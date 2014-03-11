Le prime idropulitrici con App

IDROPULITRICI

Scopri la serie di Idropulitrici elettriche potenti ad Alta Pressione, Ideali per l'Auto, gli oggetti molto sporchi, i patii e i terrazzi, gli spazi esterni. 

Con la tua idropulitrice ad alta potenza tutto tornerà come nuovo. 

Le nostre idropulitrici

Guiness_Dummy_png
La marca di idropulitrici più venduta

Kärcher ha ottenuto il GUINNESS WORLD RECORDS™ come marchio di idropulitrici attualmente più venduto.

Pressione (bar)
Resa per area (m²/h)
Aree di applicazione
0 Prodotti

Qual è l'idropulitrice giusta per voi?

Cinque gamme potenti e versatili

Quando si tratta di pulizia e manutenzione, si può sempre fare affidamento alle nostre idropulitrici. Cerchi un design eccezionalmente compatto? O un design leggero, comodo, portatile e senza fili? Ogni gamma di prodotti ha i suoi punti di forza. Perfettamente calibrati sulle esigenze individuali.

Kärcher Home & Garden app

Smart Control

Queste idropulitrici sono in grado di affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Grazie all'app Home & Garden, connessa tramite Bluetooth e alle sue funzioni Smart, come la pistola a grilletto Smart Control e la lancia a getto multiplo 3 in 1, queste idropulitrici sono in grado di affrontare qualsiasi sfida.

Power Control trigger gun

Power Control

Pulire in modo delicato ed efficace non è mai stato così facile con le Power Control, il supporto fornito dall'app Home & Garden e gli accessori, come la pistola a grilletto Power Control con display o la lancia a spruzzo Vario Power.

Standard Range

Modular

Tutto ciò che serve per una pulizia efficace: funzionamento semplice, potenza sufficiente per le pulizie quotidiane e contenitori pratici per riporre gli accessori in dotazione.

Kärcher K 7 Compact

Classic

Gli utenti che amano le cose compatte e portatili troveranno in questa linea il loro alleato perfetto. Minimo ingombro, facile da riporre e sempre veloce da usare. Con un intelligente scomparto integrato per il tubo flessibile.

Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

Battery

Per i luoghi in cui non è possibile accedere a una presa di corrente. Senza fili, comodo, mobile e flessibile. E con una grande potenza quando serve.

SMART CONTROL

Le prime idropulitrici con App

Questa è classe premium! I dispositivi Kärcher Smart Control sono le prime idropulitrici con controllo tramite app. Qualunque cosa dobbiate pulire, il consulente dell'applicazione Smart mostra l'impostazione corretta e la invia direttamente dal vostro smartphone al prodotto Kärcher. Sempre la giusta pressione, sempre gli accessori giusti, per risultati di pulizia ottimali.

Lo standard di settore

Kärcher è pulizia ad alta pressione. Siamo particolarmente orgogliosi delle nostre idropulitrici Smart Control. Dalla connessione e dal controllo tramite app Smart, alla pistola a grilletto e alla lancia a getto multiplo 3 in 1, la nostra esperienza pluriennale è alla base dello sviluppo delle nostre idropulitrici.

La gamma Smart Control comprende i dispositivi delle classi K 5 e K 7.

Application Consultant

L'App che consiglia

Il consulente dell'applicazione fornisce consigli e suggerimenti pratici per molte situazioni di pulizia e oggetti da pulire, come il livello di pressione ottimale per l'oggetto da pulire, e invia l'impostazione corretta al dispositivo.

Boost mode

Modalità Boost

Le idropulitrici Smart Control dispongono di una modalità Boost per una maggiore potenza. Viene applicata una pressione maggiore per 30 secondi, il che significa che anche lo sporco più ostinato non sarà più un problema. La modalità Boost può essere attivata tramite la pistola o dall'app.

Equipment details

Tutto ciò che ti serve

Grazie ai componenti Smart come la pistola a grilletto Smart Control, la lancia multigetto 3 in 1 e il sistema di detergenti Plug 'n' Clean, potrete affrontare con serenità qualsiasi nuova sfida di pulizia.
 

Power Control

Ecco come si presenta la moderna pulizia ad alta pressione

Quando si pulisce, occorrono gli strumenti giusti. E le idropulitrici della gamma Power Control offrono molti vantaggi. Potenza, componenti e accessori robusti. Come la pistola a grilletto Power Control, ad esempio, che mostra la pressione direttamente sul display e può passare facilmente dalla modalità pressione alla modalità detergente ruotando semplicemente la lancia. Oppure l'app Home & Garden che vi mostra quale tecnologia renderà la vostra idropulitrice ancora più delicata ed efficiente.

