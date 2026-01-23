ASPIRAPOLVERE
Gli Aspirapolvere Kärcher combinano la grande potenza di aspirazione con l'assoluta maneggevolezza e flessibilità. Che tu viva in appartamento o in una casa grande e popolata, abbiamo l'aspirapolvere giusto per ogni tua esigenza.
Aspirapolvere senza fili
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Tecnologia innovativa: sensore della polvere
Il VC 7 Cordless yourMax rende l'aspirazione ancora comoda ed efficace. L'innovativo sensore rileva polvere consente il rilevamento automatico delle particelle la regolazione automatica della potenza in base alla quantità di polvere e sporco rilevati. La regolazione intelligente della potenza assicura un uso efficiente della batteria, che assicura prestazioni eccellenti per tutta la durata fino a 60 minuti. Usare l'aspirapolvere non potrebbe essere più facile e rapido di così!
Libertà senza fili con la batteria agli ioni di litio
Gli aspirapolvere senza filo si distinguono dalla massa grazie alla loro massima libertà di movimento, l'alta potenza di aspirazione e il peso ridotto. Le potenti batterie consentono un efficace lavoro di pulizia fino all'ultimo angolo. Inoltre, la vasta gamma di accessori rende gli aspirapolvere VC ancora più versatili.
Facile da usare
La potenza viene regolata facilmente per adattarsi all'applicazione richiesta. Grazie al pratico pulsante di blocco, non c'è più bisogno di tenere premuto, facendo pressione continua sul pulsante di accensione. Con la modalità boost, inoltre, anche la pulizia in punti specifici diventa un gioco da ragazzi.
Bocchetta pavimenti LED
I rulli motorizzati e l'estrema manovrabilità consentono di raccogliere lo sporco in modo ottimale e di aspirare senza fatica sotto i mobili.
L'illuminazione LED della bocchetta per pavimenti nei modelli VC 7 Cordless e VC 6 Cordless illumina lo sporco, per garantire una raccolta ancora più affidabile della polvere e delle impurità.
Ampia gamma di applicazioni possibili
Intelligenti opzioni di montaggio, per una varietà di accessori che rendono gli aspiratori VC Cordless ancora più versatili.
Pratico sistema di filtraggio
Il sistema di filtri a tre stadi, composto da ciclone, filtro di ingresso dell'aria e filtro igienico HEPA* (VC 7 Cordless e VC 6 Cordless), assicura un'aria di scarico extra pulita.
I filtri sono facili da pulire e sostituire, prolungando la durata dell'aspirapolvere.
*EN 1822:1998.
Svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic
Lo sporco viene svuotato facilmente e in modo igienico premendo un pulsante, senza nessun contatto.
Comodo supporto a parete
Utilizzando il supporto a parete, il dispositivo può essere riposto rapidamente e facilmente ed è pronto per l'uso ogni volta che è necessario. Il supporto da parete per i VC 7 Cordless e VC 6 Cordless funge anche da comodo caricatore.
VC 7 Cordless yourMax
Trasforma l'aspirazione in una grande esperienza di pulizia: il VC 7 Cordless yourMax colpisce per la tecnologia all'avanguardia e la dotazione completa, oltre ad essere comodo da usare. L'innovativo sensore della polvere rileva lo sporco e regola la potenza di aspirazione di conseguenza, assicurando un uso efficiente del tempo di funzionamento della batteria fino a 60 minuti. Il potente motore BLDC da 350 watt e la tensione della batteria da 25,2 V eliminano il duro lavoro di aspirazione. La funzione boost garantisce la massima potenza di aspirazione con la semplice pressione di un pulsante. Altri vantaggi sono il facile svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, il design ergonomico per pulire anche le aree difficili da raggiungere e le luci a LED sulla bocchetta attiva del pavimento, che rendono la polvere più visibile. La pulizia del filtro non potrebbe essere più semplice grazie allo strumento in dotazione e al filtro di ricambio. Grazie alle varie bocchette, la pulizia è un gioco da ragazzi in qualsiasi luogo: la bocchetta per fessure elimina lo sporco da angoli e fessure, la bocchetta 2 in 1 è lo strumento perfetto per pulire mobili e tappezzeria, e la spazzola morbida è adatta a pulire anche superfici delicate. Altre pratiche caratteristiche sono l'indicatore di stato della batteria e il supporto a muro con funzione di ricarica.
