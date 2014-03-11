IDROPULITRICI
Scopri la serie di Idropulitrici elettriche potenti ad Alta Pressione, Ideali per l'Auto, gli oggetti molto sporchi, i patii e i terrazzi, gli spazi esterni.
Con la tua idropulitrice ad alta potenza tutto tornerà come nuovo.
Le nostre idropulitrici
La marca di idropulitrici più venduta
Kärcher ha ottenuto il GUINNESS WORLD RECORDS™ come marchio di idropulitrici attualmente più venduto.
Qual è l'idropulitrice giusta per voi?
Cinque gamme potenti e versatili
Quando si tratta di pulizia e manutenzione, si può sempre fare affidamento alle nostre idropulitrici. Cerchi un design eccezionalmente compatto? O un design leggero, comodo, portatile e senza fili? Ogni gamma di prodotti ha i suoi punti di forza. Perfettamente calibrati sulle esigenze individuali.
Smart Control
Queste idropulitrici sono in grado di affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Grazie all'app Home & Garden, connessa tramite Bluetooth e alle sue funzioni Smart, come la pistola a grilletto Smart Control e la lancia a getto multiplo 3 in 1, queste idropulitrici sono in grado di affrontare qualsiasi sfida.
Power Control
Pulire in modo delicato ed efficace non è mai stato così facile con le Power Control, il supporto fornito dall'app Home & Garden e gli accessori, come la pistola a grilletto Power Control con display o la lancia a spruzzo Vario Power.
Modular
Tutto ciò che serve per una pulizia efficace: funzionamento semplice, potenza sufficiente per le pulizie quotidiane e contenitori pratici per riporre gli accessori in dotazione.
Classic
Gli utenti che amano le cose compatte e portatili troveranno in questa linea il loro alleato perfetto. Minimo ingombro, facile da riporre e sempre veloce da usare. Con un intelligente scomparto integrato per il tubo flessibile.
Battery
Per i luoghi in cui non è possibile accedere a una presa di corrente. Senza fili, comodo, mobile e flessibile. E con una grande potenza quando serve.
SMART CONTROL
Le prime idropulitrici con App
Questa è classe premium! I dispositivi Kärcher Smart Control sono le prime idropulitrici con controllo tramite app. Qualunque cosa dobbiate pulire, il consulente dell'applicazione Smart mostra l'impostazione corretta e la invia direttamente dal vostro smartphone al prodotto Kärcher. Sempre la giusta pressione, sempre gli accessori giusti, per risultati di pulizia ottimali.
L'App che consiglia
Il consulente dell'applicazione fornisce consigli e suggerimenti pratici per molte situazioni di pulizia e oggetti da pulire, come il livello di pressione ottimale per l'oggetto da pulire, e invia l'impostazione corretta al dispositivo.
Modalità Boost
Le idropulitrici Smart Control dispongono di una modalità Boost per una maggiore potenza. Viene applicata una pressione maggiore per 30 secondi, il che significa che anche lo sporco più ostinato non sarà più un problema. La modalità Boost può essere attivata tramite la pistola o dall'app.
Tutto ciò che ti serve
Grazie ai componenti Smart come la pistola a grilletto Smart Control, la lancia multigetto 3 in 1 e il sistema di detergenti Plug 'n' Clean, potrete affrontare con serenità qualsiasi nuova sfida di pulizia.
Power Control
Ecco come si presenta la moderna pulizia ad alta pressione
Quando si pulisce, occorrono gli strumenti giusti. E le idropulitrici della gamma Power Control offrono molti vantaggi. Potenza, componenti e accessori robusti. Come la pistola a grilletto Power Control, ad esempio, che mostra la pressione direttamente sul display e può passare facilmente dalla modalità pressione alla modalità detergente ruotando semplicemente la lancia. Oppure l'app Home & Garden che vi mostra quale tecnologia renderà la vostra idropulitrice ancora più delicata ed efficiente.
