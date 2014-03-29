Aspirapolvere e aspiracenere
Gli aspirapolvere e aspiracenere Kärcher sono apparecchi versatili e funzionali che servono sia per pulire il camino o la griglia dopo una festa in giardino, sia per aspirare la polvere dai pavimenti.
Aspirano anche il caos.
Niente li ferma
I nuovi aspirapolvere e aspiracenere Kärcher hanno una potenza d’aspirazione molto alta e duratura. Grazie al sistema di pulizia filtro integrato Kärcher ReBoost si può aumentare la potenza d’aspirazione semplicemente premendo un pulsante – in modo pratico, rapido e senza fatica. Dimenticate la pulizia a mano del filtro, ormai apartiene al passato! Grazie a questo sistema non c’è bisogno di fermarsi e nemmeno di toccare lo sporco
Aspirapolvere e aspiracenere a batteria. Nessun cavo. Nessun limite.
Per tutti coloro che non se la sentono di girare intorno ad un avvolgicavo e preferiscono lavorare senza nessun filo. Dotato delle stesse caratteristiche dei modelli a cavo, come ad esempio la funzione di pulizia del filtro Kärcher ReBoost, fornisce la stessa potenza con una porzione di libertà in più.
Scopri il nostro aspirapolvere e aspiracenere a batteria!
Più semplice e più pulito di così è impossibile
Il sistema filtrante mono componente, che comprende filtro in metallo per sporco grossolano e filtro plissettato piatto in materiale ignifugo, può essere sollevato con un semplice movimento senza che polvere e cenere si spargano nel locale.
Inoltre, il vano raccolta si può svuotare in modo pratico e sicuro grazie alla comoda impugnatura: pavimenti e mani rimangono puliti!
Anche l’aria è più pulita: il filtro dell’aria di scarico dell’AD 4 Premium trattiene lo sporco e le particelle più piccole di polvere rendendo più salubre e pulita l’aria della stanza.