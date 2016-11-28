Connected Cleaning
Il portale digitale del pulito. Karcher Fleet e Karcher Manage.
Il futuro e' gia qui.
Il mondo del Connected Cleaning è pronto. Venite con noi a scoprirlo! Con il Connected Cleaning abbiamo sviluppato un portfolio prodotti digitale in cui tutti gli elementi collaborano armoniosamente. In un primo tempo abbiamo inserito due grandi prodotti digitali su una stessa piattaforma: Kärcher Fleet e Kärcher Manage ora sono uniti in un unico software che collega tutta l'infrastruttura di macchine e procedure e che lavora in totale sinergia.
Uniti in un unico software, questi programmi lavorano in totale armonia e sinergia: pulizia manuale e macchinari, luoghi e stanze da pulire, pianificazione, statistiche, assistenza: tutta l'infrastruttura è contenuta in un solo software. Le possibilità del Connected Cleaning sono illimitate. Tutta la giornata lavorativa potrà iniziare e finire in autonomia senza imprevisti, si adatterà alle condizioni atmosferiche della giornata e al numero delle persone presenti su ogni piano come indicato dai dispenser d'acqua e dagli ascensori. E se i detergenti venissero automaticamente ordinati e consegnati a seconda delle esigenze? Stiamo lavorando per raggiungere queste e molte altre opzioni.
Noi siamo pronti. Vuoi unirti a noi?
Il sistema Kärcher è un passo decisivo verso l'interconnessione del futuro. Siamo convinti che con Kärcher Fleet and Kärcher Manage siano due strumenti ideali per la transazione da tecnologia cleaning pratica a digitalizzazione della tecnologia cleaning.
Cosa intendiamo per Connected Cleaning? Per noi è la soluzione per la gestione del parco macchine per la pulizia e della pulizia manuale. Non si potrebbe presentarlo meglio di così. Abbiamo inserito su una stessa piattaforma il Kärcher Fleet ed il Kärcher Manage che insieme lavorano in sinergia ma che possono comunque essere usati separatamente. Questi due prodotti sono progettati come singole unità che lavorano bene individualmente ed in connessione l'una con l'altra. Il login e l'interfaccia sono le stesse, quindi l'utente ha accesso alla panoramica centrale. La combinazione di Kärcher Fleet e Kärcher Manage offre un vero valore aggiunto quando si tratta di implementare compiti ed attività. Basta poco per fare il primo passo nell'era della pulizia digitale e assaporarne l'immediatezza e la velocità: il potenziale risparmio economico che si crea è evidente.
Mettiti al comando.
Il Connected Cleaning è uno strumento che diminuisce il carico di lavoro e aiuta nella gestione ma non prende decisioni. La capacità decisionale rimane sempre all'utente. Anche Kärcher Fleet funziona nello stesso modo.
Kärcher Fleet è una soluzione professionale, futuristica e all'avanguardia che garantisce una visione completa delle macchine, del personale e delle attività di pulizia. Kärcher fleet rende il processo di pulizia particolarmente trasparente ed efficiente. Il risultato è che gli uffici sono pulitissimi e si ottiene un effettivo risparmio sui costi. Sulle nuove lavasciuga B 40, B 60, B 95 RS, B 120 e B 150 viene montata in dotazione di fabbrica una unità di controllo telematica (TCU), che rappresenta la base del Connected Cleaning. Le lavasciuga più datate o quelle di altre aziende possono essere riequipaggiate senza particolari complicazioni. La TCU registra i dati della lavasciuga e li trasmette al sistema digitale di gestione dati Kärcher che funziona come un cloud. E' sufficiente, quindi, entrare nel proprio account sul portale Fleet per visionare i dati salvati. L'assegnazione macchina-account è automatica, l'utente non deve preoccuparsi. Inizia l'avventura dell'era digitale: per una prova, basta chiedere al responsabile commerciale Kärcher di fiducia.
I vantaggi e le opportunità che Kärcher Fleet offre, saranno un'ispirazione:
- Pianificazione migliorata ed indicazione sull'efficienza
- Se i lavori hanno subito un ritardo, si riceve una notifica
sullo smartphone
- Monitoraggio continuo dello status delle macchine
- Avviso immediato nel caso in cui una macchina non
funzioni
- Valutazione della vita lavorativa delle macchine
Richiesta assistenza rapida ed automatica (da attivare)
- Antifurto grazie alla geolocalizzazione
- Ottimizzazione di prodotti, costi e qualità
Ulteriori informazioni su vantaggi ed opportunità sono disponibili sul nostro sito www.kaercher.com nella sezione dedicata a Kärcher Fleet. La brochure dedicata è scaricabile online.
Gestione di successo.
Con Kärcher Manage mettiamo a disposizione del cliente uno strumento ideale per gestire le proprie attività di pulizia manuale.
Con Kärcher Manage, la versione migliorata del famosissimo ECO!Manager, si ha la possibilità di avere sempre sotto mano lo stato attuale dell'attività in modo completo e aggiornato: pulizia manuale, tempistiche lavorative, controlli e danneggiamenti di oggetti. Tutti i dati importanti vengono caricati online e rimangono a disposizione all'infinito sul cloud. Più trasparente e chiara di così la pulizia manuale non è mai stata. Evoluzione significa miglioramento e sviluppo: l'interfaccia del Kärcher Manage ora è più intuitiva e il trasferimento dei dati e la preparazione della struttura risultano più veloci e molto più semplici.
I vantaggi e le opportunità che Kärcher Manage offre saranno un'ispirazione:
- Analisi e statistiche sulle tempistiche di pulizia
- I codici a barre permettono di documentare singolarmente in modo rapido e preciso ogni passaggio
- Ottimizzazione del processo di pulizia
- Accesso al portale aperto al personale addetto
- Efficiente controllo qualità con la Kärcher Manage App
- Registrazione elettronica dei dati, niente più carta
- Assegnazione rapida dei compiti al personale
- Gli scanner di registrazione dati sono maneggevoli e robusti
- Stazione Kärcher Manage: raccoglie i dati scansionati dagli scanner (Max. 10)
Come si lavorera' nel futuro?
Tutto è possibile. Basta che la comunicazione sia chiara. E' risaputo che Kärcher ha a cuore le opinioni e le necessità dei suoi clienti, per questo ascoltiamo ogni loro esigenza. E' grazie a questa nostra caratteristica che troviamo sempre i prodotti e le soluzioni necessarie al vostro successo lavorativo. Il Connected Clening ha lo stesso scopo. Fa parte di un sistema Kärcher e come per tutti gli altri elementi, siamo pronti a soddisfare ogni richiesta e necessità nel modo più specifico possibile mentre sviluppiamo questo progetto. L'esperienza, i suggerimenti e le idee dei nostri clienti per Kärcher sono fondamentali. Facciamo la differenza proprio per questo.
