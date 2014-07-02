Spazzatrici stradali
Per l'utilizzo professionale costante su grandi aree di parcheggio, fieristiche o industriali. La tecnica Kärcher, matura ed efficiente, garantisce risultati affidabili.
Utilizzi delle spazzatrici stradali Kärcher
Le nostre spazzatrici stradali possono sempre essere utilizzate quando le strade e le superfici devono essere pulite in modo efficiente. Durante tutto l'anno, ci sono operazioni di pulizia che devono essere condotte dal proprio comune, dai fornitori di servizi e dai proprietari di immobili.
Rimuovere la sabbia dopo l'inverno
L'inverno finisce e i comuni, i fornitori di servizi e i privati vogliono eliminarne le tracce. Sabbia e residui di sale devono essere rimossi da sentieri, parcheggi o bordi stradali. Le nostre spazzatrici stradali spazzano efficacemente gli angoli e i tratti stretti, garantendo una perfetta pulizia primaverile.
Spazzare le foglie in autunno
In autunno, foglie e piccoli rami cadono a terra e, se non vengono rimossi, formano rapidamente ostacoli su strade e sentieri. Per ridurre il rischio di scivolare per ciclisti e pedoni e per liberare le strade, in autunno è necessario spazzare regolarmente le foglie. Le spazzatrici uomo a bordo dotate di un ampio contenitore per i rifiuti consentono di effettuare una pulizia efficace.
Pulizia di manutenzione tutto l'anno
Le foglie e la sporcizia su strade, sentieri e spazi aperti devono essere rimossi durante tutto l'anno per mantenere ordine e pulito per la città o paese. Una pulizia regolare impedisce che i rifiuti si accumulino negli spazi pubblici e nei locali privati.
Rimozione dello sporco più pesante
Alcuni tipi di sporco possono essere rimossi solo con la pulizia a umido. Le superfici fortemente sporche vengono pulite in modo intensivo ma delicato con un sistema di lavaggio o un'idropulitrice. Strade di accesso ai cantieri, superfici industriali o mercati: i sistemi di lavaggio rimuovono efficacemente lo sporco ostinato dai pavimenti delicati.
Controllo delle polveri sottili nei centri urbani
L'inquinamento da polveri sottili, causato dalle emissioni dei gas di scarico e dall'usura di freni e pneumatici, sta diventando un problema sempre più grave nei centri urbani e negli incroci stradali più trafficati. Alcuni comuni si affidano al lavaggio notturno effettuato dagli addetti alla pulizia delle strade per rimuovere le polveri sottili dalle strade con le loro macchine e rispettare i valori limite. I sistemi di pulizia a umido legano la polvere e, così facendo, puliscono in modo delicato ed efficace.
Disinfezione delle aree esterne
In un'epoca in cui la disinfezione svolge un ruolo centrale nella salvaguardia del benessere della società, i sistemi di pulizia con acqua calda stanno dando un prezioso contributo all'igiene generale. Con la corretta applicazione dell'acqua calda e del vapore acqueo, è possibile rimuovere dalle superfici dure fino al 99,999% dei virus avvolti, come i coronavirus o i virus influenzali, e il 99,99% dei batteri tipici delle abitazioni.
Per quale uso sono adatte le funzioni di spazzamento e pulizia?
Con le nostre spazzatrici municipali è possibile implementare diverse funzioni, a seconda dello scopo di utilizzo. Che si tratti di una semplice spazzatrice uomo a bordo per lo spazzamento indipendente, di una spazzatrice con aspirazione o di macchine per la pulizia delle strade ad umido: in qualità di versatile veicolo comunale professionale, offriamo numerose funzioni per la pulizia delle strade.
Cosa possono fare le spazzatrici stradali?
Spazzare ai massimi livelli - con una potenza da 26 PS a 156 PS, le spazzatrici stradali di Kärcher offrono prestazioni eccezionali per ogni scopo e convincono per gli eccellenti risultati di spazzamento e pulizia. Il volume dei rifiuti varia da 1 metro cubo per le macchine compatte a 6 metri cubi per le spazzatrici ad alte prestazioni. Cabine di guida confortevoli, sedili di guida ergonomici e piantoni dello sterzo regolabili consentono di lavorare a lungo senza affaticarsi.
Spazzatrici con aspirazione
La combinazione di spazzamento e aspirazione consente di pulire a fondo strade e sentieri. Inoltre le spazzole vengono bagnate con acqua per sciogliere efficacemente la sporcizia e legare la polvere. Nella spazzatrice con aspirazione, lo sporco umido che viene spazzato viene aspirato attraverso l'ampio tubo di aspirazione nella vasca di raccolta. Lo sporco si deposita qui, mentre l'acqua aspirata viene reimmessa nel sistema di circolazione dell'acqua e riutilizzata dalla spazzatrice aspirante.