MODULAR
Un nuovo standard
Le idropulitrici della nostra gamma Modular sono funzionali e focalizzate sull'essenziale come suggeriscono le loro linee pulite. La gamma comprende idropulitrici in grado di soddisfare tutte le esigenze, da quelle leggere e compatte per chi si avvicina per la prima volta alla pulizia ad alta pressione, ai modelli ad alta potenza con motori raffreddati ad acqua per i lavori di pulizia più impegnativi.
Classic
Potenza a portata di mano
Le nostre idropulitrici Classic sono la prova che non è necessario essere grandi per ottenere grandi risultati. Semplicemente, questi modelli fanno quello che devono: pulire incredibilmente bene. Sono state progettate in modo che siano efficienti e compatte per poter essere trasportate ovunque e riposte in modo da risparmiare spazio, sia nel bagagliaio dell'auto che su uno scaffale in cantina. E sono anche incredibilmente facili da usare. In breve, le idropulitrici perfette per chi vuole semplicemente pulire ad alta pressione.
Battery
Pulizia senza filo
Pulizia anche senza elettricità: l'idropulitrice a batteria è utile per molte applicazioni, come piccole auto, moto, biciclette, barche e altri piccoli lavori di pulizia. Grazie a un'autonomia della batteria fino a 14 minuti, è possibile pulire in modo completamente indipendente da una connessione elettrica. Durante la pulizia, il display analogico della pistola ad alta pressione indica sempre la modalità selezionata.
Idropulitrici portatili: ovunque. In qualsiasi momento.
Con le pratiche idropulitrici portatili a bassa e media pressione Kärcher, potete rimuovere lo sporco senza aver bisogno di un cavo. Grazie alla batteria e al serbatoio dell'acqua o al tubo di aspirazione, le nostre soluzioni sono completamente indipendenti dai collegamenti idrici ed elettrici.
L'App Home & Garden
A cosa serve la potenza se non è Smart? Per questo motivo i dispositivi della gamma Smart Control non sono solo molto potenti, ma sono anche dotati di una propria intelligenza: tramite Bluetooth è possibile collegare facilmente l'idropulitrice Smart Control al proprio smartphone utilizzando l'applicazione Home & Garden. Approfitta dei consigli di pulizia dei nostri esperti!SCOPRI DI PIÙ
ACCESSORI E DETERGENTI
eco!Booster: L'UNICA LANCIA CHE LAVA IL 50% IN PIÙ
Preparatevi a rimanere a bocca aperta: ecco la nuovissima lancia Kärcher eco!Booster, il nostro prodotto più rivoluzionario di sempre! Con prestazioni di pulizia superiori del 50%, eco!Booster riporta l'effetto WOW sulle superfici delicate in modo ancora più rapido e senza sforzo rispetto ai tradizionali ugelli a getto piatto.
Accessori e detergenti per la tua idropulitrice
La squadra vincente contro ogni tipo di sporco.
Con la giusta combinazione di apparecchi, accessori e detergenti, anche lo sporco più ostinato non ha più scampo. Gli accessori di sistema adatti aumentano notevolmente il numero di applicazioni possibili e rendono la pulizia ancora più efficace, comoda e veloce.
Kärcher offre una vasta gamma di accessori. Questo permette di risolvere ogni problema di pulizia, anche la più specifica.
La nuova generazione di detergenti Kärcher è estremamente efficace, grazie al principio attivo 3 in 1. Questi nuovi prodotti multi-funzione garantiscono un'azione di pulizia delicata ma incisiva e consentono di risparmiare tempo e fatica. Kärcher pone massima attenzione alla eco-sostenibilità dei propri prodotti e all'utilizzo responsabile e razionale delle risorse naturali. In combinazione con il sistema "Quick'n'Clean" i nuovi detergenti sono indicati per qualsiasi idropulitrice Kärcher.
In questa pagina potrai individuare il detergente specifico per le tue esigenze.
