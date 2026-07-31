SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Pavimento
Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, Kärcher sorprende con prodotti di ottima qualità: ergonomici e pratici raccolgono lo sporco senza fatica.
Spazzare
Spazzole e scope di plastica di ottima qualità per pulire a livelli professionali tutte le superfici. La qualità dei nostri prodotti è riconosciuta in tutto il mondo.
Spolverare
Grazie a questi panni ed accessori oggetti e superfici saranno puliti e splendenti e la polvere sarà solo un ricordo.
Lavare
In questa sezione abbiamo raggruppato tutto i sistemi di pulizia pavimenti che desiderate, volete e necessitare: ottime prestazione, facilità d’uso, grande intuitività e ottima maneggevolezza.