VC 6 Cordless ourFamily
Pulire può essere davvero così semplice: con l'aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily, aspirare diventa un piacere. Le numerose caratteristiche intelligenti includono lo svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, una funzione boost, un design ergonomico per la pulizia in aree difficili da raggiungere e luci a LED sulla bocchetta attiva del pavimento che rendono la polvere più visibile e garantiscono una raccolta affidabile dello sporco.
Altri vantaggi sono l'impressionante durata della batteria di 50 minuti, il funzionamento silenzioso, lo strumento separato per la pulizia del filtro e un display di facile lettura che mostra lo stato della batteria e i messaggi rilevanti in ogni momento.
VC 4 Cordless myHome
La massima libertà di movimento incontra il massimo comfort: l'aspirapolvere VC 4 Cordless myHome con un'autonomia fino a 30 minuti evita il peso di doversi trascinare dietro un grande apparecchio. Le sue numerose caratteristiche intelligenti rendono l'aspirazione un piacere: svuotamento del contenitore della polvere con un solo clic, funzione boost, funzionamento silenzioso, design ergonomico e bocchetta per pavimenti attiva per garantire una raccolta affidabile dello sporco su pavimenti duri e tappeti.
Aspirapolvere con sacchetto
VC 2
L'aspirapolvere compatto VC 2 di Kärcher è perfetto per l'uso in appartamenti o case più piccole. Può essere riposto in piccoli spazi e fornisce risultati di pulizia estremamente affidabili. Inoltre, il VC 2 convince per le numerose pratiche funzioni, come il riavvolgimento automatico del filo, che consente di riordinare rapidamente il cavo dopo l'uso, la maniglia di trasporto ribaltabile, che facilita il trasporto su e giù per le scale, la regolazione continua della potenza sull'apparecchio e lo scomparto per gli accessori.
Avvolgimento automatico del cavo
Dopo l'uso, il cavo può essere riavvolto rapidamente e facilmente.
Maniglia di trasporto pieghevole
La maniglia di trasporto pieghevole rende l'aspirapolvere facile da portare in giro, anche su e giù per le scale.
Controllo della potenza regolabile sul dispositivo
Potenza adattiva: la potenza di aspirazione del dispositivo può essere impostata a qualsiasi livello per soddisfare le vostre esigenze.
Scomparto per gli accessori
Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo stesso, così sono sempre a portata di mano.
Vantaggi dei sacchetti
Gli aspirapolvere Kärcher con sacchetto sono molto igienici perché lo sporco e la polvere aspirati vengono trattenuti in modo affidabile all'interno del sacchetto. Quando il sacchetto è pieno, può essere rimosso rapidamente dall'apparecchio e smaltito senza entrare in contatto con lo sporco e senza generare polvere. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata, tra gli altri, da chi soffre di allergie.
Aspirapolvere senza sacchetto
VC 3
Il nuovo aspirapolvere multiciclone VC 3 di Kärcher è perfetto per appartamenti e case piccole grazie alle sue dimensioni compatte. Non solo pulisce i pavimenti duri e i tappeti, ma grazie alla bocchetta commutabile e alla morbida spazzola per spolverare, produce ottimi risultati anche in spazi ristretti e su superfici delicate.
Altri vantaggi sono il suo filtro igienico HEPA, che filtra in modo affidabile lo sporco più fine come il polline o altre particelle che provocano allergie, e la pratica posizione di parcheggio.
Tecnologia multi-ciclone
Gli aspirapolvere Kärcher con tecnologia multiciclone non raccolgono lo sporco nei sacchetti del filtro, ma in un contenitore dei rifiuti trasparente. Questo non solo evita l'inconveniente di acquistare e montare costosi filtri di ricambio, ma mostra anche a colpo d'occhio quando il contenitore deve essere svuotato.
Leggero e compatto
L'apparecchio è facilmente riponibile in modo rapido e sicuro durante le pause.
