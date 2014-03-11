Stireria
Le stazioni di stiratura a vapore di Kärcher combinano pulizia e stiratura. Con gli accessori giusti, il pulitore a vapore si trasforma in un attimo in una stazione da stiro, consentendoti di stirare il 50% più velocemente.
Stireria
Stira e pulisci come i professionisti con la stazione di stiratura a vapore Kärcher. Una stazione da stiro a vapore comprende un pulitore a vapore, un ferro e un asse da stiro.
- Raddoppia i vantaggi: stiratura e pulizia a vapore in uno
- Asse da stiro con funzione cuscino d'aria per una stiratura comoda e facile e aspirazione di vapore attiva per biancheria asciutta
- Le impostazioni ottimali di temperatura fissa sul ferro da stiro per tutti i tipi di tessuto rendono il noioso controllo manuale della temperatura e la lunga durata del bucato un ricordo del passato
- Maggiore sicurezza durante la stiratura grazie alla funzione di spegnimento automatico del ferro da stiro
- Sistema a 2 serbatoi per uso continuo
Proprietà e caratteristiche
Puoi stirare e pulire a vapore con la stazione da stiro a vapore Kärcher. Tutto ciò che serve è l'acqua del rubinetto (senza altri additivi). Il pulitore a vapore trattiene molta più acqua rispetto a un semplice ferro da stiro a vapore e genera da tre a quattro volte la pressione al minuto. Questo sistema di stiratura ad alte prestazioni consente una stiratura lunga ed efficace a una pressione del vapore costantemente elevata e rende il lavoro fino al 50% più veloce. Penetra facilmente anche con materiali spessi e assicura un bucato asciutto con l'aspirazione attiva del vapore. Quando si attiva la funzione cuscino d'aria sull'asse da stiro, è possibile stirare materiali molto fini senza pieghe. Con gli accessori appropriati il tuo pulitore a vapore diventa anche un dispositivo di pulizia multifunzionale. Il pulitore a vapore Kärcher garantisce pavimenti perfettamente puliti, utilizzando solo vapore e senza additivi chimici.
Stirare con il vapore
La stazione da stiro Kärcher offre molte funzioni speciali che semplificano il lavoro. Il pulitore a vapore è dotato di un grande serbatoio d'acqua, facile da riempire. Il pulitore a vapore fornisce alla piastra di ferro un'elevata pressione del vapore attraverso un tubo. Questo viene creato dall'acqua, che viene riscaldata sotto pressione e diretta attraverso il tubo di collegamento come vapore. Il ferro stesso non ha un serbatoio d'acqua, quindi non c'è più fastidioso gocciolamento e frequenti ricariche. Ciò ha anche un impatto significativo sul peso: è fino a 800 g più leggero di un ferro da stiro tradizionale. Il peso più leggero è particolarmente evidente durante lunghi periodi di stiratura. Grazie alla piastra, il ferro da stiro a vapore scorre quasi automaticamente sulla biancheria e liscia i materiali spessi e delicati in modo rapido e semplice.
Asse da stiro con aspirazione del vapore e funzione cuscino d'aria
La stazione di stiratura a vapore Kärcher offre una soluzione ottimale per utilizzare il pieno potere pulente del vapore e asciugare la biancheria contemporaneamente. Grazie all'alta pressione, il vapore penetra efficacemente in tutte le fibre e offre anche un risultato di stiratura eccezionale in materiali spessi. Con l'aspirazione del vapore attivo il vapore in eccesso viene già aspirato durante la stiratura. Questo evita che l'asse da stiro si bagni e che il bucato non sia solo privo di pieghe, ma anche asciutto. Kärcher garantisce anche un risultato di stiratura eccellente su materiali delicati. Poiché anche la minima impronta può essere trasferita su tessuti pregiati durante la stiratura direttamente sull'asse da stiro, la stazione da stiro Kärcher è dotata di una funzione di cuscino d'aria. Una camicetta, ad esempio, viene posizionata sul cuscino d'aria, ma non direttamente sull'asse da stiro. Il bucato sta praticamente fluttuando nell'aria. I tessuti pregiati possono essere stirati facilmente e le pieghe e le impressioni possono essere rimosse.
Stiratura del 50% più veloce
La stazione di stiratura rende felici anche i perfezionisti. L'alto flusso di vapore assicura che anche le pieghe più ostinate vengano levigate, senza compromessi. Il vapore è disponibile più a lungo rispetto a un ferro normale e l'alta pressione non solo elimina le pieghe dal materiale, ma anche la parola "bucato difficile". dal tuo vocabolario. È possibile stirare materiali spessi o più strati uno sopra l'altro su un solo lato e ottenere comunque un bucato senza pieghe. Ciò consente di risparmiare metà del tempo di stiratura tradizionale. Anche la presortitura secondo il materiale prima della stiratura viene eliminata. Grazie alle impostazioni di temperatura fisse ottimali sul ferro, tutti i materiali possono essere stirati spensierati a una pressione del vapore costantemente elevata senza regolazioni della temperatura.
Un pulitore a vapore per tutta la casa
Il pulitore a vapore Kärcher può essere facilmente rimosso dall'asse da stiro e utilizzato per molte attività in casa. In combinazione con accessori e accessori per la pulizia, il pulitore a vapore diventa un assistente pratico per l'intera casa. Ripristina la lucentezza su pavimenti e superfici in vetro o persino su zone di cottura con il vapore. Il pulitore a vapore Kärcher è perfetto anche per compiti difficili come la pulizia in profondità di fessure, giunti e radiatori. Che tu stia stirando o pulendo, il principio rimane lo stesso: il vapore è efficace e perfettamente igienico, senza aggiungere detergenti o prodotti chimici. Raramente la pulizia è stata così semplice ed ecologica!
Differenza tra SI 4 Iron Kit e SI 4 Premium Iron Kit
Il dispositivo Home Line Kit di ferro Premium SI 4 bianco, acquistabile presso i rivenditori di elettronica, è inoltre dotato di un ugello di potenza, una seconda spazzola rotonda, una grande spazzola rotonda, nonché un altro panno per pavimenti in microfibra e un panno in microfibra per ugello manuale invece di un panno di spugna. In confronto, solo un panno per la pulizia del pavimento e una copertura in spugna per l'ugello manuale sono inclusi nel kit di ferro SI 4, Home & amp; Versione da giardino della stazione da stiro. I dispositivi della gamma Home Line brillano anche di un bianco di classe. Altrimenti, i dispositivi sono gli stessi.
Ottieni una descrizione esatta nel confronto dei prodotti selezionando Confronta direttamente nella parte superiore di questa pagina e quindi facendo clic su Confronto prodotti.
Ampia gamma di accessori per tutte le aree
Il pulitore a vapore Kärcher è un vero tuttofare. Può essere facilmente staccato dall'asse da stiro e insieme agli appositi accessori, diventa un aiuto per la pulizia di tutta la casa. Vetri, pavimenti, piani cottura, radiatori, fessure e fughe possono essere puliti igienicamente e senza l'aggiunta di prodotti chimici.