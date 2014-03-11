Scope e Pulitori a vapore

Uno per tutto: le nostre scope ed i nostri pulitori a vapore. I Pulitori a Vapore e le Scope a Vapore Kärcher assicurano pulizia in tutta la casa. La tua famiglia può essere sicura che tutto sia pulito in profondità - evitando l'utilizzo di sostanze chimiche. Il Vapore uccide il 99,99% * dei batteri e garantisce la massima igiene ed un ambiente di vita sano. Che sia in cucina, in bagno, sui pavimento o anche per la stiratura, Kärcher va davvero al massimo e offre risultati eccellenti. Scopri subito l'intera gamma prodotti, i mille usi e tutto ciò che potrai fare per vincere le sfide del pulito, ogni giorno. 

Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger
Usa il vapore per combattere virus* e batteri**

Spesso il metodo migliore per eliminare i batteri è anche quello più semplice: il vapore. I pulitori a vapore Kärcher producono vapore ad altissime temperature, in grande quantità, hanno bocchette e panni che sopportano le alte temperature e grazie a queste caratteristiche eliminano fino al 99,999%* dei virus incapsulati come i virus dell'influenza, e il 99.99 %** di tutti i batteri più comuni da tutta la casa. 

  • Pulizia ed igiene profonda con il vapore – senza l’ausilio dei detergenti, serve solo acqua del rubinetto
  • Eliminazione fino al 99,999%* dei virus e fino al 99,99%** dei tipici batteri domestici su superfici lisce e dure
  • Migliori prestazioni di pulizia rispetto ai tradizionali metodi di pulizia manuale con detergente
  • Vapore ad alta temperatura e in grande quantità

 

Bedbug elimination

Massima efficacia: elimina le cimici con i pulitori a vapore Kärcher.

Le cimici tendono a rimanere vicino al letto e a nascondersi in fessure, crepe, interstizi e dietro battiscopa o testiere. Le uova lì presenti possono essere facilmente raggiunte ed eliminate con il vapore caldo. È importante che la bocchetta venga guidata lentamente sulla zona da trattare a una distanza massima di cinque centimetri. In questo modo, il vapore ha il tempo sufficiente per riscaldare la superficie e penetrare negli strati. Si consiglia di lavorare dall'alto verso il basso: prima si trattano con il vapore tende o persiane, poi gli oggetti più in basso come la struttura del letto o i battiscopa. Se necessario, trattare solo la superficie di mobili imbottiti e materassi, in modo che l'eventuale umidità residua possa asciugarsi completamente. Evitare il trattamento con il pulitore a vapore su materiali sensibili al calore.

A te la scelta: la serie EasyFix con i migliori accessori

Il nuovo Garment Steamer

Garment Steamer: il nuovo accessorio per stirare i vestiti con il vapore. Compatibile con tutti i pulitori a vapore Kärcher.

garment steamer

SC 5 EasyFix

Rimuove anche lo sporco più ostinato grazie all'innovativa funzione VapoHydro. Il controllo del flusso di vapore a più stadi consente inoltre di selezionare l'impostazione ottimale, in base alla rispettiva superficie e al grado di contaminazione.
 
Disponibile anche nella versione "Iron" con ferro da stiro a vapore incluso.

Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

SC 4 EasyFix

Serbatoio estraibile, bocchetta pavimenti Comfort Plus e giunto pieghevole per arrivare ovunque. Meccanismo di sostituzione panno comodo e rapido.
 

Disponibile anche nella versione "Iron" con ferro da stiro a vapore incluso.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 4 Deluxe

L'SC 4 Deluxe, con anello illuminato a LED e pratico vano porta accessori, pulisce in modo confortevole e senza interruzioni grazie al serbatoio dell'acqua rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento.

SC 4 deluxe

SC 3 EasyFix

Utilizzabile pochi istanti dopo l'accensione: si riscalda in soli 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile. L'innovativo sistema di decalcificazione consente di risparmiare sulla decalcificazione manuale.
 

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright EasyFix

Con controllo del flusso di vapore a 3 stadi per diverse tipologie di pavimento e serbatoio dell'acqua rimovibile, continuamente ricaricabile per un lavoro senza interruzioni. Nessuna decalcificazione aggiuntiva necessaria grazie alla tecnologia di decalcificazione.
 

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 2 EasyFix

La perfetta soluzione per un primo approccio al mondo della pulizia a vapore. Ha tutte le funzioni essenziali e gli accessori multifunzionali possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
 

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright EasyFix

Leggero e maneggevole, subito pronto all'uso. Grazie alla regolazione del flusso di vapore su 2 livelli, è ideale sia per pavimenti duri che per parquet.
Si riscalda in soli 30 secondi. Manutenzione semplice e senza ulteriore decalcificazione, grazie alla cartuccia anticalcare sostituibile.

