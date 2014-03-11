Sistemi di pulizia dei veicoli

Impianti di lavaggio Kärcher propone una gamma completa di portali di lavaggio e apparecchiature per la pulizia degli interni auto. Impianti e self service sono affidabili e durevoli e danno ottimi risultati. Consumano poca acqua nel pieno rispetto dell'ambiente. La flessibilità dei nostri prodotti li rende adattabili alle esigenze del cliente. Kärcher offre una vasta scelta di prodotti e sistemi che non lasciano nulla al caso: offre soluzioni su misura che soddisfano voi e i vostri clienti, soluzioni che sono efficienti, efficaci e con un ottimo rapporto qualità prezzo.