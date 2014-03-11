Scope e Pulitori a vapore
Uno per tutto: le nostre scope ed i nostri pulitori a vapore. I Pulitori a Vapore e le Scope a Vapore Kärcher assicurano pulizia in tutta la casa. La tua famiglia può essere sicura che tutto sia pulito in profondità - evitando l'utilizzo di sostanze chimiche. Il Vapore uccide il 99,99% * dei batteri e garantisce la massima igiene ed un ambiente di vita sano. Che sia in cucina, in bagno, sui pavimento o anche per la stiratura, Kärcher va davvero al massimo e offre risultati eccellenti. Scopri subito l'intera gamma prodotti, i mille usi e tutto ciò che potrai fare per vincere le sfide del pulito, ogni giorno.
Usa il vapore per combattere virus* e batteri**
Spesso il metodo migliore per eliminare i batteri è anche quello più semplice: il vapore. I pulitori a vapore Kärcher producono vapore ad altissime temperature, in grande quantità, hanno bocchette e panni che sopportano le alte temperature e grazie a queste caratteristiche eliminano fino al 99,999%* dei virus incapsulati come i virus dell'influenza, e il 99.99 %** di tutti i batteri più comuni da tutta la casa.
- Pulizia ed igiene profonda con il vapore – senza l’ausilio dei detergenti, serve solo acqua del rubinetto
- Eliminazione fino al 99,999%* dei virus e fino al 99,99%** dei tipici batteri domestici su superfici lisce e dure
- Migliori prestazioni di pulizia rispetto ai tradizionali metodi di pulizia manuale con detergente
- Vapore ad alta temperatura e in grande quantità
Massima efficacia: elimina le cimici con i pulitori a vapore Kärcher.
Le cimici tendono a rimanere vicino al letto e a nascondersi in fessure, crepe, interstizi e dietro battiscopa o testiere. Le uova lì presenti possono essere facilmente raggiunte ed eliminate con il vapore caldo. È importante che la bocchetta venga guidata lentamente sulla zona da trattare a una distanza massima di cinque centimetri. In questo modo, il vapore ha il tempo sufficiente per riscaldare la superficie e penetrare negli strati. Si consiglia di lavorare dall'alto verso il basso: prima si trattano con il vapore tende o persiane, poi gli oggetti più in basso come la struttura del letto o i battiscopa. Se necessario, trattare solo la superficie di mobili imbottiti e materassi, in modo che l'eventuale umidità residua possa asciugarsi completamente. Evitare il trattamento con il pulitore a vapore su materiali sensibili al calore.
A te la scelta: la serie EasyFix con i migliori accessori
Il nuovo Garment Steamer
Garment Steamer: il nuovo accessorio per stirare i vestiti con il vapore. Compatibile con tutti i pulitori a vapore Kärcher.
SC 5 EasyFix
Rimuove anche lo sporco più ostinato grazie all'innovativa funzione VapoHydro. Il controllo del flusso di vapore a più stadi consente inoltre di selezionare l'impostazione ottimale, in base alla rispettiva superficie e al grado di contaminazione.
Disponibile anche nella versione "Iron" con ferro da stiro a vapore incluso.
SC 4 EasyFix
Serbatoio estraibile, bocchetta pavimenti Comfort Plus e giunto pieghevole per arrivare ovunque. Meccanismo di sostituzione panno comodo e rapido.
Disponibile anche nella versione "Iron" con ferro da stiro a vapore incluso.
SC 4 Deluxe
L'SC 4 Deluxe, con anello illuminato a LED e pratico vano porta accessori, pulisce in modo confortevole e senza interruzioni grazie al serbatoio dell'acqua rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento.
SC 3 EasyFix
Utilizzabile pochi istanti dopo l'accensione: si riscalda in soli 30 secondi. Il serbatoio è sempre rabboccabile. L'innovativo sistema di decalcificazione consente di risparmiare sulla decalcificazione manuale.
