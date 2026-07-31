SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

Robot lavapavimenti

Lavapavimenti

Spazzatrici

Aspiratori Industriali

Aspirapolveri

Aspiratori per finestre 

Idropulitrici

Pulitore a vapore 

Lavatappeti e tessuti

Pulizia con ghiaccio

Pulizia Veicoli 

Attrezzature Municipali

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE

Sei un professionista? Contattaci per richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti e ricevere un preventivo personalizzato.

CONTATTACI

Industrial vacuum cleaners for dust and solids (L, M)

!Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik. In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedlichste Feststoffe und Stäube gesaugt werden. In unserem Kärcher Produktportfolio finden Sie das optimale Gerät für jede Aufgabe, egal ob stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.!

0 Prodotti
Kärcher

Compila il form per richiedere informazioni sui prodotti Professional

      *
      *
      *

      I campi contrassegnati da * sono obbligatori