Contenitore dei rifiuti trasparente
Il contenitore dei rifiuti trasparente si svuota in modo rapido e semplice.
Avvolgimento automatico del cavo
Dopo l'uso, il cavo si riavvolge autonomamente.
Massima versatilità
La spazzola per pavimenti si rimuove per far posto a tanti accessori e pulire a fondo tutta la casa.
Aspirabriciole a batteria
Un aiuto potente per le faccende di ogni giorno
Lo sporco non ha scampo con il nostro aspirabriciole a batteria: il CVH 2 è leggero, compatto, maneggevole e particolarmente adatto come alleato per le pulizie quotidiane in cucina, soggiorno, camera da letto e in auto. L'aspirabriciole ricaricabile unisce un design compatto a prestazioni elevate, che consentono di aspirare anche le briciole più grandi, ovunque, in qualsiasi momento e con la massima mobilità.
Sistema di filtraggio efficiente
L'aspirabriciole è dotato di un sistema di filtraggio a due stadi che cattura efficacemente lo sporco. Il prefiltro in metallo trattiene le particelle più grandi, mentre il filtro HEPA (EN 1822:1998) cattura anche le polveri più fini, garantendo aria di scarico pulita. Il filtro HEPA è lavabile e sostituibile, garantendo una maggiore durata dell'apparecchio.
Pulizia interni auto
Maneggevolezza e potenza d'aspirazione: l'aspirabriciole a batteria pulisce in un attimo superfici, cruscotti, sedili, tappeti e anche le zone più difficili da raggiungere, restituendo agli interni della tua auto tutto il loro splendore.
Spazzolina 2 in 1
LLa spazzolina integrata serve per spolverare superfici delicate o rimuovere la polvere da oggetti come tastiere, librerie, ecc.
Pulizia rapida
Per pulire l'apparecchio, basta svitare il contenitore in plastica, rimuovere il filtro e svuotare il contenuto. Il contenitore può essere facilmente lavato con acqua corrente.
Motore potente
Il motore BLDC, grazie alla tecnologia brushless, rende l'apparecchio più leggero, più duraturo e più potente. In questo modo, può eliminare lo sporco in modo rapido e senza lasciare residui.
Pratica stazione di ricarica
Riponi con stile, ricarica in modo efficiente. Utilizza la stazione compatta e moderna per riporre e ricaricare l'aspirabriciole risparmiando spazio. In questo modo, l'apparecchio sarà sempre a portata di mano e pronto all'uso.
Aspirapolvere con filtro ad acqua
DS 6
DS 6: l'aspirapolvere con filtro ad acqua che pulisce i pavimenti e purifica l'aria, eliminando fino al 99,95% di polvere. Ideale per tutti, non solo per gli allergici.
Come funziona
A differenza degli aspirapolvere con sacchetto, il DS 6 Waterfilter sfrutta la potenza naturale dell'acqua. L'acqua nel filtro viene fatta ruotare ad alta velocità dalla potente forza aspirante. Lo sporco aspirato viene filtrato in modo estremamente efficace dall'acqua vorticosa e immediatamente trattenuto nel serbatoio. Il risultato è un'aria di scarico incredibilmente fresca e pulita, ideale anche per chi soffre di allergie.
Eliminando i sacchetti filtro, dove gli allergeni possono proliferare, anche i residui degli acari della polvere vengono eliminati con l'acqua dopo l'uso. Un altro vantaggio per chi soffre di allergie è che non si genera più polvere quando si svuota l'aspirapolvere.
Ecco come funziona il sistema di filtraggio:
- Filtro ad acqua trasparente: trattiene efficacemente tutto lo sporco grossolano. La polvere non si disperde e la potenza di aspirazione rimane costante.
- Filtro intermedio lavabile: garantisce una lunga durata. Filtra le particelle più piccole presenti nell'aria umida condensata.
- Filtro HEPA 13: trattiene il 99,95% di polline, spore fungine, batteri e residui di acari della polvere.