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe EasyFix

Il compatto e leggero SC 2 Deluxe EasyFix è dotato di anello LED illuminato per la visualizzazione della modalità di funzionamento. Ideale per tutte le superfici di tutta la casa.
 

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Estremamente compatto: occupa poco spazio ed è posizionabile in qualsiasi cassetto del bagno o della cucina. Ideale per le pulizie quotidiane. Nonostante le misure compatte, assicura pulizia e igiene in profondità.Nonostante le dimensioni maneggevoli, SC 1 rimuove fino al 99,999% dei virus *, oltre al 99,99% dei tipici batteri domestici. **

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

SC1 Upright: pronta in soli 30 secondi, leggera e compatta, è l'ideale per una pulizia veloce ed efficace. Il serbatoio si riempie con estrema facilità e la cartuccia anticalcare garantisce prestazioni ottimali nel tempo. Un altro vantaggio? SC1 Upright rimane in piedi da sola, senza bisogno di appoggi. Perfetta per chi cerca praticità e risultati impeccabili.

SC 1 Upright

Il migliore straccio e spazzolone ***

Sfortunatamente il pavimento non è un terreno calpestabile solo per bambini che gattonano e giocano o per animali domestici, ma anche per batteri, virus e sporco. I pulitori a vapore sono il rimedio perfetto. Sono adatti a superfici dure come pietra, piastrelle, PVC, laminato o parquet sigillato, e assicurano in modo affidabile igiene e pulizia senza lasciare residui chimici. Le lamelle della bocchetta EasyFix fanno in modo che il vapore rimanga a lungo direttamente a terra in modo che possa dispiegare il suo massimo effetto: eliminazione fino al 99,999% * dei virus, oltre al 99,99% ** dei tipici batteri domestici. I pulitori a vapore Kärcher sono quindi notevolmente più igienici degli stracci e spazzoloni convenzionali. *** Grazie spazzola scorrevole per tappeti, il pulitore a vapore è perfetto anche per l'utilizzo sui tappeti.

A tutto vapore - diverse aree di applicazione

Pulizia igienica in cucina con i pulitori a vapore Kärcher

Pulizia della cucina

Il pulitore a vapore pulisce consente di ottenere una pulizia igienica e profonda in tutte le aree della cucina: sanitari, rivestimenti, superfici in vetro o plastica, cappa aspirante, piano cottura o lavello. Senza grandi sforzi fisici e senza residui chimici.

Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

Pulizia del pavimento

Durante la pulizia di pavimenti duri come pietra, piastrelle, PVC, laminato o parquet sigillato, il pulitore a vapore garantisce la massima pulizia e igiene, senza residui chimici.
 

Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

Pulizia del bagno

I pulitori a vapore svolgono un lavoro perfetto e garantiscono un'igiene assoluta anche nella pulizia di piastrelle, vetri come specchi e finestre, infissi, box doccia, fessure e giunti o crepe.
 

Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

Stiratura a vapore

La stireria SI 4 EasyFix con ferro e asse da stiro a pressione di alta qualità consente di risparmiare fino al 50% del tempo di stiratura e consente di ottenere un bucato immediatamente asciutto.
 

Scopri i nostri consigli di pulizia con i pulitori a vapore

Scarica la brochure

GUARDA LA BROCHURE DEI PULITORI A VAPORE

Scopri tutti i segreti del vapore Karcher sfogliando la nostra brochure digitale sui pulitori a vapore domestici!

Sfoglia il volantino

Pulisci tutta la casa grazie all'ampia gamma di accessori

Grazie alla vasta gamma di accessori compatibili, puoi utilizzare i pulitori a vapore Kärcher in tutta la casa.

Woman ironing with Kärcher steam cleaner iron

Ferro da stiro a vapore

Cleaning the floor with Kärcher steam cleaner

Bocchette per pavimenti

Person cleaning kitchen with steam cleaner

Panni in microfibra

Cleaning of water tap with with steam cleaner brush

Spazzole

Person cleaning bathroom with Kärcher steam cleaner

Tubi

Cleaning of door knob with Kärcher steam cleaner

Kit accessori

Window cleaning with the Kärcher steam cleaner

Altri

Puoi trovare gli accessori adatti al tuo pulitore a vapore con il nostro strumento di ricerca degli accessori.

* I test hanno dimostrato che con una pulizia mirata per 30 secondi al massimo livello di vapore a diretto contatto con la superficie da pulire i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a diretto contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae).

*** Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher offre migliori prestazioni di pulizia rispetto alla pulizia manuale con straccio e spazzolone. Testato secondo gli standard di prestazione internazionali.

 