Potenza e acqua sotto controllo

Le idropulitrici Power Control offrono funzioni e performance incredibili. Il manico telescopico estensibile rende facile e comodo il trasporto e il trasporto degli strumenti o accessori. A seconda del modello, le idropulitrici dispongono di diverse soluzioni per l'aggiunta di detergente, tra cui un serbatoio o un sistema Plug 'n' Clean. A partire dal modello K 3, la pressione impostata può essere letta sulla pistola a grilletto. Questo rende la pulizia delicata ed efficace più facile che mai.

La gamma Power Control comprende i modelli K 2, K 3, K 4 e K 5.

MODULAR

Un nuovo standard

Le idropulitrici della nostra gamma Modular sono funzionali e focalizzate sull'essenziale come suggeriscono le loro linee pulite. La gamma comprende idropulitrici in grado di soddisfare tutte le esigenze, da quelle leggere e compatte per chi si avvicina per la prima volta alla pulizia ad alta pressione, ai modelli ad alta potenza con motori raffreddati ad acqua per i lavori di pulizia più impegnativi.

Pulizia efficace

Tutto ciò che serve per una pulizia efficace: funzionamento semplice, potenza sufficiente per una varietà di operazioni di pulizia e opzioni intelligenti per riporre gli accessori in dotazione.

La gamma Modular comprende gli apparecchi di classe K 2, K 3, K 4, K 5 e K 7.

Classic

Kärcher Classic pressure washer

Potenza a portata di mano

Le nostre idropulitrici Classic sono la prova che non è necessario essere grandi per ottenere grandi risultati. Semplicemente, questi modelli fanno quello che devono: pulire incredibilmente bene. Sono state progettate in modo che siano efficienti e compatte per poter essere trasportate ovunque e riposte in modo da risparmiare spazio, sia nel bagagliaio dell'auto che su uno scaffale in cantina. E sono anche incredibilmente facili da usare. In breve, le idropulitrici perfette per chi vuole semplicemente pulire ad alta pressione.

Nessun compromesso

Un patio pulito o un'auto scintillante in un attimo, grazie alla potenza e alla precisione tipiche di Kärcher. Le nostre idropulitrici Classic sono facili da trasportare e da riporre e sono ottime per la pulizia.

La gamma Classic comprende gli apparecchi di classe K 2, K 3, K 4 e K 5.

Battery

Pulizia senza filo

Pulizia anche senza elettricità: l'idropulitrice a batteria è utile per molte applicazioni, come piccole auto, moto, biciclette, barche e altri piccoli lavori di pulizia. Grazie a un'autonomia della batteria fino a 14 minuti, è possibile pulire in modo completamente indipendente da una connessione elettrica. Durante la pulizia, il display analogico della pistola ad alta pressione indica sempre la modalità selezionata.

Pulizia ad alta pressione senza filo

Non è disponibile una presa elettrica nelle vicinanze? Nessun problema! Le idropulitrici a batteria K 2 della piattaforma Kärcher Battery Power da 36 V offrono grande autonomia nelle operazioni di pulizia. Che si tratti di mobili da giardino, bidoni della spazzatura, piccole auto o persino imbarcazioni, le idropulitrici a batteria sono le ideali per qualsiasi attività di pulizia.

Idropulitrici portatili: ovunque. In qualsiasi momento.

Con le pratiche idropulitrici portatili a bassa e media pressione Kärcher, potete rimuovere lo sporco senza aver bisogno di un cavo. Grazie alla batteria e al serbatoio dell'acqua o al tubo di aspirazione, le nostre soluzioni sono completamente indipendenti dai collegamenti idrici ed elettrici.

Handheld Cleaner

L'App Home & Garden

A cosa serve la potenza se non è Smart? Per questo motivo i dispositivi della gamma Smart Control non sono solo molto potenti, ma sono anche dotati di una propria intelligenza: tramite Bluetooth è possibile collegare facilmente l'idropulitrice Smart Control al proprio smartphone utilizzando l'applicazione Home & Garden. Approfitta dei consigli di pulizia dei nostri esperti!

ACCESSORI E DETERGENTI

eco!Booster: L'UNICA LANCIA CHE LAVA IL 50% IN PIÙ

eco!Booster-Group-2-1

Preparatevi a rimanere a bocca aperta: ecco la nuovissima lancia Kärcher eco!Booster, il nostro prodotto più rivoluzionario di sempre! Con prestazioni di pulizia superiori del 50%, eco!Booster riporta l'effetto WOW sulle superfici delicate in modo ancora più rapido e senza sforzo rispetto ai tradizionali ugelli a getto piatto.

Accessori e detergenti per la tua idropulitrice

La squadra vincente contro ogni tipo di sporco.

Con la giusta combinazione di apparecchi, accessori e detergenti, anche lo sporco più ostinato non ha più scampo. Gli accessori di sistema adatti aumentano notevolmente il numero di applicazioni possibili e rendono la pulizia ancora più efficace, comoda e veloce.

Kärcher offre una vasta gamma di accessori. Questo permette di risolvere ogni problema di pulizia, anche la più specifica.

