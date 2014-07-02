Spazzatrici stradali

La scelta perfetta

Ci sono soluzioni buone e soluzioni ottime. Se preferite le soluzioni perfette, l'MC 250 è perfetto per voi. Offre molto di più e rende tutto molto migliore di quanto avete conosciuto finora.

Con la vostra MC 250 non avrete solo una spazzatrice moderna, ma la soluzione ideale per tutti i lavori di pulizia nel centro città. Sarete impressionati dai risultati, soprattutto in termini di comfort e sicurezza. Numerosi attrezzi opzionali aprono la strada a ulteriori applicazioni, ad esempio la pulizia e l'irrorazione nel servizio invernale, la pulizia a umido, la pulizia ad alta pressione e la rimozione delle erbacce. Sempre affidabili, efficienti e con risultati superiori.