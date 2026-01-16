Bidoni Aspiratutto

Gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher sono in grado di affrontare qualsiasi sfida: che si tratti di sporco umido o secco, grossolano o fine. Aspirano qualsiasi tipologia di sporcizia dalla tua auto, cantina, garage, officina e in casa. Sono estremamente robusti, hanno un'eccellente potenza di aspirazione e sono efficienti dal punto di vista energetico. Grazie alla loro struttura compatta possono essere riposti facilmente e quasi ovunque e sono sempre a portata di mano. Numerose funzioni e una vasta gamma di accessori assicurano risultati di pulizia perfetti a tutto tondo e la massima facilità d'uso. I nostri modelli a batteria possono essere utilizzati anche dove non sono disponibili prese di corrente.

Filter
Capacità vano raccolta (l)
Lunghezza del cavo (m)
Potenza nominale di ingresso (W)
Caratteristiche della dotazione
  • Confronta prodotti
  • |
0 Prodotti
Kärcher

WOW! ASPIRA SENZA LIMITI!

Secco o umido, non fa differenza: la potente gamma WD aspira qualsiasi tipo di sporco. Con gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher la sporcizia non ha scampo. Il segreto? Elevata potenza di aspirazione,  rimozione rapida e senza residui dello sporco, vasta gamma di accessori per ogni applicazione. WOW, pulito come prima! 

 

Diverse applicazioni possibil

La multifunzionalità è radicata nel DNA dei nostri aspiratori solidi-liquidi. Questi dispositivi multi-tasker sono perfetti per la pulizia della tua cantina, del tuo garage, del tuo laboratorio di hobbistica o del tuo giardino. Per i lavori di ristrutturazione, per aspirare l'auto, per sbarazzarsi dei cocci o dell'acqua rovesciata. Non importa se lo sporco è asciutto, bagnato, grosso o fine - i nostri aspiratori WD garantiscono risultati affidabili anche con grandi quantità d'acqua.

 

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Prestazioni di pulizia e potenza di aspirazione superiori

Dove i tradizionali aspirapolvere domestici fanno fatica, gli aspiratori solidi-liquidi WD Kärcher si danno da fare. Con una potente aspirazione combinata ad una straordinaria efficienza energetica, offrono una raccolta ideale dello sporco grazie a dispositivi e accessori perfettamente coordinati, ottenendo risultati di pulizia rapidi e accurati. L'utilizzo dell'aspiratore durante la segatura, la levigatura e molto altro riduce l'esposizione alla polvere e allo sporco, mantenendo pulito il vostro spazio di lavoro.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Ancora più comodi

Comodità di livello superiore: grazie al design compatto, richiedono poco spazio per essere riposti. Il vano porta accessori consente di riporre il tubo e gli accessori direttamente sul dispositivo. Il design innovativo dei filtri rende gli aspiratori solidi-liquidi comodi ed ergonomici da usare: senza alcun contatto con lo sporco. Inoltre, si distinguono per la loro lunga durata grazie all'alto livello di qualità e robustezza.

Compact wet and dry vacuum cleaners

Caratteristiche

icon_arrow

icon_arrow

Applicazioni

I robusti aspiratori solidi-liquidi Kärcher non si tirano mai indietro! Rimuovono efficacemente lo sporco secco-umido e anche grandi quantità di liquido non sono un problema.

Kärcher WD 5 P S

Pulizia dell'auto

Pulisci a fondo la tua auto con un aspiratore solidi-liquidi Kärcher. La sua vasta gamma di accessori ti permette di pulire tra i sedili e anche nei luoghi difficili da raggiungere.

Kärcher WD 5 P S

Ristrutturazione

Gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher sono in grado di gestire anche le macerie più grosse. L'innovativo sistema di filtri e la potenza di aspirazione costantemente elevata semplificano il processo di pulizia e consentono di lavorare con un basso consumo energetico. Anche le macerie umide o bagnate non rappresentano un problema.

Kärcher WD 3 P S

Officina

Comoda rimozione della polvere per la lavorazione del legno e il lavoro in officina. Nei modelli con una presa elettroutensile incorporata, i dispositivi elettrici possono essere collegati direttamente all'aspiratore solidi-liquidi, che aspira automaticamente i trucioli di legno non appena si inizia a segare.