GARANZIA ESTESA A 5 ANNI PER LA TUA NUOVA IDROPULITRICE
Garanzia estesa a 5 anni per la tua nuova idropulitrice Kärcher
Conserva lo scontrino e registra la tua idropulitrice sul nostro sito ufficiale ed estendi la tua garanzia a cinque anni.
Su tutte le idropulitrici Home & Garden
Massima qualità, massime prestazioni e supporto di prim'ordine per tutta la sua vita operativa
Home of WOW
Vantaggi delle idropulitrici Kärcher
Da oltre 70 anni, Kärcher perfeziona l'arte della pulizia ad alta pressione e offre ai clienti un'esperienza di pulizia di livello superiore grazie alla sua continua innovazione. Le ragioni per utilizzare un'idropulitrice Kärcher sono infiniti: unitevi a noi nella Home of WOW.
La tecnologia che ti porta oltre
Prestazioni eccezionali per un risparmio fino al 50% di tempo, acqua ed energia
Qualità che puoi vedere e sentire
Qualità affidabile del marchio, completamente testata per il corretto funzionamento e le prestazioni
Esperienza che crea fiducia
Pioniere e leader di mercato nel settore delle pulizie
Sostenibilità che aiuta l'uomo e l'ambiente
Sostenere l'economia del riciclo e ridurre i fattori inquinanti lungo l'intera catena del valore
Prodotti per ogni stile di vita
Il dispositivo giusto per ogni esigenza, l'accessorio giusto per ogni applicazione
AREE DI APPLICAZIONE DELLE IDROPULITRICI
Le applicazioni più frequenti di una idropulitrice Home & Garden sono le seguenti:
- Biciclette
- Mobili da giardino
- Attrezzi da giardinaggio
- Recinzioni e vialetti
- Moto e scooter
- Automobili
- Scale esterne
- Muretti in pietra
- Camper e veicoli fuoristrada
- Piscine e ampie aree patio
- Tutto intorno alla casa e alle facciate
consigli per la pulizia degli spazi esterni
Abbiamo scelto alcuni esempi pratici per mostrarvi come ottenere i migliori risultati con la vostra idropulitrice. La nostra sezione comprende consigli e informazioni dettagliate sulla pulizia e la manutenzione delle aree esterne.CONSIGLI UTILI
Rimozione del muschio
Poiché il muschio si deposita non solo in strati spessi sulle superfici in pietra, ma anche nelle fessure delle lastre e delle pietre di pavimentazione, l'ugello rotante è ideale per rimuoverlo. Genera un getto rotante in cui la forza pulente di un getto concentrato e puntiforme si combina con le prestazioni superficiali di un getto piatto.
Veicoli
Parabrezza, vernice, cerchioni... I veicoli hanno diverse superfici per le quali un'idropulitrice è la scelta ideale. Una pulizia regolare non solo contribuisce a mantenere pulito il veicolo, ma anche a preservarne il valore.
Patio in legno
I patii in legno offrono un'area esterna calda e accogliente per la vostra casa. La crescita organica e gli agenti atmosferici possono rovinare la sua superficie. L'uso dei giusti detergenti garantisce che le idropulitrici mantengano le superfici in legno pulite e resistenti nel tempo.
Piastrelle del patio
Dite addio allo sfregamento! Lo sporco e gli agenti atmosferici possono essere rimossi in modo estremamente rapido ed efficiente dalle piastrelle in pietra delle terrazze utilizzando un'idropulitrice Kärcher. I nostri detergenti per superfici per T-Racer e power scrubber sono ideali per questa applicazione.
Arredamento da giardino
Affrontate le macchie antiestetiche sui mobili da giardino causate dall'inquinamento o dall'inverno scorso con gli accessori per idropulitrice adatti. Per lo sporco più intenso, si consiglia di utilizzare la spazzola per idropulitrici Kärcher insieme al suo detergente.
Superfici in vetro e verande
Con il detergente e gli accessori giusti, come la lancia telescopica, pulire le superfici in vetro non è mai stato così facile. Rimuovete tutto, dal polline all'inquinamento atmosferico, per far risplendere le superfici in pochissimo tempo.