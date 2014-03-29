Lavatappeti

Pulizia profonda dei tessuti. I lavatappeti Kärcher sono perfetti per la pulizia profonda delle superfici tessili, scegliete un modello multifunzione con accessori specifici per ogni tipo di sporco. Se cercate un prodotto compatto per una pulizia intermedia accurata, Kärcher ha la soluzione ideale per voi. E per la massima libertà di movimento, scoprite la gamma senza fili. Qualunque sia la vostra necessità, Kärcher garantisce risultati impeccabili.