Lavapavimenti

Se i rulli sono troppo secchi, fare la seguente prova:

Far funzionare l'apparecchio senza i rulli montati. Il serbatoio dell'acqua sporca deve essere montato e il serbatoio dell'acqua pulita deve essere riempito. Se rimangono quattro gocce d'acqua sul pavimento, la funzione di bagnatura funziona. Si consiglia di bagnare i rulli sotto il rubinetto prima di inserirli. In alternativa, è possibile bagnare i rulli attivando la modalità boost. Muovere il dispositivo avanti e indietro finché i rulli non sono sufficientemente bagnati.

Se non compaiono quattro gocce d'acqua sul pavimento, è possibile che il filtro dell'acqua pulita sia sporco. In tal caso, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita ed estrarre il filtro sottostante. Pulire il filtro dell'acqua pulita sotto l'acqua corrente e reinserirlo.

Questo guasto può verificarsi anche se gli ugelli dell'acqua pulita (vedi immagine) sono ostruiti. Pulire gli ugelli con un panno o una spazzola morbida.

Se il guasto persiste, contattare uno dei nostri partner di assistenza o inviare il dispositivo per la riparazione.