Filtro ad acqua ad alte prestazioni
Il filtro ad acqua non solo garantisce un'aria di scarico particolarmente pulita, ma è anche facile da svuotare e pulire grazie al suo design pratico
Tubo di aspirazione telescopico regolabile
Il tubo di aspirazione telescopico regolabile si adatta all'altezza dell'utente, per un maggiore comfort durante l'aspirazione.
Avvolgimento automatico del cavo
Dopo l'uso, il cavo può essere riavvolto in modo rapido e semplice
Stazionamento pratico
L'aspirapolvere può essere riposto in modo rapido e semplice durante le pause.
Lavaggio semplice
Il filtro ad acqua rimovibile è facile da riempire e pulire.
Posizione di stazionamento verticale
Il DS 6 può essere riposto in verticale per risparmiare spazio.
Pratico alloggiamento per accessori
Scomparto porta accessori: tutto in ordine e a portata di mano.
Maniglia di trasporto ergonomica
Facile da trasportare grazie alla maniglia ergonomica.
Filtro intermedio lavabile
Filtro intermedio lavabile: lunga durata e massima efficienza.
Problemi con polvere e peli di animali? Abbiamo la soluzione!
Coperti di polvere
Ma da dove viene tutta questa polvere? Chi non se l'è chiesto almeno una volta, guardandosi intorno in casa? La casa è appena stata pulita eppure, in men che non si dica, un sottile strato di polvere si deposita su mobili, piante, libri e pavimento. Il fatto è che la polvere negli ambienti domestici è in continuo movimento e si diffonde ovunque. Non ci si può fare niente, ma almeno si può rimediare in fretta. Con i nuovi modelli di aspirapolvere senza filo, puoi eliminare facilmente la fastidiosa polvere domestica ovunque ti trovi, con la massima libertà di movimento.
Di cosa è fatta la polvere?
Da dove viene la polvere? Dalle cellule morte della pelle alle fibre dei tappeti, dal polline ai peli di animali domestici: la polvere è un mix di particelle di diverse dimensioni che si mescolano e si combinano tra loro. A seconda delle dimensioni e del peso, le particelle di polvere vengono trasportate negli angoli più remoti dalla circolazione dell'aria oppure volteggiano senza mai depositarsi. Portiamo la maggior parte dello sporco in casa con le scarpe. Per questo è utile avere zerbini a trama aperta che fungano da trappole per lo sporco e catturino la maggior parte delle impurità.
Ambiente più sano per i tuoi animali domestici
Convivi con cani, gatti, o conigli?
Una sola pulizia a fondo della casa ogni settimana non basta: impronte fangose sul pavimento, cibo sparso intorno alla ciotola e fastidiosi peli di animali domestici si insinuano in ogni angolo. Per mantenere la casa in ordine, l'aspirapolvere deve essere usato regolarmente e con rapidità anche per le pulizie intermedie. I nostri aspirapolvere senza filo sono sempre a portata di mano e pronti a superare qualsiasi sfida, anche nelle zone più difficili da raggiungere, aiutandoti a pulire la casa in modo rapido, flessibile e personalizzato.
Addio ai peli di animali!
Chiunque abbia un animale domestico conosce bene il problema: i peli dei nostri amici a quattro zampe si diffondono rapidamente in tutta la casa, anche subito dopo aver spazzato e pulito. I peli di animali sono particolarmente ostinati su tappeti e zerbini. Una scopa tradizionale non è di grande aiuto, perché non riesce a rimuovere efficacemente i peli più fini. Cosa può venirti in soccorso? I nuovi aspirapolvere senza filo Kärcher. La spazzola per pavimenti attiva è estremamente efficace nella rimozione dei peli di animali dai rivestimenti tessili.
Il tuo gatto ha sporcato di nuovo? Nessun problema!
I gatti hanno l'abitudine di sotterrare i loro bisogni, ma questo significa che la lettiera spesso finisce sparsa generosamente fuori dalla cassetta. Questo è un compito di pulizia che il nostro aspirapolvere può svolgere in un batter d'occhio. I piccoli granuli possono essere aspirati in modo rapido e semplice. Un'operazione altamente consigliata, perché i granuli possono graffiare i pavimenti se calpestati accidentalmente.