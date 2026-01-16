Tagliasiepi a batteria

Le siepi decorano la casa e spesso vengono posizionate tra i confini delle proprietà per garantire la privacy tra le parti. Richiedono una particolare manutenzione ed un certo consumo di energie, proprio per questo motivo Kärcher ha il prodotto giusto che fa per te,  per tagliare in modo facile e veloce le siepe, grazie al tagliasiepi a batteria potrai tagliare le siepi in modo facile, veloce e preciso.

A man uses a Kärcher battery hedge trimmer to cut his hedge from above to a length of

Caratteristiche del tagliasiepi a batteria

Maniglia posteriore girevole di 180°

L'impugnatura posteriore ruotabile di 180° sui modelli HGE 36-60 Battery e HGE 18-50 Battery riduce a zero lo sforzo sulle braccia e spalle. Grazie all'impugnatura ergonomica si garantisce una presa sicura del rifinitore.

Illustration: the rotary handle of the Kärcher battery hedge trimmer

Controllo della velocità a due livelli

Il tagliasiepi a batteria HGE 36-60 è dotato di controllo della velocità a due livelli. La velocità di taglio può essere regolata manualmente, a seconda dello spessore del ramo, tra la potenza massima e la velocità massima.

one index finger operates a switch on the Kärcher battery hedge trimmer

Spazza foglie

Lo spazza foglie (batteria HGE 36-60, batteria HGE 18-50, PHG 18-45) indirizza i rami e i ramoscelli tagliati direttamente a terra, invece di farli cadere nella siepe, in modo che non debbano essere faticosamente rimossi. Questo facilita il lavoro, soprattutto quando si taglia in orizzontale.

one hand demonstrates the working principle of the hedge broom of the Kärcher battery hedge trimmer

I nostri tagliasiepi a batteria offrono molte funzioni:

Kärcher: Battery hedge trimmer

Lame affilate al diamante

Le lame dei nostri tagliasiepi a batteria sono affilate al diamante e garantiscono risultati di taglio precisi.

A man trims his hedge near a wall with the Kärcher battery hedge trimmer

Protezione della punta della lama

Sui tagliasiepi HGE 36-60 Battery e HGE 18-50 Battery, la protezione della punta della lama evita danni alle mura e alla lama. 

2 hands hold a Kärcher battery hedge trimmer

Interruttore di sicurezza a due mani

Il circuito di sicurezza a 2 mani del tagliasiepi a batteria impedisce l'avvio involontario dell'apparecchio.

The saw blade of the Kärcher battery hedge trimmer approaches branches

Funzione sega

La funzione di taglio dei modelli HGE 18-50 e HGE 36-60 è particolarmente pratica per le siepi con rami occasionalmente più spessi.

Changing the battery in the Kärcher battery hedge trimmer

Potente batteria agli ioni di litio con display LCD

La batteria agli ioni di litio da 18 V o 36 V utilizzata nei nostri tagliasiepi è dotata di un display LCD integrato che mostra all'utente l'autonomia residua e la capacità della batteria in tempo reale.

Caratteristiche del tagliasiepi a batteria

Il potente tagliasiepi a batteria HGE 36-60 è ideale per i lavori di taglio delle siepi più impegnativi. Grazie al controllo della velocità in due fasi, gli utenti possono scegliere tra la massima velocità e la massima potenza, a seconda dell'applicazione. Inoltre, la funzione di taglio rende semplice il taglio dei rami più spessi.

Caratteristiche del tagliasiepi con prolunga

Prolunga

Permette di tagliare anche le siepi più alte. L'asta di estensione può essere rimossa comodamente in pochi semplici passaggi, in modo che il tagliasiepi possa essere riposto in modo salvaspazio.

Extension insert for the Kärcher pole hedge trimmer

Testina regolabile

La testina regolabile, con quattro opzioni di inclinazione fino a 115°, consente il taglio di diversi contorni e garantisce inoltre una buona postura di lavoro nella rispettiva posizione. Ciò garantisce un taglio ottimale quando si lavora sulla parte superiore della siepe

The cutting head of the Kärcher battery hedge trimmer in various positions

Spazza foglie

Lo spazza foglie e rami assicura che i residui di taglio non cadano nella siepe ma comodamente davanti ad essa. Ciò fa risparmiare tempo e garantisce condizioni di lavoro sicure, poiché i ritagli non cadranno direttamente sul viso.

The Kärcher battery hedge trimmer with hedge broom in use on a hedge

Inoltre i nostri tagliasiepi con prolunga a batteria offrono i seguenti ulteriori vantaggi:

from above: A woman trims her hedge with the help of the Kärcher battery-powered pole hedge trimmer

Pratica funzione di taglio

Grazie alla funzione sega integrata è possibile tagliare anche rami più spessi.

A man works with the Kärcher battery hedge trimmer overhead and uses a shoulder belt

Tracolla in dotazione

La distribuzione ottimale del peso previene l'affaticamento del braccio durante lunghi periodi di lavoro.

Battery hedge trimmer close to a hedge

Protezione fissa della punta della lama

Protegge la lama e previene danni alle mura della casa e al terreno.

In evidenza tagliasiepi con prolunga

Il tagliasiepi con prolunga a batteria PHG 18-45 non serve avere le scale. La testa di taglio regolabile consente di eseguire qualsiasi lavoro di taglio comodamente da terra, ideale per siepi alte e larghe.

18 V Kärcher Battery Power

HGE 18-45 Battery Set

Leggero per una maneggevolezza confortevole senza sforzo: il tagliasiepi a batteria HGE 18-45 con lama affilata al diamante per un taglio ancora più preciso.

Voltaggio: 18 V
Lunghezza taglio: 45 cm
Distanza tra i denti: 18 mm
Prestazione per carica della batteria: max. 250 m*
Maniglia posteriore girevole: no
2 livelli di controllo velocità: no
Spazza foglie: no

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.

HGE 18-50 Battery Set

Il tagliasiepi a batteria HGE 18-50: la sua impugnatura posteriore ruotabile di 180° e lo spazza foglie assicurano un comodo taglio delle siepi.

Voltaggio: 18 V
Lunghezza di taglio: 50 cm
Distanza tra i denti: 22 mm
Prestazioni per carica della batteria: max. 325 mq*
Maniglia posteriore girevole:
Controllo della velocità a due livelli: no
Spazza foglie:

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.

PHG 18-45 Battery

Con il tagliasiepi con prolunga a batteria PHG 18-45 non servono scale. La testa di taglio regolabile consente di tagliare comodamente i lati, la parte superiore e inferiore della siepe da terra, ideale per siepi alte e larghe.

Voltaggio: 18 V
Lunghezza di taglio: 45 cm
Distanza tra i denti: 18 mm
Prestazioni per carica della batteria: max. 250 mq*
Testina di taglio orientabile: sì, 115°
Spazza foglie:

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

HGE 36-60 Battery Set

Per le siepi di grandi dimensioni, scegli l'HGE 36-60 Battery con la sua potente batteria da 36 V per operazioni di taglio comode e senza fili. Dotato di impugnatura posteriore ruotabile di 180°, scopa per siepi e controllo della velocità a due livelli: il potente tagliasiepi a batteria HGE 36-60.

Voltaggio: 36 V
Lunghezza di taglio: 60 cm
Distanza tra i denti: 26 mm
Prestazioni per carica della batteria: max. 600 mq*
Maniglia posteriore girevole:
Controllo della velocità a due livelli:
Spazza foglie:

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 36 V/2,5 Ah.

