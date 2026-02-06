Robot Lavavetri

Su, giù, a destra e a sinistra: i robot lavavetri Kärcher si occupano di tutto. In modo automatico, arrivando fino ai bordi e nei punti più difficili da raggiungere, mantengono i tuoi vetri puliti e garantiscono un effetto ""WOW"" ogni volta.L'RCW 2 è velocissimo grazie ai suoi due dischi rotanti e assicura risultati impeccabili grazie ai suoi ugelli con nebulizzazione a ultrasuoni. L'RCW 4, invece, è in grado di rilevare anche le vetrate senza telaio grazie alla sua avanzata tecnologia a sensori. La pulizia autonoma dei vetri è garantita da un panno extra-large, costantemente inumidito da 6 ugelli spruzzatori.