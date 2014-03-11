Spazzatrici e Macchine Municipali di Kärcher e Holder

Kärcher Floor Care srl, riunisce la gamma completa di macchine e veicoli municipali. Con questa nuova organizzazione i marchi Holder e Kärcher si uniscono e portano avanti le rispettive competenze del settore. Per i nostri clienti, questo significa ancora più soluzioni per ancora più applicazioni utilizzabili tutto l'anno. Con qualità di prima classe, da un unico fornitore competente e in più sedi in tutto il mondo. Sali a bordo e riponi la tua fiducia nelle macchine e veicoli comunali con un futuro.

Le spazzatrici municipali Kärcher offrono prestazioni eccezionali ovunque. Su grandi superfici, ma anche superfici più complesse, strade, vialetti, parcheggi, aree erbose e impianti sportivi. Dalle pulizie primaverili, alla manutenzione delle aree verdi nel periodo estivo e autunnale, fino al servizio invernale. Con i diversi veicoli, ciascuna di queste robuste macchine offre una soluzione ottimizzata per l'applicazione in termini di prestazioni, funzionamento e risparmio. E quindi un investimento che mantiene il suo valore per molti anni.