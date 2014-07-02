Lavatappeti e tessili

Le lavasuperfici tessili Kärcher sono prodotti robusti, potenti e molto versatili. Sono utilizzabili per pulizie di fondo e di mantenimento per rimuovere le macchie dalle superfici tessili e per pulire a fondo i tappeti. Con l'accessorio giusto, possono pulire anche gli inerni auto e i mobili imbottiti.