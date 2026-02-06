Robot Lavavetri
Su, giù, a destra e a sinistra: i robot lavavetri Kärcher si occupano di tutto. In modo automatico, arrivando fino ai bordi e nei punti più difficili da raggiungere, mantengono i tuoi vetri puliti e garantiscono un effetto ""WOW"" ogni volta.L'RCW 2 è velocissimo grazie ai suoi due dischi rotanti e assicura risultati impeccabili grazie ai suoi ugelli con nebulizzazione a ultrasuoni. L'RCW 4, invece, è in grado di rilevare anche le vetrate senza telaio grazie alla sua avanzata tecnologia a sensori. La pulizia autonoma dei vetri è garantita da un panno extra-large, costantemente inumidito da 6 ugelli spruzzatori.
VETRI PULITI CON UN SEMPLICE TOCCO –TUTTO AUTOMATICO, TUTTO PIÙ FACILE
Sappiamo quanto vale il tuo tempo.
I nostri robot sono progettati per essere autonomi e veloci.
Grazie a una velocità di pulizia di soli 2,5 minuti per metro quadrato (3 min/m² per RCW 2), i vostri vetri saranno puliti in pochissimo tempo. Grazie al sistema di pianificazione intelligente del percorso, i dispositivi RCW garantiscono una copertura totale di tutta la superficie.
Vetri splendenti grazie agli ugelli di precisione e all'efficacia dei detergenti Kärcher.
Il nostro sistema di nebulizzazione a ultrasuoni garantisce una distribuzione uniforme del detergente su tutto il vetro.
Grazie ad uno spray ultra-fine, i residui d'acqua e le colature sono ormai un ricordo del passato. Questo sistema ottimizza l'umidificazione dei panni in microfibra, assicurando un risultato brillante e senza aloni.
Nel modello RCW 4, il panno viene inumidito in modo diretto e continuo tramite un sistema di pompaggio di precisione, evitando così la dispersione dello spray causata dal vento, anche all'aperto. Il detergente appositamente sviluppato non solo garantisce finestre splendenti, ma le mantiene pulite più a lungo: la pioggia scivola via più rapidamente, ritardando l'accumulo di nuovo sporco.
Sicurezza per il tuo robot, per le tue finestre e per l'ambiente circostante.
La potente forza di aspirazione mantiene il robot saldamente ancorato alla finestra, consentendo di pulire in tutta sicurezza anche vetrate con un'inclinazione fino a 45 gradi.
In caso d'interruzione o mancanza di corrente, una batteria di emergenza integrata assicura che il robot rimanga fissato al vetro per altri 40 minuti, evitandone la caduta improvvisa.
La fune di sicurezza inclusa è particolarmente utile per le applicazioni esterne in quota: può essere agganciata al robot e fissata, ad esempio, alla gamba di un tavolo o a un bastone per tende, assicurando il dispositivo contro ogni possibile inconvenienete.
L'innovativa soluzione dal pioniere della pulizia elettrica dei vetri.
Leader nella pulizia vetri, portiamo la nostra competenza dai classici sistemi di pulizia Kärcher alla nuova frontiera dei robot lavavetri. È un passo avanti decisivo: una gamma di prodotti innovativi che offre una risposta completa per la cura di finestre e superfici lisce.
Non vendiamo solo tecnologia, ma mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio per assicurarvi, ogni volta, una pulizia impeccabile.
RCW 4 – PER TUTTE LE VETRATE VERTICALI, CON O SENZA INFISSI
Il robot lavavetri RCW 4 sostituisce la pulizia manuale di vetrate ampie o difficili da raggiungere, assicurando una trasparenza perfetta.
Grazie alla navigazione sistematica a quattro sensori, pulisce in modo rapido e affidabile anche le superfici senza infissi.
Per ottenere il massimo risultato, sei ugelli nebulizzano il detergente direttamente sul panno in microfibra: questo sistema a pompa evita la formazione di gocce e impedisce al vento di disperdere il prodotto.
Vantaggi che fanno la differenza
Sensori multifunzione
I quattro sensori multifunzione rilevano non solo gli infissi delle finestre e altri ostacoli, ma anche i bordi delle superfici vetrate prive di cornice.
Ugelli spray
Per risultati di pulizia ottimali, sei ugelli spray inumidiscono costantemente il panno con la giusta quantità d'acqua.
Serbatoio detergente
L’RCW 4 è dotato di un serbatoio da 150 ml con indicatore di livello.
Panno in microfibra
Il panno garantisce un'eccellente capacità di raccolta dello sporco e di assorbimento dell’umidità.
