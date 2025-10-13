Lavasuperfici
Dì addio allo spazzolone: grazie al nuovo PCL 4 non dovrai più pulire a mano le tue superfici in legno esterne. Basterà connettere semplicemente il cavo di alimentazione e il tubo dell'acqua alla macchina e potrai goderti un drink sul tuo terrazzo pulito in men che non si dica. Le spazzole rotanti e lo spruzzo di acqua sempre pulita rimuoveranno efficacemente anche lo sporco ostinato dal legno. La quantità di acqua erogata può essere facilmente regolata, permettendoti di consumare solo l'acqua di cui hai realmente bisogno. Lo sporco viene rimosso alla prima passata.
Pulire il Patio con una marcia in più
Grazie al Lavapatio, pulire i pavimenti in legno delle aree esterne sarà un'operazione semplice e naturale. Potrete pulire anche superfici molto distanti fra loro e senza bisogno di corrente elettrica. Per questo pulitore di terrazze e patii non è necessaria fonte di alimentazione e avrete massima flessibilità e libertà di movimento. Le spazzole a rullo rotanti e l'acqua puliscono in modo uniforme, rimuovendo anche lo sporco più ostinato e radicato nel legno. Il volume dell'acqua può essere regolato facilmente, in modo da utilizzare solo la quantità d'acqua effettivamente necessaria. Lo sporco viene letteralmente disciolto e lavato via in una sola passata. In combinazione con le spazzole a rullo compatibili, il lavapatio pulisce in modo ottimale e senza fatica anche lo sporco dalle piastrelle in pietra delle aree esterne.
FAI RISPLENDERE IL TUO TERRAZZO
Non avrete più bisogno di una presa di corrente né di una fastidiosa prolunga per pulire a fondo il vostro patio o il vostro balcone. Il nuovo pulitore per terrazzi PCL 3-18 può pulire fino a 20 metri quadrati di legno, WPC o piastrelle in pietra con una sola ricarica della batteria. Inoltre, è possibile regolare personalmente la quantità d'acqua da utilizzare, trasformando facilmente anche un porcile in un locale splendente, ottimizzando al massimo la quantità d'acqua impiegata.
Pulizia accurata e omogenea
Le innovative spazzole a rullo a rotazione inversa garantiscono una pulizia accurata e uniforme delle superfici in legno.
Funzione 2 in 1
I due ugelli dell'acqua integrati sciolgono e sciacquano via lo sporco in un solo passaggio.
L'alimentazione non serve
Il lavapatio è disponibile con la batteria intercambiabile Kärcher da 18 V per un utilizzo continuo e senza aver bisogno di corrente elettrica, è adatto anche per la pulizia di aree più grandi.
Può essere utilizzato su diverse superfici esterne
Grazie alla possibilità di sostituzione dei pezzi senza particolari attrezzi, le spazzole in legno incluse possono essere sostituite in un batter d'occhio con quelle per la pulizia di piastrelle in pietra lisce.
Vantaggi
Primavera dopo primavera: il patio ha un disperato bisogno di una pulizia generale. Sole, pioggia, neve e ghiaccio hanno lasciato le loro tracce e la crescita organica, il muschio e altro sporco ne rovinano la superficie. Ora la pulizia non solo è molto più veloce, ma anche molto più accurata e semplice grazie al lavapatio di Kärcher.
Lavapatio FAQs
Piattaforma Kärcher Battery Power
Il PCL 3-18 è un prodotto basato sulla piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Scopri tutta la gamma prodotti e scopri quali altri prodotti sono compatibili con la tua batteria 18 V Battery Power.