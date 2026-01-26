Aspiratori industriali
Dalla macchina mobile al sistema di aspirazione chiavi in mano o di depolverazione Altissime prestazioni per tutte le necessità: con il giusto accessorio, gli aspiratori solidi liquidi industriali Kärcher raccolgono anche liquidi e polveri combustibili.
Industrial vacuums for liquids and solids
!Die Sauger der IVR-L-Reihe sind zuverlässige „Dauerläufer“ beim Aufsaugen und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Maßgeschneidert für harte industrielle Dauereinsätze und in verschiedenen Antriebsarten erhältlich.!
Industrial vacuum cleaners for dust and solids (L, M)
!Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik. In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedlichste Feststoffe und Stäube gesaugt werden. In unserem Kärcher Produktportfolio finden Sie das optimale Gerät für jede Aufgabe, egal ob stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.!
Safety vacuum cleaner (H, ACD, Z22)
!Das Portfolio der Industriesicherheitssauger von Kärcher erfüllt hohe Sicherheitsstandards. Für die sichere Absaugung brennbarer Stäube innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22 für die Staubklassen M und H.!
Aspiratori di polvere industriali
I depolveratori sono macchine che estraggono dall'aria particelle sospese come la polvere, in particolare quella fine. I depolveratori industriali funzionano a bassa depressione con una portata d'aria relativamente elevata. La gamma di depolveratori include macchine per l'uso all'interno e all'esterno di una zona Atex 22.