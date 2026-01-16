Bidoni Aspiratutto
Gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher sono in grado di affrontare qualsiasi sfida: che si tratti di sporco umido o secco, grossolano o fine. Aspirano qualsiasi tipologia di sporcizia dalla tua auto, cantina, garage, officina e in casa. Sono estremamente robusti, hanno un'eccellente potenza di aspirazione e sono efficienti dal punto di vista energetico. Grazie alla loro struttura compatta possono essere riposti facilmente e quasi ovunque e sono sempre a portata di mano. Numerose funzioni e una vasta gamma di accessori assicurano risultati di pulizia perfetti a tutto tondo e la massima facilità d'uso. I nostri modelli a batteria possono essere utilizzati anche dove non sono disponibili prese di corrente.
WOW! ASPIRA SENZA LIMITI!
Secco o umido, non fa differenza: la potente gamma WD aspira qualsiasi tipo di sporco. Con gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher la sporcizia non ha scampo. Il segreto? Elevata potenza di aspirazione, rimozione rapida e senza residui dello sporco, vasta gamma di accessori per ogni applicazione. WOW, pulito come prima!
La multifunzionalità è radicata nel DNA dei nostri aspiratori solidi-liquidi. Questi dispositivi multi-tasker sono perfetti per la pulizia della tua cantina, del tuo garage, del tuo laboratorio di hobbistica o del tuo giardino. Per i lavori di ristrutturazione, per aspirare l'auto, per sbarazzarsi dei cocci o dell'acqua rovesciata. Non importa se lo sporco è asciutto, bagnato, grosso o fine - i nostri aspiratori WD garantiscono risultati affidabili anche con grandi quantità d'acqua.
Prestazioni di pulizia e potenza di aspirazione superiori
Dove i tradizionali aspirapolvere domestici fanno fatica, gli aspiratori solidi-liquidi WD Kärcher si danno da fare. Con una potente aspirazione combinata ad una straordinaria efficienza energetica, offrono una raccolta ideale dello sporco grazie a dispositivi e accessori perfettamente coordinati, ottenendo risultati di pulizia rapidi e accurati. L'utilizzo dell'aspiratore durante la segatura, la levigatura e molto altro riduce l'esposizione alla polvere e allo sporco, mantenendo pulito il vostro spazio di lavoro.
Ancora più comodi
Comodità di livello superiore: grazie al design compatto, richiedono poco spazio per essere riposti. Il vano porta accessori consente di riporre il tubo e gli accessori direttamente sul dispositivo. Il design innovativo dei filtri rende gli aspiratori solidi-liquidi comodi ed ergonomici da usare: senza alcun contatto con lo sporco. Inoltre, si distinguono per la loro lunga durata grazie all'alto livello di qualità e robustezza.
I robusti aspiratori solidi-liquidi Kärcher non si tirano mai indietro! Rimuovono efficacemente lo sporco secco-umido e anche grandi quantità di liquido non sono un problema.
Pulizia dell'auto
Pulisci a fondo la tua auto con un aspiratore solidi-liquidi Kärcher. La sua vasta gamma di accessori ti permette di pulire tra i sedili e anche nei luoghi difficili da raggiungere.
Ristrutturazione
Gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher sono in grado di gestire anche le macerie più grosse. L'innovativo sistema di filtri e la potenza di aspirazione costantemente elevata semplificano il processo di pulizia e consentono di lavorare con un basso consumo energetico. Anche le macerie umide o bagnate non rappresentano un problema.
Officina
Comoda rimozione della polvere per la lavorazione del legno e il lavoro in officina. Nei modelli con una presa elettroutensile incorporata, i dispositivi elettrici possono essere collegati direttamente all'aspiratore solidi-liquidi, che aspira automaticamente i trucioli di legno non appena si inizia a segare.
Liquidi e cocci
Con i nostri aspiratori solidi-liquidi persino le bottiglie rotte, piccole pozzanghere o sporco umido non sono affatto un problema. Complici l'elevata potenza di aspirazione, il robusto vano raccolta e la possibilità di aspirare senza sacchetto filtro.
Perdita o versamento d'acqua
Le perdite d'acqua e di liquidi possono essere di diversa tipologia, ma in ogni caso il nostro aspiratore solidi-liquidi WD vincerà la sfida! Il grande vano raccolta assicura la possibilità di aspirare per lunghi periodi, così come di raccogliere grandi accumuli d'acqua in modo rapido e senza sforzo.
Giardino
Un aspiratore solidi-liquidi è un vero aiuto anche in giardino. Aspira facilmente piccoli ramoscelli, ghiaia, foglie, o li soffia via usando la funzione soffiatore.
Area esterna
Cortile, garage, ingressi di casa e scale sono puliti come prima in pochissimo tempo.
Area interna
I WD possono essere usati anche come normali aspirapolvere per aspirare negli spazi abitativi, offrendo i migliori risultati di pulizia grazie ad accessori speciali, come il Set interni casa.
Accessori più pratici, più completi: allarga gli usi del tuo WD
Gli accessori sono stati sviluppati appositamente per gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher. Insieme agli apparecchi, essi consentono un'efficienza di pulizia davvero impressionante e ampliano la gamma di applicazioni.