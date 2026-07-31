SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Industrial vacuum cleaners for dust and solids (L, M)
!Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik. In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedlichste Feststoffe und Stäube gesaugt werden. In unserem Kärcher Produktportfolio finden Sie das optimale Gerät für jede Aufgabe, egal ob stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.!
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