I vantaggi sono:
- Operazioni di spazzamento prolungate grazie al sistema di circolazione dell'acqua
- Pulizia efficace
- Utilizzabile anche in caso di pioggia - l'acqua in eccesso può essere drenata via
Veicolo spazzatrice per lo spazzamento autonomo
Con lo spazzamento autonomo, lo sporco viene facilmente spazzato da entrambi i lati della spazzatrice, il percorso viene mantenuto libero e la superficie viene pulita rapidamente. Questo può avvenire con o senza la raccolta dei rifiuti. Durante lo spazzamento indipendente con raccolta dei rifiuti, lo sporco spazzato viene convogliato meccanicamente nella vasca di raccolta. La spazzatura indipendente garantisce un'efficace pulizia profonda, in particolare nel caso di sporco sciolto, come la graniglia.
I vantaggi sono:
- Prezzo di acquisto interessante
- Poche parti soggette a usura - vantaggioso in termini di manutenzione
- Nessun costo di smaltimento dei rifiuti
- Funzionamento semplice
Sistemi di pulizia con spazzole
I sistemi di pulizia con spazzole per le nostre spazzatrici hanno molto da offrire quando si tratta di arte ingegneristica. Decidete voi se avete bisogno di due o tre spazzole: grazie a funzioni come il controllo individuale delle spazzole, lo scarico delle spazzole, lo sportello elettrico per lo sporco grossolano e la regolazione idraulica dell'angolo, è possibile garantire un risultato di pulizia ottimale e mantenere bassa l'usura delle spazzole della vostra macchina per la pulizia delle strade.
Spazzatrice con sistema a due spazzole
Oltre allo spazzamento regolare nella pulizia delle strade, le spazzatrici con due spazzole consentono di spazzare senza residui soprattutto i parcheggi e le strade strette. Le spazzole orientabili della macchina per la pulizia delle strade possono essere spostate vicino al marciapiede o al muro dell'edificio, garantendo così una pulizia particolarmente accurata. Inoltre, si distinguono per la semplicità di funzionamento e i bassi costi di usura.
Spazzatrice con sistema a tre spazzole
Nel sistema a tre spazzole, la spazzatrice anteriore è dotata di tre spazzole orientabili. La terza spazzola viene utilizzata, ad esempio, come spazzola per le erbacce o facilita lo spazzamento delle nicchie. Consente al veicolo per la pulizia delle strade di spazzare in modo uniforme, anche a livelli diversi. È quindi possibile spazzare il marciapiede mentre la spazzatrice si spinge fino al bordo della strada per pulirla, rimuovendo lo sporco anche da lì.
Controllo individuale delle spazzole - rilievo delle spazzole
Il comando delle spazzole individuali consente di abbassare le spazzole simultaneamente o singolarmente. Inoltre, consente alle spazzatrici con sistemi a due spazzole di pulire efficacemente angoli di strade difficili, curve strette e rotatorie. Molte applicazioni per le quali sarebbe altrimenti necessaria una terza spazzola possono essere realizzate con un sistema a due spazzole. Il funzionamento intuitivo delle spazzole consente inoltre di impostare la corretta larghezza di spazzamento, a seconda dei rifiuti, e di regolare lo scarico delle spazzole per un sostegno ottimale delle stesse con un'usura minima.
La protezione all'avvio protegge le spazzole
La protezione all'avviamento impedisce il danneggiamento delle spazzole delle nostre spazzatrici stradali, soprattutto quando si lavora in prossimità dei bordi. Una molla a balestra e un serbatoio a pressione consentono al tamburo della spazzatrice di evitare i cordoli e i muri degli edifici. Il serbatoio a pressione consente al braccio della spazzola di tornare in posizione di partenza non appena superato l'ostacolo. Ciò consente di spazzare senza danni nicchie, marciapiedi o curve strette, pur lavorando fino al bordo.
Elevate prestazioni, comfort e protezione
Il nostro MC 250 offre il meglio in termini di prestazioni di spazzamento, comfort e protezione dell'ambiente.
Quando si desidera il meglio
Avete bisogno di elevate prestazioni per spazzare via lo sporco. Volete comfort e protezione dell'ambiente. Con la nuova MC 250 potete ottenere tutto questo. Questa spazzatrice compatta e robusta è dotata di un potente motore che soddisfa i più elevati standard di protezione ambientale.
Il concetto logico di funzionamento è intuitivo. Nella cabina spaziosa, ordinata e confortevole, potrete godere del massimo comfort tutto l'anno e prendere immediatamente il controllo. Inoltre, grazie alla velocità di guida di 60 km/h, alle sospensioni idropneumatiche e all'accesso rapido a tutti i componenti di manutenzione, potrete completare tutti i lavori in modo più rapido ed efficiente che mai.
L'esperta di pulizie su strada!
Abbiamo chiesto agli esperti delle municipalità di provare diversi veicoli e abbiamo raccolto il loro feedback direttamente nello sviluppo dell'MC 250. Questo ci ha permesso di rendere l'MC 250 quello che veramente rapresenta: è la soluzione migliore nel mercato per le macchine municipali.
Tecnologia all'avanguardia
Dinamica di guida ridefinita
MC 250 Express: 60 km/h
Con una velocità massima di 60 km/h, l'MC 250 vi porta sul luogo dell'operazione successiva in modo rapido e sicuro. Senza intralciare gli altri utenti della strada nel traffico scorrevole.
