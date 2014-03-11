Lavavetri
Pulizia senza Striature. Veloci. Multifunzionali. I lavavetri portatili a batteria assicurano una pulizia senza striature: aspirano l'acqua sporca fino all'ultima goccia! Pulisci perfettamente le tue finestre in modo rapido ed efficace, ma anche tutte le superfici lisce come piani cottura, specchi, cabine doccia, porte e piastrelle.
WOW! Pulito come prima su tutte le superfici.
Pulizia senza aloni né striature. Tre volte più veloce. Per le tue finestre e non solo
Risparmia tempo e fatica con il Lavavetri a batteria Kärcher. La funzione di aspirazione garantisce una perfetta aspirazione di ogni goccia, per finestre splendenti, senza striature né aloni. I nostri Lavavetri a batteria garantiscono il massimo dell'igiene ed evitano ogni contatto diretto con l'acqua sporca. Adatti a tutte le superfici lisce come specchi, piani cottura, porte, cabine doccia, piastrelle e tavoli.
Tre volte più veloce
Con il Lavavetri, la pulizia delle finestre è 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali
Niente più strisce
Pulizia senza striature grazie al tergivetro di alta qualità e all'innovativa funzione di aspirazione.
Niente più gocce
Aspira velocemente l'acqua dal vetro, senza lasciare cadere nemmeno una goccia di acqua sporca!
L'originale
Qualità originale Kärcher, come inventore del lavavetri a batteria.
Vetri, Specchi e non solo
Non solo vetri e finestre: il lavavetri portatile alimentato a batteria di Kärcher é la soluzione perfetta per la pulizia di parabrezza, specchi, cabine doccia, piani cottura, tavoli in vetro e piani di lavoro.
Pulizia delle finestre
Pulire le finestre non è mai stato così semplice. Risultati senza striature ed aloni in pochi secondi.
Pulizia del box doccia
Pulisci la tua cabina doccia e le pareti di docce e vasche da bagno rapidamente e senza sforzo.
Aspirazione di liquidi
Utilizza il Lavavetri aspiragocce Kärcher per aspirare le fuoriuscite dalle superfici.
Assorbimento della condensa
I nostri Lavavetri sono progettati per assorbire rapidamente l'umidità in eccesso da vetri e superfici lisce.
Preparazione alla Pulizia
La preparazione è fondamentale: per un risultato di pulizia ottimale, bagnate o pre-pulite il vetro. Usate dunque il Lavavetri aspiragocce WV e l'acqua sporca verrà completamente aspirata. Ci sono 2 opzioni disponibili per una pre-pulizia ottimale: utilizzare il flacone spray Standard, il flacone spray Extra.
Spruzzino Standard
Con panno in microfibra. Facilita la pulizia di qualsiasi superficie liscia.
Spruzzino Extra
Con panno in microfibra e tergivetro regolabile per variare la quantità d'acqua utilizzata - ideale anche per le finestre a traliccio.
Pulizia a 3 fasi: risultati senza striature con il flacone spray e il lavavetri.
1. Spruzza
Spruzza il detergente sulla finestra/superficie da pulire.
2. Pulisci
Poi pulisci con il panno in microfibra.
3. Aspira
Infine aspira l'acqua sporca con il lavavetri WV. Fatto!
Ampia selezione: lavavetri per tutte le esigenze!
WV 6 Plus – Il Top di gamma
Il lavavetri con tecnologia della lama migliorata e batteria con durata extra lunga.
WV 2 – Il tuttofare
Il lavavetri con un design particolarmente leggero e un'applicazione confortevole.
Accessori compatibili
Scopri la gamma di accessori compatibili con i lavavetri WV e assicurati una pulizia ancora più confortevole e personalizzata.