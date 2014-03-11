Pulitori a vapore con aspirazione

Accessori per l'aspirapolvere a vapore Kärcher SV 7

Con gli accessori corrispondenti l'SV 7 diventa un vero e proprio tuttofare e anche lo sporco ostinato non ha più alcuna possibilità. Sono disponibili accessori per l'uso su pavimenti duri e moquette, spazzole rotonde, vari accessori per l'ugello a mano, ugelli di imbottitura e molto altro ancora. Questi accessori offrono maggiori possibilità di applicazione e rendono la pulizia più efficace, veloce e conveniente.