Lavavetri

Pulizia senza Striature. Veloci. Multifunzionali. I lavavetri portatili a batteria assicurano una pulizia senza striature: aspirano l'acqua sporca fino all'ultima goccia! Pulisci perfettamente le tue finestre in modo rapido ed efficace, ma anche tutte le superfici lisce come piani cottura, specchi, cabine doccia, porte e piastrelle.

WOW! Pulito come prima su tutte le superfici.

Pulizia senza aloni né striature. Tre volte più veloce. Per le tue finestre e non solo

Risparmia tempo e fatica con il Lavavetri a batteria Kärcher. La funzione di aspirazione garantisce una perfetta aspirazione di ogni goccia, per finestre splendenti, senza striature né aloni. I nostri Lavavetri a batteria garantiscono il massimo dell'igiene ed evitano ogni contatto diretto con l'acqua sporca. Adatti a tutte le superfici lisce come specchi, piani cottura, porte, cabine doccia, piastrelle e tavoli.

Tre volte più veloce

Con il Lavavetri, la pulizia delle finestre è 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali

Niente più strisce

Pulizia senza striature grazie al tergivetro di alta qualità e all'innovativa funzione di aspirazione.

Niente più gocce

Aspira velocemente l'acqua dal vetro, senza lasciare cadere nemmeno una goccia di acqua sporca!

L'originale

Qualità originale Kärcher, come inventore del lavavetri a batteria.

Vetri, Specchi e non solo

Non solo vetri e finestre: il lavavetri portatile alimentato a batteria di Kärcher é la soluzione perfetta per la pulizia di parabrezza, specchi, cabine doccia, piani cottura, tavoli in vetro e piani di lavoro.

Pulizia delle finestre

Pulire le finestre non è mai stato così semplice. Risultati senza striature ed aloni in pochi secondi.

Pulizia del box doccia

Pulisci la tua cabina doccia e le pareti di docce e vasche da bagno rapidamente e senza sforzo.

Aspirazione di liquidi

Utilizza il Lavavetri aspiragocce Kärcher per aspirare le fuoriuscite dalle superfici.

Assorbimento della condensa

I nostri Lavavetri sono progettati per assorbire rapidamente l'umidità in eccesso da vetri e superfici lisce.
 

Preparazione alla Pulizia

La preparazione è fondamentale: per un risultato di pulizia ottimale, bagnate o pre-pulite il vetro. Usate dunque il Lavavetri aspiragocce WV e l'acqua sporca verrà completamente aspirata. Ci sono 2 opzioni disponibili per una pre-pulizia ottimale: utilizzare il flacone spray Standard, il flacone spray Extra.

Sprühflasche WV 2

Spruzzino Standard

Con panno in microfibra. Facilita la pulizia di qualsiasi superficie liscia.

Sprühflasche WV 5 Extra

Spruzzino Extra

Con panno in microfibra e tergivetro regolabile per variare la quantità d'acqua utilizzata - ideale anche per le finestre a traliccio.

Pulizia a 3 fasi: risultati senza striature con il flacone spray e il lavavetri.

Spray spray bottle onto glass pane.

1. Spruzza

Spruzza il detergente sulla finestra/superficie da pulire.

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

2. Pulisci

Poi pulisci con il panno in microfibra.

Suction glass pane using Kärcher window vac.

3. Aspira

Infine aspira l'acqua sporca con il lavavetri WV. Fatto!

Ampia selezione: lavavetri per tutte le esigenze!

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 Plus – Il Top di gamma

Il lavavetri con tecnologia della lama migliorata e batteria con durata extra lunga.

>Scopri di più

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 – Il tuttofare

Il lavavetri con un design particolarmente leggero e un'applicazione confortevole.

> Scopri di più

Accessori compatibili

Scopri la gamma di accessori compatibili con i lavavetri WV e assicurati una pulizia ancora più confortevole e personalizzata.

Trova accessori