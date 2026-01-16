Tagliasiepi a batteria
Le siepi decorano la casa e spesso vengono posizionate tra i confini delle proprietà per garantire la privacy tra le parti. Richiedono una particolare manutenzione ed un certo consumo di energie, proprio per questo motivo Kärcher ha il prodotto giusto che fa per te, per tagliare in modo facile e veloce le siepe, grazie al tagliasiepi a batteria potrai tagliare le siepi in modo facile, veloce e preciso.
Caratteristiche del tagliasiepi a batteria
Maniglia posteriore girevole di 180°
L'impugnatura posteriore ruotabile di 180° sui modelli HGE 36-60 Battery e HGE 18-50 Battery riduce a zero lo sforzo sulle braccia e spalle. Grazie all'impugnatura ergonomica si garantisce una presa sicura del rifinitore.
Controllo della velocità a due livelli
Il tagliasiepi a batteria HGE 36-60 è dotato di controllo della velocità a due livelli. La velocità di taglio può essere regolata manualmente, a seconda dello spessore del ramo, tra la potenza massima e la velocità massima.
Spazza foglie
Lo spazza foglie (batteria HGE 36-60, batteria HGE 18-50, PHG 18-45) indirizza i rami e i ramoscelli tagliati direttamente a terra, invece di farli cadere nella siepe, in modo che non debbano essere faticosamente rimossi. Questo facilita il lavoro, soprattutto quando si taglia in orizzontale.
I nostri tagliasiepi a batteria offrono molte funzioni:
Lame affilate al diamante
Le lame dei nostri tagliasiepi a batteria sono affilate al diamante e garantiscono risultati di taglio precisi.
Protezione della punta della lama
Sui tagliasiepi HGE 36-60 Battery e HGE 18-50 Battery, la protezione della punta della lama evita danni alle mura e alla lama.
Interruttore di sicurezza a due mani
Il circuito di sicurezza a 2 mani del tagliasiepi a batteria impedisce l'avvio involontario dell'apparecchio.
Funzione sega
La funzione di taglio dei modelli HGE 18-50 e HGE 36-60 è particolarmente pratica per le siepi con rami occasionalmente più spessi.
Potente batteria agli ioni di litio con display LCD
La batteria agli ioni di litio da 18 V o 36 V utilizzata nei nostri tagliasiepi è dotata di un display LCD integrato che mostra all'utente l'autonomia residua e la capacità della batteria in tempo reale.
Caratteristiche del tagliasiepi a batteria
Caratteristiche del tagliasiepi con prolunga
Prolunga
Permette di tagliare anche le siepi più alte. L'asta di estensione può essere rimossa comodamente in pochi semplici passaggi, in modo che il tagliasiepi possa essere riposto in modo salvaspazio.
Testina regolabile
La testina regolabile, con quattro opzioni di inclinazione fino a 115°, consente il taglio di diversi contorni e garantisce inoltre una buona postura di lavoro nella rispettiva posizione. Ciò garantisce un taglio ottimale quando si lavora sulla parte superiore della siepe
Spazza foglie
Lo spazza foglie e rami assicura che i residui di taglio non cadano nella siepe ma comodamente davanti ad essa. Ciò fa risparmiare tempo e garantisce condizioni di lavoro sicure, poiché i ritagli non cadranno direttamente sul viso.
Inoltre i nostri tagliasiepi con prolunga a batteria offrono i seguenti ulteriori vantaggi:
Pratica funzione di taglio
Grazie alla funzione sega integrata è possibile tagliare anche rami più spessi.
Tracolla in dotazione
La distribuzione ottimale del peso previene l'affaticamento del braccio durante lunghi periodi di lavoro.
Protezione fissa della punta della lama
Protegge la lama e previene danni alle mura della casa e al terreno.
In evidenza tagliasiepi con prolunga
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Leggero per una maneggevolezza confortevole senza sforzo: il tagliasiepi a batteria HGE 18-45 con lama affilata al diamante per un taglio ancora più preciso.
Voltaggio: 18 V
Lunghezza taglio: 45 cm
Distanza tra i denti: 18 mm
Prestazione per carica della batteria: max. 250 m*
Maniglia posteriore girevole: no
2 livelli di controllo velocità: no
Spazza foglie: no
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.
HGE 18-50 Battery Set
Il tagliasiepi a batteria HGE 18-50: la sua impugnatura posteriore ruotabile di 180° e lo spazza foglie assicurano un comodo taglio delle siepi.
Voltaggio: 18 V
Lunghezza di taglio: 50 cm
Distanza tra i denti: 22 mm
Prestazioni per carica della batteria: max. 325 mq*
Maniglia posteriore girevole: sì
Controllo della velocità a due livelli: no
Spazza foglie: sì
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.
PHG 18-45 Battery
Con il tagliasiepi con prolunga a batteria PHG 18-45 non servono scale. La testa di taglio regolabile consente di tagliare comodamente i lati, la parte superiore e inferiore della siepe da terra, ideale per siepi alte e larghe.
Voltaggio: 18 V
Lunghezza di taglio: 45 cm
Distanza tra i denti: 18 mm
Prestazioni per carica della batteria: max. 250 mq*
Testina di taglio orientabile: sì, 115°
Spazza foglie: sì
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
Per le siepi di grandi dimensioni, scegli l'HGE 36-60 Battery con la sua potente batteria da 36 V per operazioni di taglio comode e senza fili. Dotato di impugnatura posteriore ruotabile di 180°, scopa per siepi e controllo della velocità a due livelli: il potente tagliasiepi a batteria HGE 36-60.
Voltaggio: 36 V
Lunghezza di taglio: 60 cm
Distanza tra i denti: 26 mm
Prestazioni per carica della batteria: max. 600 mq*
Maniglia posteriore girevole: sì
Controllo della velocità a due livelli: sì
Spazza foglie: sì
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 36 V/2,5 Ah.
Piattaforma Kärcher Battery Power
Puoi trovare tutti i dispositivi dalla piattaforma 18 V Kärcher Battery Power qui
Puoi trovare tutti i dispositivi 36 V della piattaforma Kärcher Battery Power qui.