Può essere utilizzato su entrambi i lati e si fissa facilmente al dispositivo grazie al sistema a strappo (velcro). Dopo l'uso, può essere lavato in lavatrice in modo semplice e igienico.
Pulsante ON/OFF e LED di stato
Utilizzo semplice e intuitivo. Il colore del LED segnala lo stato operativo del robot.
Sistemi di sicurezza
Grazie alla batteria di emergenza, il robot lavavetri può rimanere aderente alla finestra per 40 minuti anche in assenza di alimentazione.
In caso di caduta, la fune di sicurezza lunga 4 metri trattiene il dispositivo.
Feedback vocale
Le varie modalità di pulizia e lo stato dell'apparecchio sono segnalati tramite messaggi vocali.
Design
Design compatto e leggero con impugnatura ergonomica per il massimo comfort.
Lungo cavo di alimentazione
Massima flessibilità anche per vetrate ampie e difficili da raggiungere, grazie al cavo di alimentazione lungo 5 metri.
Sistema di trazione antiscivolo
Il sistema di trazione antiscivolo garantisce movimenti fluidi e costanti senza slittamenti.
Turbina di aspirazione
Grazie a una potenza di aspirazione di 3.000 Pa, il robot lavavetri rimane saldamente ancorato alla superficie del vetro
RCW 2 – COMPATTO E MANEGGEVOLE PER VETRI SEMPRE BRILLANTI
Dimentica lo stress delle finestre sporche: con il robot lavavetri RCW 2, farlo è semplicissimo.
Grazie alla sinergia tra i dischi rotanti e la tecnologia a doppio spruzzo.
In soli tre minuti pulisce un intero metro quadrato, regalandoti risultati impeccabili in una sola passata. Anche le finestre più piccole non sono un ostacolo: il suo design compatto arriva ovunque.
Vantaggi che fanno la differenza
2 Sensori
Grazie ai due sensori laterali, il dispositivo rileva con precisione infissi e ostacoli, regolando il percorso di conseguenza.
Ugelli nebulizzatori
Due ugelli nebulizzatori a ultrasuoni assicurano una distribuzione uniforme del detergente su tutto il vetro.
Serbatoio detergente
"Il modello RCW 2 è dotato di un serbatoio da 70 ml. L’accesso al serbatoio si trova sotto il panno di pulizia.
Panno in microfibra
Grazie alla sua forma rotonda, il panno cattura lo sporco e assorbe l'umidità. Scivola con facilità sul vetro e può essere utilizzato su entrambi i lati. Dopo l'uso, può essere lavato in lavatrice in modo semplice e igienico.
Pulsante ON/OFF e LED di stato
L'apparecchio si distingue per la sua gestione intuitiva. Il colore del LED segnala in tempo reale lo stato operativo.
Sistemi di sicurezza
Doppia protezione: grazie alla batteria d'emergenza integrata, il robot rimane fissato al vetro per 40 minuti anche in caso di mancanza di corrente. Inoltre, la fune di sicurezza lunga 4 metri protegge l'apparecchio dalle cadute.
Feedback vocali
I messaggi vocali segnalano le varie modalità di pulizia e lo stato di funzionamento dell'apparecchio.
Design
Massima maneggevolezza grazie al design leggero e all'impugnatura ergonomica.
Lungo cavo di alimentazione
Grazie al cavo di alimentazione lungo 5 metri, l’RCW 2 può raggiungere anche finestre grandi e difficili da pulire, offrendo la massima flessibilità.
Ruote antiscivolo
Le ruote antiscivolo offrono un'aderenza ottimale, consentendo una guida precisa.
Turbina di aspirazione
Con una potenza di aspirazione di 3.300 Pa, il robot lavavetri rimane saldamente fissato al vetro.
5 PROGRAMMI DI PULIZIA
Pulizia veloce
La funzione di pulizia rapida è adatta a vetri poco sporchi e per la manutenzione ordinaria.
Pulizia intensiva
La pulizia intensiva garantisce un risultato impeccabile e profondo. Il robot ripassa due volte sulla superficie, effettua una lucidatura a secco e conclude con un passaggio completo lungo i bordi.
Pulizia mirata
La pulizia localizzata o mirata è l'ideale per trattare aree ristrette con la massima intensità.
Il robot si muove avanti e indietro con brevi passaggi, riuscendo a rimuovere anche le macchie più ostinate.
Lucidatura
Per una finitura perfetta, il robot ripassa il vetro senza aggiungere altro detergente, eliminando così ogni residuo rimasto.
Controllo manuale
Il telecomando incluso non solo permette di guidare manualmente il robot in ogni direzione, ma consente anche di recuperarlo senza fatica da finestre e punti difficili da raggiungere