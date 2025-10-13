Lavasuperfici

Pulire il Patio con una marcia in più

Grazie al Lavapatio, pulire i pavimenti in legno delle aree esterne sarà un'operazione semplice e naturale. Potrete pulire anche superfici molto distanti fra loro e senza bisogno di corrente elettrica. Per questo pulitore di terrazze e patii non è necessaria fonte di alimentazione e avrete massima flessibilità e libertà di movimento. Le spazzole a rullo rotanti e l'acqua puliscono in modo uniforme, rimuovendo anche lo sporco più ostinato e radicato nel legno. Il volume dell'acqua può essere regolato facilmente, in modo da utilizzare solo la quantità d'acqua effettivamente necessaria. Lo sporco viene letteralmente disciolto e lavato via in una sola passata. In combinazione con le spazzole a rullo compatibili, il lavapatio pulisce in modo ottimale e senza fatica anche lo sporco dalle piastrelle in pietra delle aree esterne.