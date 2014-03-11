Stirare con il vapore

La stazione da stiro Kärcher offre molte funzioni speciali che semplificano il lavoro. Il pulitore a vapore è dotato di un grande serbatoio d'acqua, facile da riempire. Il pulitore a vapore fornisce alla piastra di ferro un'elevata pressione del vapore attraverso un tubo. Questo viene creato dall'acqua, che viene riscaldata sotto pressione e diretta attraverso il tubo di collegamento come vapore. Il ferro stesso non ha un serbatoio d'acqua, quindi non c'è più fastidioso gocciolamento e frequenti ricariche. Ciò ha anche un impatto significativo sul peso: è fino a 800 g più leggero di un ferro da stiro tradizionale. Il peso più leggero è particolarmente evidente durante lunghi periodi di stiratura. Grazie alla piastra, il ferro da stiro a vapore scorre quasi automaticamente sulla biancheria e liscia i materiali spessi e delicati in modo rapido e semplice.