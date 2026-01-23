ASPIRAPOLVERE

VC 7 Cordless yourMax

Trasforma l'aspirazione in una grande esperienza di pulizia: il VC 7 Cordless yourMax colpisce per la tecnologia all'avanguardia e la dotazione completa, oltre ad essere comodo da usare. L'innovativo sensore della polvere rileva lo sporco e regola la potenza di aspirazione di conseguenza, assicurando un uso efficiente del tempo di funzionamento della batteria fino a 60 minuti. Il potente motore BLDC da 350 watt e la tensione della batteria da 25,2 V eliminano il duro lavoro di aspirazione. La funzione boost garantisce la massima potenza di aspirazione con la semplice pressione di un pulsante. Altri vantaggi sono il facile svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, il design ergonomico per pulire anche le aree difficili da raggiungere e le luci a LED sulla bocchetta attiva del pavimento, che rendono la polvere più visibile. La pulizia del filtro non potrebbe essere più semplice grazie allo strumento in dotazione e al filtro di ricambio. Grazie alle varie bocchette, la pulizia è un gioco da ragazzi in qualsiasi luogo: la bocchetta per fessure elimina lo sporco da angoli e fessure, la bocchetta 2 in 1 è lo strumento perfetto per pulire mobili e tappezzeria, e la spazzola morbida è adatta a pulire anche superfici delicate. Altre pratiche caratteristiche sono l'indicatore di stato della batteria e il supporto a muro con funzione di ricarica.