Esemplare: sia nei comfort che nel telaio
Che si tratti di spazzamento o di trasporto, l'MC 250 garantisce un'esperienza di guida sicura in ogni momento, offrendovi il comfort di guida di un'automobile. A tal fine, abbiamo dotato l'MC 250 di sospensioni idropneumatiche su entrambi gli assi e di sospensioni anteriori indipendenti.
Manovrabilità: tutte le ruote sterzano con voi
Attivando la sterzata integrale disinseribile durante il funzionamento, con il vostro MC 250 potrete svoltare in una strada a due corsie in una sola volta. Questa estrema manovrabilità è utile soprattutto in centro città.
Comfort e affidabilità
Chi trascorre le ore di lavoro quasi interamente in un veicolo deve essere sollevato con la massima ergonomia e comfort. L'MC 250 offre una postazione di lavoro moderna, che favorisce la concentrazione sull'attività e sull'area circostante e protegge la salute del conducente.
Perfetto per ogni conducente
La spaziosa cabina a due posti offre una generosa postazione di lavoro con un piacevole senso di spaziosità, anche per le persone alte, con un comodo spazio per le gambe. Il sedile di guida comfort del produttore premium König è certificato dall'associazione di assicurazione per la responsabilità civile dei datori di lavoro. La macchina, che ha una postazione di lavoro particolarmente favorevole alla schiena e un comfort di seduta simile a quello di un camion, ha ottenuto il marchio di qualità AGR da un organismo indipendente di medici e fisioterapisti.
Vista: panoramica
Il parabrezza molto ampio e inclinato dell'MC 250 offre una visuale perfetta dell'ambiente di lavoro e riduce la luce solare diretta. Gli ampi finestrini scorrevoli su entrambi i lati, apribili sia davanti che dietro, facilitano la regolazione dello specchietto laterale e l'apertura dei vani.
Controllo: intuitivo ed efficiente
Il display centrale integrato nel volante offre un importante contributo alla sicurezza sul lavoro. Il pannello di controllo ergonomico offre un concetto operativo coerente e autoesplicativo con simboli di facile comprensione, come il pulsante Kärcher Eco: con la sola pressione di un pulsante, l'MC 250 si porta automaticamente in posizione di lavoro. In questo modo si risparmia tempo e si garantisce la sicurezza.
La scelta perfetta
Ci sono soluzioni buone e soluzioni ottime. Se preferite le soluzioni perfette, l'MC 250 è perfetto per voi. Offre molto di più e rende tutto molto migliore di quanto avete conosciuto finora.
Con la vostra MC 250 non avrete solo una spazzatrice moderna, ma la soluzione ideale per tutti i lavori di pulizia nel centro città. Sarete impressionati dai risultati, soprattutto in termini di comfort e sicurezza. Numerosi attrezzi opzionali aprono la strada a ulteriori applicazioni, ad esempio la pulizia e l'irrorazione nel servizio invernale, la pulizia a umido, la pulizia ad alta pressione e la rimozione delle erbacce. Sempre affidabili, efficienti e con risultati superiori.
Calcolo al computer: sistema a di pulizia con spazzole
Abbiamo progettato il sistema di pulizia con spazzole utilizzando la tecnologia CFD. In questo modo abbiamo garantito che la ventola efficiente e di alta qualità generi un vuoto perfetto, che il flusso d'aria passi in modo ottimale nel contenitore, nel tubo di aspirazione e nella bocca di aspirazione e che lo sporco possa essere raccolto in modo efficiente. Gli effetti collaterali positivi sono un livello di rumorosità gradevole e un basso consumo di carburante.
SPAZZATRICE STRADALE MC 150 - LA SCELTA GIUSTA PER OGNI NECESSITA'
Con la MC 150, vi offriamo una spazzatrice nella categoria delle 3,5 tonnellate con caratteristiche da vero e proprio porta-attrezzi. La potente MC 150 consente di ottenere superfici perfettamente pulite in tutte le condizioni, in tutte le stagioni. La MC 150 è progettata per un uso versatile in città e in aree urbane, per la pulizia di graniglia, foglie e detriti, ideale per i centri urbani. Grazie all'efficace sistema di circolazione dell'aria e alla filtrazione dell'aria di scarico certificata a 4 stelle PM2.5/PM10, ogni MC 150 ha emissioni di polvere particolarmente basse ed è certificata per l'ambiente. La cabina per due persone consente a un altro operatore di affiancare il conducente in cabina, eliminando la necessità di utilizzare altri veicoli per i lavori che richiedono più di una persona. Naturalmente, la cabina è collaudata ROPS e offre i massimi livelli di comfort e sicurezza grazie all'innovativo telaio con sospensioni integrali, che garantisce il massimo comfort di guida.
Video dimostrativo dell' MC 130
Il meglio della multifunzione
Che si tratti di strade, sentieri o prati, di zone pedonali, stadi o parchi, di file o filari: le attrezzature di sistema di Kärcher Municipal sono progettate per un uso professionale nelle condizioni più difficili e sono in grado di affrontare un'ampia gamma di applicazioni ai massimi livelli.