Kärcher WD 2

Liquidi e cocci

Con i nostri aspiratori solidi-liquidi persino le bottiglie rotte, piccole pozzanghere o sporco umido non sono affatto un problema. Complici l'elevata potenza di aspirazione, il robusto vano raccolta e la possibilità di aspirare senza sacchetto filtro.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Perdita o versamento d'acqua

Le perdite d'acqua e di liquidi possono essere di diversa tipologia, ma in ogni caso il nostro aspiratore solidi-liquidi WD vincerà la sfida! Il grande vano raccolta assicura la possibilità di aspirare per lunghi periodi, così come di raccogliere grandi accumuli d'acqua in modo rapido e senza sforzo.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Giardino

Un aspiratore solidi-liquidi è un vero aiuto anche in giardino. Aspira facilmente piccoli ramoscelli, ghiaia, foglie, o li soffia via usando la funzione soffiatore.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Area esterna

Cortile, garage, ingressi di casa e scale sono puliti come prima in pochissimo tempo.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Area interna

I WD possono essere usati anche come normali aspirapolvere per aspirare negli spazi abitativi, offrendo i migliori risultati di pulizia grazie ad accessori speciali, come il Set interni casa.

Nomenclatura

icon_arrow

FAQs

Come funziona la pulizia del filtro?

Come sostituire il filtro a cartuccia (WD 2 - WD 3)?

Come sostituire il filtro plissettato piatto (WD 4 - WD 6)?

Come inserire il sacchetto filtrante (WD 2 - WD 6)?

Come conservare il tubo dell'aspiratore (WD 3 - WD 6)?

Grazie alla funzione integrata di pulizia del filtro, i filtri sporchi di tutti gli apparecchi di classe superiore della gamma WD 5 - WD 6 possono essere puliti in modo rapido ed efficiente premendo il pulsante di pulizia del filtro. In questo modo è possibile lavorare con una potenza di aspirazione costantemente elevata anche per compiti di pulizia difficili.

Sporco secco, bagnato, grossolano o fine... non importa! Le bocchette commutabili per pavimenti, progettate appositamente per l'utilizzo in casa, garantiscono una raccolta perfetta dello sporco grazie allo scorrimento ottimale sulle superfici. Possono essere adattate rapidamente e facilmente allo sporco umido o secco: la commutazione avviene comodamente con l'interruttore a pedale. Gli speciali ugelli per pavimenti garantiscono la soddisfazione della pulizia a tutto tondo.

 

Aspirazione a secco

Per gli apparecchi con filtro in gommapiuma (WD 2), raccomandiamo sempre di usare anche un sacchetto filtro.

Per i dispositivi con filtro a cartuccia o filtro plissettato piatto (WD 3 - WD 6), il sacchetto filtro dovrebbe essere usato quando si aspira la polvere fine. Per le altre applicazioni, non è un problema aspirare senza sacchetto.

Aspirazione di liquidi

Quando si aspirano liquidi e sporco bagnato, si raccomanda di aspirare senza sacchetto filtrante. I filtri in gommapiuma, i filtri a cartuccia e i filtri plissettati piatti non vengono danneggiati dalla pulizia a umido.

Se necessario, pulire il filtro in gommapiuma e il filtro a cartuccia sotto l'acqua corrente. Non strofinare o spazzolare. Lasciare asciugare completamente i filtri prima di usarli di nuovo.

Gli aspiratori solidi-liquidi WD Kärcher non sono adatti per aspirare le ceneri. Le ceneri fredde possono essere aspirate con un pre-separatore di ceneri, oppure è consigliabile usare un aspiracenere Kärcher AD.

I diversi modelli hanno capacità di riempimento differenti, quindi la capacità massima di riempimento dipende dal modello di apparecchio. Se il volume di riempimento massimo è stato raggiunto, un galleggiante chiude l'apertura e ferma l'aspirazione. L'apparecchio non si spegne automaticamente, ma funziona ad una velocità maggiore. Spegnere immediatamente il dispositivo e svuotare il contenitore.

 

I dettagli sul wattaggio minimo e massimo della presa di corrente si trovano sulla presa di corrente del dispositivo.

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Accessori più pratici, più completi: allarga gli usi del tuo WD

Gli accessori sono stati sviluppati appositamente per gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher. Insieme agli apparecchi, essi consentono un'efficienza di pulizia davvero impressionante e ampliano la gamma di applicazioni.

Scopri tutti gli accessori per il tuo WD!