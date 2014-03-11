Macchine Municipali
Le nostre spazzatrici e macchine per la pulizia municipale e stradale da 26 a 156 CV (da 18,9 a 115 kW) offrono prestazioni eccezionali per ogni necessità. E offorno risultati perfetti, robustezza e illimitate possibilità di utilizzo. Per sfruttare tutto il loro potenziale, sono disponibili accessori speciali in base all'uso.
Spazzatrici e Macchine Municipali di Kärcher e Holder
Kärcher Floor Care srl, riunisce la gamma completa di macchine e veicoli municipali. Con questa nuova organizzazione i marchi Holder e Kärcher si uniscono e portano avanti le rispettive competenze del settore. Per i nostri clienti, questo significa ancora più soluzioni per ancora più applicazioni utilizzabili tutto l'anno. Con qualità di prima classe, da un unico fornitore competente e in più sedi in tutto il mondo. Sali a bordo e riponi la tua fiducia nelle macchine e veicoli comunali con un futuro.
Le spazzatrici municipali Kärcher offrono prestazioni eccezionali ovunque. Su grandi superfici, ma anche superfici più complesse, strade, vialetti, parcheggi, aree erbose e impianti sportivi. Dalle pulizie primaverili, alla manutenzione delle aree verdi nel periodo estivo e autunnale, fino al servizio invernale. Con i diversi veicoli, ciascuna di queste robuste macchine offre una soluzione ottimizzata per l'applicazione in termini di prestazioni, funzionamento e risparmio. E quindi un investimento che mantiene il suo valore per molti anni.
Spazzatrici stradali
Portattrezzi municipali
Chi siamo: gli esperti in attrezzature municipali.
Kärcher Floor Care srl, una divisione specializzata del Gruppo Kärcher, fornisce attrezzature municipali a comuni, aziende di giardinaggio e paesaggistica e fornitori di servizi.
Kärcher Municipal è il vostro partner di sistema professionale per soluzioni di pulizia e manutenzione nel settore delle attrezzature municipali. Le nostre soluzioni orientate al cliente ci aiutano a fare la differenza.
Oltre alla produzione, il centro di competenza dell'azienda situato a Reutlingen ospita tutte le funzioni centrali essenziali come sviluppo, approvvigionamento, gestione del prodotto, assistenza, vendite, marketing e amministrazione. Schwaikheim, vicino a Winnenden, ospita il centro di competenza per lo sviluppo dei sistemi di spazzamento. L'obiettivo di Kärcher Municipal GmbH è fornire ai nostri clienti un pacchetto di servizi completo.
Cosa offriamo: tecnologia per tutte le esigenze.
Un portafoglio completo e articolato di spazzatrici municipali e veicoli multifunzionali per la pulizia e la manutenzione degli spazi esterni comunali.
Con una potenza da 26 a 102 CV, le nostre spazzatrici municipali offrono prestazioni superiori per ogni applicazione, dalla manutenzione del verde al servizio stradale, dallo sgombero della neve all'irrigazione. Il volume dei rifiuti varia da 1 metro cubo per le macchine compatte a 6 metri cubi per la spazzatrice ad alte prestazioni Kärcher Floor Care. Cabine di guida confortevoli, sedili del conducente ergonomici e colonne di sterzo regolabili consentono di lavorare a lungo senza affaticarsi.
I veicoli multifunzionali sono progettati per l'uso tutto l'anno nelle condizioni più difficili. Dal servizio invernale, spazzamento e pulizia, falciatura e manutenzione al controllo comunale delle erbacce e numerose applicazioni speciali, i veicoli multifunzionali soddisfano tutte le esigenze. La combinazione di versatilità, manovrabilità e facilità d'uso garantisce ottimi risultati e un lavoro economico.
La macchina giusta per ogni applicazione
Portattrezzi municipali
Versatilità per tutto l'anno
Spazzatrici stradali
Per l'utilizzo professionale costante su grandi aree di parcheggio, fieristiche o industriali. La tecnica Kärcher, matura ed efficiente, garantisce risultati affidabili.
MC 130
MC 250 – quando cerchi il meglio!
MIC 35/MIC 42 servizio invernale
Studiate per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze
La postazione di lavoro delle macchine municipali Kärcher e Holder può essere personalizzata con diversi accessori, funzionali ed economici. Accessori come telecamera per la retromarcia, radio con lettore CD, lettore MP3, Bluetooth e sistema vivavoce, sedile comfort e specchietto retrovisore riscaldato aumentano la sicurezza del conducente e gli facilitano la vita. Il sistema ottimizzato, composto da portattrezzi, attrezzi e accessori, offre un elevato livello di funzionalità e prestazioni. L'elevata disponibilità garantita dei pezzi di ricambio con tempi di consegna minimi e lo stoccaggio a lungo termine garantiscono la disponibilità operativa e l'efficienza economica a lungo termine.
Equipaggiamento confortevole e prezioso
Dal portabevande alla tasca portadocumenti, dal sedile comfort con sospensione pneumatica alla radio con lettore CD: i dettagli pratici e intelligenti dell'equipaggiamento rendono il lavoro particolarmente piacevole per il conducente.
Configurato per le vostre esigenze
I singoli extra come il tubo flessibile, il sistema di circolazione dell'acqua, la trazione e l'impianto idraulico ampliano la gamma di applicazioni e aumentano l'efficienza.
Versatile per ogni applicazione
Kärcher offre lo strumento giusto per ogni esigenza: spazzole a rullo anteriori, sistemi di spazzole con e senza spazzole laterali e sistema di aspirazione per la pulizia esterna. Rasaerba, spazzolone e braccio idraulico per irrigazione per la manutenzione del verde. Dotata di spazzaneve per il servizio invernale. Idropulitrici e sistemi di lavaggio per pulizia ad umido.
Affidabilità su cui puoi contare
Solo i ricambi originali Kärcher hanno offrono la qualità Kärcher. Questo vale per le spazzole laterali, l'olio motore e l'olio idraulico e, naturalmente, anche per tutte le altre parti soggette a usura, i ricambi, i lubrificanti e i materiali d'uso. Niente è migliore e più affidabile dell'originale.
Il vostro supporto al telefono
Confidenziale. Competente. Orientato alla soluzione. I consulenti ed esperti Kärcher conoscono molto bene tutte le macchine, i componenti accessori e i detergenti per potervi fornire una consulenza competente al telefono.
Mantengono le prestazioni e il valore nel tempo
Sempre al massimo delle prestazioni: con i nostri contratti di assistenza, le vostre macchine per la pulizia Kärcher sono sempre pronte all'uso, grazie a ispezioni regolari, manutenzione o al pacchetto completo di assistenza.
Soluzioni per applicazioni municipali
Le nostre soluzioni applicative per l'area municipale offrono il concetto di soluzione ideale per ogni esigenza e per ogni stagione, che si tratti di ghiaccio e neve, manutenzione di aree verdi o applicazioni speciali, nonché di spazzamento e aspirazione.
Consulenza, assistenza clienti e servizio vendite
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo. Le macchine municipali Kärcher fanno dell'efficienza il loro punto di forza. Contattaci per saperne di più.
