Lavatappeti e tessili

Le lavasuperfici tessili Kärcher sono prodotti robusti, potenti e molto versatili. Sono utilizzabili per pulizie di fondo e di mantenimento per rimuovere le macchie dalle superfici tessili e per pulire a fondo i tappeti. Con l'accessorio giusto, possono pulire anche gli inerni auto e i mobili imbottiti.

Le lavamoquettes Kärcher sono ideali per la pulizia profonda di superfici tessili di ogni tipo, dal tappeto sino alle cabine degli ascensori. Impressionano per la loro tecnica robusta, le prestazioni elevate, le molteplici possibilità d'impiego e l'ampia gamma di accessori.

Queste macchine operatore a terra sono adatte per ampie superfici tessili che debbano essere pulite in profondità. Sono adatte sia per la pulizia a spruzzo estrazione che l'innovativo processo di pulizia intermedia con detergente incapsulante.

Le ventole per asciugatura Kärcher sono efficienti, potenti, compatte e silenziose. Asciugano velocemente tutte le superifici dure e tessili. Con impugnatura e vano porta cavo.

