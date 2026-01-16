Bidoni Aspiratutto

Gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher sono in grado di affrontare qualsiasi sfida: che si tratti di sporco umido o secco, grossolano o fine. Aspirano qualsiasi tipologia di sporcizia dalla tua auto, cantina, garage, officina e in casa. Sono estremamente robusti, hanno un'eccellente potenza di aspirazione e sono efficienti dal punto di vista energetico. Grazie alla loro struttura compatta possono essere riposti facilmente e quasi ovunque e sono sempre a portata di mano. Numerose funzioni e una vasta gamma di accessori assicurano risultati di pulizia perfetti a tutto tondo e la massima facilità d'uso. I nostri modelli a batteria possono essere utilizzati anche dove non sono disponibili prese di corrente.