Kärcher ha migliorato nuovamente l'originale Window Vac e ha sviluppato un modello ancora più flessibile con un'innovativa tecnologia delle lame e una maggiore durata della batteria: il WV 6 Plus. La nuova lama di aspirazione più lunga consente di rimuovere il liquido in eccesso da intere superfici con una sola carica. La durata extra della batteria di Window Vac, pari a 100 minuti, ti consente di continuare a lavorare ancora più a lungo. Puoi pianificare con precisione la tua pulizia grazie al display che indica i minuti rimanenti di autonomia. Come di consueto, la combinazione intelligente di flacone spray e panno in microfibra, insieme alla funzione di aspirazione del Window Vac, garantisce una pulizia estremamente efficace e finestre perfettamente pulite, senza strisce o residui. L'ergonomico WV 6 Plus Window Vac di Kärcher ti consente anche di pulire le finestre in modo particolarmente igienico, perché non entri in contatto diretto con l'acqua sporca.