Lavavetri WV 6 Plus
Ancora più flessibile nell'utilizzo e con l'innovativa tecnologia labbra in silicone. WV 6 Plus per finestre pulite senza macchie, sbavature e striature in un batter d'occhio.
Kärcher ha migliorato nuovamente l'originale Window Vac e ha sviluppato un modello ancora più flessibile con un'innovativa tecnologia delle lame e una maggiore durata della batteria: il WV 6 Plus. La nuova lama di aspirazione più lunga consente di rimuovere il liquido in eccesso da intere superfici con una sola carica. La durata extra della batteria di Window Vac, pari a 100 minuti, ti consente di continuare a lavorare ancora più a lungo. Puoi pianificare con precisione la tua pulizia grazie al display che indica i minuti rimanenti di autonomia. Come di consueto, la combinazione intelligente di flacone spray e panno in microfibra, insieme alla funzione di aspirazione del Window Vac, garantisce una pulizia estremamente efficace e finestre perfettamente pulite, senza strisce o residui. L'ergonomico WV 6 Plus Window Vac di Kärcher ti consente anche di pulire le finestre in modo particolarmente igienico, perché non entri in contatto diretto con l'acqua sporca.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia delle lame migliorataL'innovativa tecnologia labbra rende la pulizia ancora più flessibile, ideale per le applicazioni bordo pavimento
Durata extra lunga della batteriaLa durata extra di 100 minuti della batteria di Window Vac consente una pulizia ininterrotta
Labbra rimovibiliLe labbra in gomma possono essere rimosse in modo semplice dall'ugello di aspirazione e pulite dopo ogni utilizzo.
Scarico rapido e igienico del serbatoio
- Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
Silenzioso
- L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.
Display con i minuti residui della batteria
- Il display di carica della batteria indica i minuti residui. La pulizia può essere pianificata più facilmente.
L'originale
- Qualità originale Kärcher
Tre volte più veloce
- La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Molteplici applicazioni
- Adatto a tutte le superfici lisce, come piastrelle, specchi o cabine doccia.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|150
|Autonomia (min)
|100
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|170
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 300
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso compresa batteria (kg)
|0,8
|Peso senza accessori (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie rapido (1 pz.)
- Flacone spray Extra e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
Dotazione
- Ugello di aspirazione
- Bocchetta intercambiabile
Videos
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 6 Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.