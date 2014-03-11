Macchine Municipali

Le nostre spazzatrici e macchine per la pulizia municipale e stradale da 26 a 156 CV (da 18,9 a 115 kW) offrono prestazioni eccezionali per ogni necessità. E offorno risultati perfetti, robustezza e illimitate possibilità di utilizzo. Per sfruttare tutto il loro potenziale, sono disponibili accessori speciali in base all'uso.

MC250

Spazzatrici e Macchine Municipali di Kärcher e Holder

Kärcher Floor Care srl, riunisce la gamma completa di macchine e veicoli municipali. Con questa nuova organizzazione i marchi Holder e Kärcher si uniscono e portano avanti le rispettive competenze del settore. Per i nostri clienti, questo significa ancora più soluzioni per ancora più applicazioni utilizzabili tutto l'anno. Con qualità di prima classe, da un unico fornitore competente e in più sedi in tutto il mondo. Sali a bordo e riponi la tua fiducia nelle macchine e veicoli comunali con un futuro.

Le spazzatrici municipali Kärcher offrono prestazioni eccezionali ovunque. Su grandi superfici, ma anche superfici più complesse, strade, vialetti, parcheggi, aree erbose e impianti sportivi. Dalle pulizie primaverili, alla manutenzione delle aree verdi nel periodo estivo e autunnale, fino al servizio invernale. Con i diversi veicoli, ciascuna di queste robuste macchine offre una soluzione ottimizzata per l'applicazione in termini di prestazioni, funzionamento e risparmio. E quindi un investimento che mantiene il suo valore per molti anni.

Spazzatrici Municipali

Spazzatrici stradali

Accessori

Portattrezzi municipali

Chi siamo

Chi siamo: gli esperti in attrezzature municipali.

Kärcher Floor Care srl, una divisione specializzata del Gruppo Kärcher, fornisce attrezzature municipali a comuni, aziende di giardinaggio e paesaggistica e fornitori di servizi.

Kärcher Municipal è il vostro partner di sistema professionale per soluzioni di pulizia e manutenzione nel settore delle attrezzature municipali. Le nostre soluzioni orientate al cliente ci aiutano a fare la differenza.

Oltre alla produzione, il centro di competenza dell'azienda situato a Reutlingen ospita tutte le funzioni centrali essenziali come sviluppo, approvvigionamento, gestione del prodotto, assistenza, vendite, marketing e amministrazione. Schwaikheim, vicino a Winnenden, ospita il centro di competenza per lo sviluppo dei sistemi di spazzamento. L'obiettivo di Kärcher Municipal GmbH è fornire ai nostri clienti un pacchetto di servizi completo.


Cosa offriamo: tecnologia per tutte le esigenze.

Un portafoglio completo e articolato di spazzatrici municipali e veicoli multifunzionali per la pulizia e la manutenzione degli spazi esterni comunali.

Con una potenza da 26 a 102 CV, le nostre spazzatrici municipali offrono prestazioni superiori per ogni applicazione, dalla manutenzione del verde al servizio stradale, dallo sgombero della neve all'irrigazione. Il volume dei rifiuti varia da 1 metro cubo per le macchine compatte a 6 metri cubi per la spazzatrice ad alte prestazioni Kärcher Floor Care. Cabine di guida confortevoli, sedili del conducente ergonomici e colonne di sterzo regolabili consentono di lavorare a lungo senza affaticarsi.

I veicoli multifunzionali sono progettati per l'uso tutto l'anno nelle condizioni più difficili. Dal servizio invernale, spazzamento e pulizia, falciatura e manutenzione al controllo comunale delle erbacce e numerose applicazioni speciali, i veicoli multifunzionali soddisfano tutte le esigenze. La combinazione di versatilità, manovrabilità e facilità d'uso garantisce ottimi risultati e un lavoro economico.

