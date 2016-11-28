Il futuro e' gia qui.

Il mondo del Connected Cleaning è pronto. Venite con noi a scoprirlo! Con il Connected Cleaning abbiamo sviluppato un portfolio prodotti digitale in cui tutti gli elementi collaborano armoniosamente. In un primo tempo abbiamo inserito due grandi prodotti digitali su una stessa piattaforma: Kärcher Fleet e Kärcher Manage ora sono uniti in un unico software che collega tutta l'infrastruttura di macchine e procedure e che lavora in totale sinergia.

Uniti in un unico software, questi programmi lavorano in totale armonia e sinergia: pulizia manuale e macchinari, luoghi e stanze da pulire, pianificazione, statistiche, assistenza: tutta l'infrastruttura è contenuta in un solo software. Le possibilità del Connected Cleaning sono illimitate. Tutta la giornata lavorativa potrà iniziare e finire in autonomia senza imprevisti, si adatterà alle condizioni atmosferiche della giornata e al numero delle persone presenti su ogni piano come indicato dai dispenser d'acqua e dagli ascensori. E se i detergenti venissero automaticamente ordinati e consegnati a seconda delle esigenze? Stiamo lavorando per raggiungere queste e molte altre opzioni.