SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Attrezzatura per la pulizia manuale

Le attrezzature per la pulizia manuale sono essenziali per la pulizia quotidiana di pavimenti, superfici o finestre. In particolare nelle aree di difficile accesso con le macchine. Forniamo soluzioni personalizzate per processi di pulizia efficienti e professionali e per gli standard più elevati. Grazie agli strumenti manuali ergonomici e di alta qualità, il risultato di pulizia è impeccabile.

Kärcher Carrello per le pulizie con secchio

Carrello per le pulizie con secchio

Grazie alla struttura modulare, alla maneggevolezza e manovrabilità che li caratterizzano, i nostri carrelli per la pulizia garantiscono ottimi risultati di pulizia in breve tempo e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

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Kärcher Pavimento

Pavimento

Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, Kärcher sorprende con prodotti di ottima qualità: ergonomici e pratici raccolgono lo sporco senza fatica.

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Kärcher Superficie

Superficie

In questa sezione abbiamo inserito tutti i materiali utili per la pulizia delle superfici: anche gli angoli più stretti e difficili che con le macchine per la pulizia risultano irraggiungibili.

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Kärcher Finestre

Finestre

Edifici, facciate e vetri puliti e splendenti? Con la qualità professionale dei prodotti Kärcher aloni e striature saranno solo un ricordo del passato. Abbiamo ideato attrezzi ergonomici, dal design accattivante e con sistemi di aggancio sicuri per combinare insieme diversi componenti. Abbiamo voluto che i nostri attrezzi fossero efficienti ma anche facili da usare e che non affaticassero gli addetti. Grazie ai nostri prodotti si risparmiano acqua, energia e detergenti!

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Kärcher

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