Scope e Pulitori a vapore

Sfortunatamente il pavimento non è un terreno calpestabile solo per bambini che gattonano e giocano o per animali domestici, ma anche per batteri, virus e sporco. I pulitori a vapore sono il rimedio perfetto. Sono adatti a superfici dure come pietra, piastrelle, PVC, laminato o parquet sigillato, e assicurano in modo affidabile igiene e pulizia senza lasciare residui chimici. Le lamelle della bocchetta EasyFix fanno in modo che il vapore rimanga a lungo direttamente a terra in modo che possa dispiegare il suo massimo effetto: eliminazione fino al 99,999% * dei virus, oltre al 99,99% ** dei tipici batteri domestici. I pulitori a vapore Kärcher sono quindi notevolmente più igienici degli stracci e spazzoloni convenzionali. *** Grazie spazzola scorrevole per tappeti, il pulitore a vapore è perfetto anche per l'utilizzo sui tappeti.