Pulitori a vapore con aspirazione
Pulizia a vapore con aspirazione - Il pulitore a vapore con aspirazione Kärcher è perfetto per una triplice pulizia, o meglio per una pulizia completa in una volta sola. I dispositivi multifunzione mantengono la vostra casa pulita e igienizzata. La pulizia è facile, conveniente, veloce e senza sostanze chimiche. Le aree di applicazione sono versatili.
3-in-1: Vaporizzazione, aspirazione ed asciugatura
L'aspirapolvere a vapore Kärcher SV 7 combina i vantaggi degli aspirapolvere a vapore con i punti di forza degli aspirapolvere a secco. Aspira, per esempio, le sbriciola dal pavimento, pulisce con un panno umido e poi asciuga anche il pavimento. Tutto questo in una sola fase di lavoro. Questo impressionante dispositivo a tutto tondo con accessori corrispondenti è sicuro di mantenere ogni casa pulita e sotto controllo - facile, conveniente, veloce e senza prodotti chimici.
Vapore non stop con sistema a due serbatoi
Il serbatoio può essere riempito rapidamente e facilmente in qualsiasi momento per un funzionamento ininterrotto. In questo modo, non è più necessario attendere che il serbatoio si si sia raffreddato prima di riempirlo di nuovo.
Estremamente igienico
Grazie al controllo del flusso di vapore in cinque fasi, il flusso di vapore può essere adattato individualmente ad ogni superficie e livello di sporco. Grazie all'elevata temperatura del vapore, le cose non appaiono semplicemente pulite - il Kärcher SV 7 le rende perfettamente pulite e igieniche.
Chi soffre di allergia può fare un sospiro di sollievo
L'aspirazione di SV 7 ha un sistema a 4 filtri senza sacchetto. La polvere viene raccolta nel serbatoio dell'acqua e grazie al filtro HEPA (EN 1822:1998), che rimuove le particelle respirabili, l'aria di scarico è quindi più pulita.
Operazione conveniente
L'aspirapolvere a vapore Kärcher SV 7 stupisce per la sua semplicità di funzionamento. La potenza di aspirazione può essere regolata in quattro fasi direttamente tramite l'impugnatura, mentre il flusso di vapore può essere regolato dal dispositivo in cinque fasi.
Aree di applicazione per l'aspirapolvere a vapore Kärcher SV 7
Grazie ai numerosi accessori, l'aspiratore a vapore Kärcher SV 7 è adatto per l'uso in tutta la casa senza prodotti chimici. I diversi attacchi consentono di pulire a vapore o aspirare pavimenti, superfici e mobili imbottiti. È inoltre possibile utilizzare l'SV 7 per rinfrescare tappeti e pulire finestre, articolazioni e fessure.
Soggiorno
Kärcher SV 7 offre una soluzione semplice, conveniente e che consente di risparmiare tempo per qualsiasi sfida in soggiorno. Che si tratti di pavimenti duri, mobili imbottiti o tappeti - l'aspirapolvere a vapore Kärcher SV 7 è robusta su qualsiasi superficie.
Cucina
La cucina si scontra con la contaminazione quotidiana, che non può essere evitata cucinando. La versatilità del Kärcher SV 7 lo rende il partner ideale per ripristinare la lucentezza sulle varie superfici della cucina. Il potere del vapore rimuove anche il grasso e lo sporco ostinato in modo efficace, senza prodotti chimici.
Bagno
Con il vapore del Kärcher SV 7 è possibile garantire una pulizia efficiente e accurata di rubinetterie, specchi e piastrelle anche in bagno. Il vapore penetra nelle fessure, pulendole completamente e senza sostanze chimiche.
Video applicativo di SV 7
Accessori per l'aspirapolvere a vapore Kärcher SV 7
Con gli accessori corrispondenti l'SV 7 diventa un vero e proprio tuttofare e anche lo sporco ostinato non ha più alcuna possibilità. Sono disponibili accessori per l'uso su pavimenti duri e moquette, spazzole rotonde, vari accessori per l'ugello a mano, ugelli di imbottitura e molto altro ancora. Questi accessori offrono maggiori possibilità di applicazione e rendono la pulizia più efficace, veloce e conveniente.