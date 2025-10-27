CURA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO
Che si tratti di un prato, di siepi o di alberi, della rimozione di erbacce o fogliame, abbiamo la soluzione perfetta per te. I giardini diventano ancora più belli con i prodotti Kärcher per la manutenzione e la cura del giardino. Con l'alimentazione a batteria poi, potrai curare il tuo verde senza il fastidio del rumore, senza cavi né grovigli.
Tagliaerba a batteria
I rasaerba da 18 volt sono particolarmente adatti per prati di piccole e medie dimensioni. Per aree più estese, i potenti tosaerba da 36 volt sono la scelta ideale.
Tagliabordi a batteria
Il decespugliatore a batteria Kärcher garantisce precisione nella cura dei bordi. Di facile utilizzo e potente, Kärcher ha la soluzione giusta per ogni esigenza di utlizzo.
Tagliasiepi a batteria
Perfetto per modellare e tagliare siepi e cespugli. Grazie al funzionamento a batteria è silenzioso, pratico e senza cavi.
Cesoia per erba e arbusti a batteria
Il tagliasiepi a batteria facilita la cura dei bordi. E con una semplice sostituzione della lama, si trasforma in un paio di cesoie per definire il profilo degli arbusti con grande precisione.
Soffiatori e aspiratori a batteria
I soffiatori Kärcher alimentati a batteria assicurano giardini in ordine e liberi dalle foglie in pochissimo tempo.
Motosega a batteria
Grazie al sistema di tensionamento senza attrezzi, alla lubrificazione automatica della catena e alle potenti prestazioni di taglio, le motoseghe a batteria Kärcher consentono di raggiungere risultati eccellenti attraverso comode operazioni.
Sega troncarami portatile per potatura
Manutenzione degli alberi senza sforzo anche in caso di rami di difficile accesso. Nessun ostacolo per le forbici di potatura Lopper di Kärcher e la loro lama bypass di alta qualità.
Nebulizzatore a batteria
Protezione e cura delle piante con un semplice tocco: lo spruzzatore a pressione PSU 4-18 con batteria intercambiabile da 18 V, serbatoio da 4 litri e lancia telescopica fertilizza le piante con la sua nebulizzazione fine e uniforme, combatte in modo mirato parassiti ed erbacce e annaffia comodamente le piccole piantine, senza bisogno di un faticoso pompaggio manuale.
Lampada multifunzione a batteria
Porta la luce nell'oscurità: la lampada a batteria ricaricabile offre una migliore illuminazione ovunque sia necessaria più luce quando si lavora al buio o durante le attività del tempo libero. Grazie alla funzione power bank integrata, è possibile caricare dispositivi elettronici come smartphone o tablet. Più flessibile di qualsiasi torcia, più mobile di un faretto con cavo: la lampada a batteria ricaricabile MFL 2-18.