un panno umido.

Se il guasto persiste, contattare uno dei nostri partner di assistenza o inviare il dispositivo per la riparazione.

 

FC FAQs

Se viene visualizzato il messaggio di errore "Serbatoio acqua pulita vuoto" anche se il serbatoio dell'acqua pulita è stato riempito, ciò potrebbe essere dovuto a depositi di detergente che coprono le superfici di contatto del sensore. In tal caso, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e il filtro in schiuma sottostante e utilizzare un cotton fioc per pulire la superficie di contatto del sensore dell'acqua pulita. La superficie di contatto si trova nel foro di ingresso dell'acqua.

Illu FC

Se il tuo lavapavimenti non raccoglie lo sporco, procedi come segue:

  • Riempi il serbatoio dell'acqua pulita e inseriscilo nel dispositivo, assicurandoti che sia ben posizionato.
  • Inserisci correttamente il serbatoio dell'acqua sporca, in modo che si blocchi in posizione con un clic. Controlla anche se il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca è posizionato correttamente (la linguetta di bloccaggio deve inserirsi nell'apposita rientranza).
  • Inserisci correttamente i filtri per capelli e i rulli nel dispositivo. I rulli devono essere avvitati il più saldamente possibile nel supporto dei rulli. Pulisci i rulli quando sono sporchi e sostituiscili quando sono usurati.
  • Bagna i rulli attivando la funzione boost (FC 7, FC 8) o sotto l'acqua corrente. Muovi il dispositivo avanti e indietro finché i rulli non sono sufficientemente bagnati.
  • Pulisci il filtro dell'acqua pulita. Per fare ciò, rimuovi il serbatoio dell'acqua pulita e il filtro dell'acqua pulita e pulisci il filtro sotto l'acqua corrente.

Le lavapavimenti Kärcher sono progettate per lavare i pavimenti (senza ventola di aspirazione) e sono perfettamente adatti per pavimenti con un dislivello massimo di 1 millimetro. I piccoli piedini da 1 millimetro sul serbatoio dell'acqua sporca assicurano il mantenimento della distanza corretta tra il bordo mobile di raccolta e il pavimento. Ciò è necessario per garantire che il lavapavimenti svolga una perfetta funzione di lavaggio e allo stesso tempo raccolga lo sporco grossolano (2 in 1). Su pavimenti piastrellati molto irregolari con dislivelli superiori a 1 millimetro, ciò può causare problemi in quanto il bordo mobile di raccolta può impigliarsi e di conseguenza danneggiarsi.

È anche possibile che i piedini sul lato inferiore del serbatoio dell'acqua sporca siano danneggiati o usurati. In tal caso, contattare il servizio clienti autorizzato.

  • Inserisci correttamente i filtri per capelli nel dispositivo.

  • Sostituisci i rulli se sono usurati.

     

     

     

     

  • Svuota il serbatoio dell'acqua sporca quando è pieno.
  • Spingi il serbatoio dell'acqua sporca nel dispositivo finché non si sente un clic. Il serbatoio dell'acqua sporca deve essere ben posizionato nel dispositivo.
  • Controlla che i filtri per capelli siano inseriti correttamente.
  • Se il serbatoio dell'acqua sporca è danneggiato, contatta il servizio clienti autorizzato.

Se dopo la pulizia non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua sporca, potrebbe essere perché il dispositivo è stato impostato su una modalità di pulizia che applica pochissima acqua. In questo caso, viene applicata così poca acqua dal serbatoio dell'acqua pulita che rimane tutta sul pavimento, lasciando a malapena acqua da raccogliere per i rulli.

La spina di ricarica o la spina di alimentazione non sono collegate correttamente.
Collega correttamente la spina di ricarica o la spina di alimentazione.

Controlla se il dispositivo e l'app sono collegati tra loro tramite Bluetooth. Puoi stabilire la connessione tramite la scheda del dispositivo FC 8 nell'app. Per fare ciò, il Bluetooth deve essere attivato sia sul dispositivo che nell'app.

Quando completi la registrazione manualmente, controlla di aver digitato correttamente i numeri di parte e i numeri di serie. Puoi trovare i numeri sul lato inferiore della testina. È anche possibile che il servizio di registrazione cloud non sia disponibile al momento. In tal caso, riprova più tardi.

Un'altra possibilità è che il numero di serie non possa essere verificato. In tal caso, contatta il servizio clienti autorizzato.

  • Sia il dispositivo che lo smartphone devono avere il Bluetooth attivato.
  • Il dispositivo e lo smartphone non devono essere troppo lontani l'uno dall'altro.
  • Quando si esegue l'accoppiamento tra app e dispositivo per la prima volta, il processo di accoppiamento deve essere avviato prima dal dispositivo e poi dall'app. Puoi trovare il menu di accoppiamento nelle impostazioni del dispositivo.

* I lavapavimenti Kärcher raggiungono prestazioni di pulizia migliori fino al 20% rispetto a un mocio tradizionale con panno nella categoria di prova "Lavaggio". Si riferisce ai risultati medi dei test per efficienza di pulizia, raccolta dello sporco e pulizia dei bordi.

** I lavapavimenti Kärcher possono dimezzare il tempo di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti duri in un unico passaggio, eliminando la necessità di aspirare prima di lavare.

*** Durante la pulizia di una superficie di 60 metri quadrati, i lavapavimenti Kärcher utilizzano fino al 90% di acqua in meno rispetto a un mocio tradizionale e un secchio riempito con 5 litri.

**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%.