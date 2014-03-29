Lavatappeti
Pulizia profonda dei tessuti. I lavatappeti Kärcher sono perfetti per la pulizia profonda delle superfici tessili, scegliete un modello multifunzione con accessori specifici per ogni tipo di sporco. Se cercate un prodotto compatto per una pulizia intermedia accurata, Kärcher ha la soluzione ideale per voi. E per la massima libertà di movimento, scoprite la gamma senza fili. Qualunque sia la vostra necessità, Kärcher garantisce risultati impeccabili.
IL TUO NUOVO PULITO.
Con i nostri pulitori spruzzo estrazione potrete rimuovere anche lo sporco più ostinato su quasi tutte le superfici tessili. Dai sedili dell'auto ai tappeti, dagli zerbini ai mobili da giardino, alle tappezzerie o ai rivestimenti in tessuto: i pulitori spruzzo estrazione Kärcher offrono un'ampia gamma di applicazioni per interni ed esterni. Grasso, sporco e odori? Non hanno più scampo!
FINO ALLA FIBRA PIÙ SOTTILE.
Con i pulitori spruzzo estrazione è possibile rimuovere in un batter d'occhio anche lo sporco più ostinato. Per una pulizia profonda ma allo stesso tempo efficiente dal punto di vista energetico e igienica. Soprattutto chi soffre di allergie può tirare un sospiro di sollievo. Inoltre, i nostri prodotti vivono a lungo, offrono alta qualità e sono molto resistenti.
FLESSIBILE.
Il pulitore spruzzo estrazione SE 3-18 Compact fa parte del gruppo di prodotti a batterie Kärcher Battery Power da 18 V. Il risultato: una pulizia efficiente, comoda e profonda in un solo passaggio. Ciò significa che potete rimuovere lo sporco dai sedili dell'auto, dai mobili da giardino o dalla tappezzeria sempre e ovunque, anche nei punti difficili da raggiungere. Il dispositivo pulisce con la stessa potenza dei nostri prodotti con cavo di alimentazione ed è estremamente flessibile.