SC 3 Upright EasyFix
Con controllo del flusso di vapore a 3 stadi per diverse tipologie di pavimento e serbatoio dell'acqua rimovibile, continuamente ricaricabile per un lavoro senza interruzioni. Nessuna decalcificazione aggiuntiva necessaria grazie alla tecnologia di decalcificazione.
SC 2 EasyFix
La perfetta soluzione per un primo approccio al mondo della pulizia a vapore. Ha tutte le funzioni essenziali e gli accessori multifunzionali possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
SC 2 Upright EasyFix
Leggero e maneggevole, subito pronto all'uso. Grazie alla regolazione del flusso di vapore su 2 livelli, è ideale sia per pavimenti duri che per parquet.
Si riscalda in soli 30 secondi. Manutenzione semplice e senza ulteriore decalcificazione, grazie alla cartuccia anticalcare sostituibile.
SC 2 Deluxe EasyFix
Il compatto e leggero SC 2 Deluxe EasyFix è dotato di anello LED illuminato per la visualizzazione della modalità di funzionamento. Ideale per tutte le superfici di tutta la casa.
SC 1 EasyFix
Estremamente compatto: occupa poco spazio ed è posizionabile in qualsiasi cassetto del bagno o della cucina. Ideale per le pulizie quotidiane. Nonostante le misure compatte, assicura pulizia e igiene in profondità.Nonostante le dimensioni maneggevoli, SC 1 rimuove fino al 99,999% dei virus *, oltre al 99,99% dei tipici batteri domestici. **
SC 1 Upright
SC1 Upright: pronta in soli 30 secondi, leggera e compatta, è l'ideale per una pulizia veloce ed efficace. Il serbatoio si riempie con estrema facilità e la cartuccia anticalcare garantisce prestazioni ottimali nel tempo. Un altro vantaggio? SC1 Upright rimane in piedi da sola, senza bisogno di appoggi. Perfetta per chi cerca praticità e risultati impeccabili.
Il migliore straccio e spazzolone ***
A tutto vapore - diverse aree di applicazione
Pulizia igienica in cucina con i pulitori a vapore Kärcher
Pulizia della cucina
Il pulitore a vapore pulisce consente di ottenere una pulizia igienica e profonda in tutte le aree della cucina: sanitari, rivestimenti, superfici in vetro o plastica, cappa aspirante, piano cottura o lavello. Senza grandi sforzi fisici e senza residui chimici.
Pulizia del pavimento
Durante la pulizia di pavimenti duri come pietra, piastrelle, PVC, laminato o parquet sigillato, il pulitore a vapore garantisce la massima pulizia e igiene, senza residui chimici.
Pulizia del bagno
I pulitori a vapore svolgono un lavoro perfetto e garantiscono un'igiene assoluta anche nella pulizia di piastrelle, vetri come specchi e finestre, infissi, box doccia, fessure e giunti o crepe.
Stiratura a vapore
La stireria SI 4 EasyFix con ferro e asse da stiro a pressione di alta qualità consente di risparmiare fino al 50% del tempo di stiratura e consente di ottenere un bucato immediatamente asciutto.
GUARDA LA BROCHURE DEI PULITORI A VAPORE
Scopri tutti i segreti del vapore Karcher sfogliando la nostra brochure digitale sui pulitori a vapore domestici!
Pulisci tutta la casa grazie all'ampia gamma di accessori
Grazie alla vasta gamma di accessori compatibili, puoi utilizzare i pulitori a vapore Kärcher in tutta la casa.
Ferro da stiro a vapore
Bocchette per pavimenti
Panni in microfibra
Spazzole
Tubi
Kit accessori
Altri
Puoi trovare gli accessori adatti al tuo pulitore a vapore con il nostro strumento di ricerca degli accessori.
* I test hanno dimostrato che con una pulizia mirata per 30 secondi al massimo livello di vapore a diretto contatto con la superficie da pulire i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a diretto contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae).
*** Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher offre migliori prestazioni di pulizia rispetto alla pulizia manuale con straccio e spazzolone. Testato secondo gli standard di prestazione internazionali.