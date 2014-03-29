Aspirapolvere e aspiracenere

Gli aspirapolvere e aspiracenere Kärcher sono apparecchi versatili e funzionali che servono sia per pulire il camino o la griglia dopo una festa in giardino, sia per aspirare la polvere dai pavimenti.

Aschesauger Keyvisual

Aspirano anche il caos.

Niente li ferma

I nuovi aspirapolvere e aspiracenere Kärcher hanno una potenza d’aspirazione molto alta e duratura. Grazie al sistema di pulizia filtro integrato Kärcher ReBoost si può aumentare la potenza d’aspirazione semplicemente premendo un pulsante – in modo pratico, rapido e senza fatica. Dimenticate la pulizia a mano del filtro, ormai apartiene al passato! Grazie a questo sistema non c’è bisogno di fermarsi e nemmeno di toccare lo sporco

AD Battery BBQ

Aspirapolvere e aspiracenere a batteria. Nessun cavo. Nessun limite.

Per tutti coloro che non se la sentono di girare intorno ad un avvolgicavo e preferiscono lavorare senza nessun filo. Dotato delle stesse caratteristiche dei modelli a cavo, come ad esempio la funzione di pulizia del filtro Kärcher ReBoost, fornisce la stessa potenza con una porzione di libertà in più.

Scopri il nostro aspirapolvere e aspiracenere a batteria!

 

Più semplice e più pulito di così è impossibile

Il sistema filtrante mono componente, che comprende filtro in metallo per sporco grossolano e filtro plissettato piatto in materiale ignifugo, può essere sollevato con un semplice movimento senza che polvere e cenere si spargano nel locale.


Inoltre, il vano raccolta si può svuotare in modo pratico e sicuro grazie alla comoda impugnatura: pavimenti e mani rimangono puliti!


Anche l’aria è più pulita: il filtro dell’aria di scarico dell’AD 4 Premium trattiene lo sporco e le particelle più piccole di polvere rendendo più salubre e pulita l’aria della stanza.

Ash vac Filter
Ash Vac Garage floor
L’AD 4 Premium è un aspirapolvere versatile e pratico, infatti in dotazione ha una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato.
easy opening dust bin
Apertura facilitata del vano raccolta
filter cleaning AD
Premere tre volte l’apposito pulsante per attivare la pulizia del filtro.
Easy handle ash vac
Pratica impugnatura sul vano raccolta.
quick removal filter
Il filtro plissettato piatto si sostituisce in un batter d’occhio.
change of filter
Il filtro aria di scarico si sostituisce rapidamente
parking position
Posizione parking: sempre pronto all’uso.
parking position AD 2
Pratica posizione parking anche su AD 2