PW_RM

La nuova generazione di detergenti Kärcher è estremamente efficace, grazie al principio attivo 3 in 1. Questi nuovi prodotti multi-funzione garantiscono un'azione di pulizia delicata ma incisiva e consentono di risparmiare tempo e fatica. Kärcher pone massima attenzione alla eco-sostenibilità dei propri prodotti e all'utilizzo responsabile e razionale delle risorse naturali. In combinazione con il sistema "Quick'n'Clean" i nuovi detergenti sono indicati per qualsiasi idropulitrice Kärcher. 

In questa pagina potrai individuare il detergente specifico per le tue esigenze.

GARANZIA ESTESA A 5 ANNI PER LA TUA NUOVA IDROPULITRICE

Garanzia estesa a 5 anni per la tua nuova idropulitrice Kärcher

Conserva lo scontrino e registra la tua idropulitrice sul nostro sito ufficiale ed estendi la tua garanzia a cinque anni.

Su tutte le idropulitrici Home & Garden

Massima qualità, massime prestazioni e supporto di prim'ordine per tutta la sua vita operativa

 

Home of WOW

Home of WOW

Vantaggi delle idropulitrici Kärcher

Da oltre 70 anni, Kärcher perfeziona l'arte della pulizia ad alta pressione e offre ai clienti un'esperienza di pulizia di livello superiore grazie alla sua continua innovazione. Le ragioni per utilizzare un'idropulitrice Kärcher sono infiniti: unitevi a noi nella Home of WOW.

La tecnologia che ti porta oltre

Prestazioni eccezionali per un risparmio fino al 50% di tempo, acqua ed energia

Qualità che puoi vedere e sentire

Qualità affidabile del marchio, completamente testata per il corretto funzionamento e le prestazioni

Esperienza che crea fiducia

Pioniere e leader di mercato nel settore delle pulizie


Sostenibilità che aiuta l'uomo e l'ambiente


Sostenere l'economia del riciclo e ridurre i fattori inquinanti lungo l'intera catena del valore


Prodotti per ogni stile di vita

Il dispositivo giusto per ogni esigenza, l'accessorio giusto per ogni applicazione


AREE DI APPLICAZIONE DELLE IDROPULITRICI

Le applicazioni più frequenti di una idropulitrice Home & Garden sono le seguenti:

  • Biciclette
  • Mobili da giardino
  • Attrezzi da giardinaggio
  • Recinzioni e vialetti
  • Moto e scooter
  • Automobili
  • Scale esterne
  • Muretti in pietra
  • Camper e veicoli fuoristrada
  • Piscine e ampie aree patio
  • Tutto intorno alla casa e alle facciate
Anwendungen

consigli per la pulizia degli spazi esterni

Abbiamo scelto alcuni esempi pratici per mostrarvi come ottenere i migliori risultati con la vostra idropulitrice. La nostra sezione comprende consigli e informazioni dettagliate sulla pulizia e la manutenzione delle aree esterne.

Kärcher dirt blaster

Rimozione del muschio

Poiché il muschio si deposita non solo in strati spessi sulle superfici in pietra, ma anche nelle fessure delle lastre e delle pietre di pavimentazione, l'ugello rotante è ideale per rimuoverlo. Genera un getto rotante in cui la forza pulente di un getto concentrato e puntiforme si combina con le prestazioni superficiali di un getto piatto.

Kärcher special accessories and detergents

Veicoli

Parabrezza, vernice, cerchioni... I veicoli hanno diverse superfici per le quali un'idropulitrice è la scelta ideale. Una pulizia regolare non solo contribuisce a mantenere pulito il veicolo, ma anche a preservarne il valore.

T-Racer surface cleaner

Patio in legno

I patii in legno offrono un'area esterna calda e accogliente per la vostra casa. La crescita organica e gli agenti atmosferici possono rovinare la sua superficie. L'uso dei giusti detergenti garantisce che le idropulitrici mantengano le superfici in legno pulite e resistenti nel tempo.

Vario Power and multi power jet spray lance

Piastrelle del patio

Dite addio allo sfregamento! Lo sporco e gli agenti atmosferici possono essere rimossi in modo estremamente rapido ed efficiente dalle piastrelle in pietra delle terrazze utilizzando un'idropulitrice Kärcher. I nostri detergenti per superfici per T-Racer e power scrubber sono ideali per questa applicazione.

High-pressure cleaner accessories

Arredamento da giardino

Affrontate le macchie antiestetiche sui mobili da giardino causate dall'inquinamento o dall'inverno scorso con gli accessori per idropulitrice adatti. Per lo sporco più intenso, si consiglia di utilizzare la spazzola per idropulitrici Kärcher insieme al suo detergente.

Kärcher wash brush

Superfici in vetro e verande

Con il detergente e gli accessori giusti, come la lancia telescopica, pulire le superfici in vetro non è mai stato così facile. Rimuovete tutto, dal polline all'inquinamento atmosferico, per far risplendere le superfici in pochissimo tempo.