Range of sweepers

La macchina giusta per ogni applicazione

Kärcher Portattrezzi municipali

Portattrezzi municipali

Versatilità per tutto l'anno

Kärcher Spazzatrici stradali

Spazzatrici stradali

Per l'utilizzo professionale costante su grandi aree di parcheggio, fieristiche o industriali. La tecnica Kärcher, matura ed efficiente, garantisce risultati affidabili.

Scopri i video dimostrativi

MC 130

MC 250 – quando cerchi il meglio!

MIC 35/MIC 42 servizio invernale

Studiate per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze

La postazione di lavoro delle macchine municipali Kärcher e Holder può essere personalizzata con diversi accessori, funzionali ed economici. Accessori come telecamera per la retromarcia, radio con lettore CD, lettore MP3, Bluetooth e sistema vivavoce, sedile comfort e specchietto retrovisore riscaldato aumentano la sicurezza del conducente e gli facilitano la vita. Il sistema ottimizzato, composto da portattrezzi, attrezzi e accessori, offre un elevato livello di funzionalità e prestazioni. L'elevata disponibilità garantita dei pezzi di ricambio con tempi di consegna minimi e lo stoccaggio a lungo termine garantiscono la disponibilità operativa e l'efficienza economica a lungo termine.

Ausstattung

Equipaggiamento confortevole e prezioso

Dal portabevande alla tasca portadocumenti, dal sedile comfort con sospensione pneumatica alla radio con lettore CD: i dettagli pratici e intelligenti dell'equipaggiamento rendono il lavoro particolarmente piacevole per il conducente.

Konifguration

Configurato per le vostre esigenze

I singoli extra come il tubo flessibile, il sistema di circolazione dell'acqua, la trazione e l'impianto idraulico ampliano la gamma di applicazioni e aumentano l'efficienza.

crubbing device

Versatile per ogni applicazione

Kärcher offre lo strumento giusto per ogni esigenza: spazzole a rullo anteriori, sistemi di spazzole con e senza spazzole laterali e sistema di aspirazione per la pulizia esterna. Rasaerba, spazzolone e braccio idraulico per irrigazione per la manutenzione del verde. Dotata di spazzaneve per il servizio invernale. Idropulitrici e sistemi di lavaggio per pulizia ad umido.

Ersatzteile

Affidabilità su cui puoi contare

Solo i ricambi originali Kärcher hanno offrono la qualità Kärcher. Questo vale per le spazzole laterali, l'olio motore e l'olio idraulico e, naturalmente, anche per tutte le altre parti soggette a usura, i ricambi, i lubrificanti e i materiali d'uso. Niente è migliore e più affidabile dell'originale.

 

Hotline

Il vostro supporto al telefono

Confidenziale. Competente. Orientato alla soluzione. I consulenti ed esperti Kärcher conoscono molto bene tutte le macchine, i componenti accessori e i detergenti per potervi fornire una consulenza competente al telefono.

Serviceverträge

Mantengono le prestazioni e il valore nel tempo

Sempre al massimo delle prestazioni: con i nostri contratti di assistenza, le vostre macchine per la pulizia Kärcher sono sempre pronte all'uso, grazie a ispezioni regolari, manutenzione o al pacchetto completo di assistenza.

MIC 42 clearing away snow

Soluzioni per applicazioni municipali

Le nostre soluzioni applicative per l'area municipale offrono il concetto di soluzione ideale per ogni esigenza e per ogni stagione, che si tratti di ghiaccio e neve, manutenzione di aree verdi o applicazioni speciali, nonché di spazzamento e aspirazione.

Consulenza, assistenza clienti e servizio vendite

La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo. Le macchine municipali Kärcher fanno dell'efficienza il loro punto di forza. Contattaci per saperne di più.

Contatti di Kärcher Floor Care srl:

Kärcher Floor Care srl | Via Colletta, 8 | Reggio Emilia, RE 42124, IT

Tel.: +39  0522923111
E-mail:  info.kfc@karcher.com

