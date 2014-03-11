Sistemi di pulizia dei veicoli
Impianti di lavaggio Kärcher propone una gamma completa di portali di lavaggio e apparecchiature per la pulizia degli interni auto. Impianti e self service sono affidabili e durevoli e danno ottimi risultati. Consumano poca acqua nel pieno rispetto dell'ambiente. La flessibilità dei nostri prodotti li rende adattabili alle esigenze del cliente. Kärcher offre una vasta scelta di prodotti e sistemi che non lasciano nulla al caso: offre soluzioni su misura che soddisfano voi e i vostri clienti, soluzioni che sono efficienti, efficaci e con un ottimo rapporto qualità prezzo.
Sistemi di lavaggio self-service
Il programma completo Kärcher per il lavaggio self service di autoveicoli. Per l'esercizio professionale o come fonte di reddito supplementare per distributori di benzina, concessionarie d'auto e officine di riparazione.
Sistemi di lavaggio self-service e colonnine di lavaggio per il piazzale
Per la pulizia degli interni dell'auto, Kärcher offre un moderno programma di aspirapolvere self service in diverse classi di potenza. Questo è costituito da aspiratori a uno e due postazioni a corrente alternata o trifase.
Avviare i sistemi
I nostri sistemi di avviamento combinano personalizzazione e convenienza. La soluzione perfetta per ogni sito, garantendo un funzionamento semplice e intuitivo.
Soluzioni digitali
Con le nostre soluzioni digitali, puoi gestire e ottimizzare facilmente i tuoi impianti di autolavaggio sempre e ovunque.
Sistemi di riciclo dell'acqua
Lavaggio pulito con una coscienza pura. Utilizzando i nostri sistemi di riciclo dell'acqua, stai investendo nella sostenibilità economica. I nostri sistemi garantiscono una gestione responsabile dell'acqua e dei detergenti.
Prodotti per la pulizia
I nostri prodotti di pulizia all'avanguardia garantiscono risultati eccezionali. Utilizzandoli, non solo risparmiate sui costi, ma preservate anche risorse preziose.
Le nostre soluzioni per la pulizia delle auto - su misura per le vostre esigenze specifiche
Sono adatti a vari gruppi di clienti con esigenze diverse. La pulizia non solo crea un'impressione positiva, ma garantisce anche la sicurezza e mantiene il valore nel tempo. Nella nostra azienda crediamo fermamente che se esiste la volontà, esiste anche un modo per realizzarla. Forniamo una soluzione adatta a ogni esigenza, personalizzata per soddisfare le vostre richieste specifiche.
I nostri sistemi a portale per autolavaggio e le unità di lavaggio self-service offrono una soluzione di pulizia ideale ed economica. Sono perfettamente adatti per l'uso in autolavaggi, stazioni di servizio, concessionarie auto, officine e agenzie di autonoleggio. D'altra parte, i sistemi di autolavaggio commerciali assicurano una flotta scintillante per società di logistica, operatori di autobus o autorità locali.
Un partner affidabile per il tuo successo
Con la nostra esperienza decennale nel campo della pulizia delle auto, abbiamo una profonda comprensione di ciò che conta davvero e di ciò che continuerà ad avere importanza in futuro. Ciò consente a te e ai tuoi clienti di godere dei seguenti vantaggi:
Brand
Con noi, hai un partner esperto al tuo fianco, che ti guida verso il successo con decenni di esperienza e conoscenza. In qualità di azienda solida e produttore di successo di sistemi di pulizia per veicoli, siamo qui per supportarti nella ricerca della soluzione di pulizia perfetta. Con l'eccezionale reputazione del nostro marchio, ti aiutiamo ad aumentare le tue entrate e lavorare insieme per raggiungere i tuoi obiettivi. Il tuo successo è la nostra missione.
Qualità
La nostra comprovata qualità è la chiave del vostro successo. La tecnologia avanzata dei nostri prodotti si è dimostrata affidabile. Quando vedi il nome Kärcher, puoi riconoscere fin da subito la qualità nei suoi prodotti. Il nostro sigillo di qualità mantiene le sue promesse. Lo stesso vale per i nostri sistemi di pulizia dei veicoli e i rispettivi accessori. È ora di creare la tua storia di successo: con i nostri sistemi sarai sempre perfettamente equipaggiato.
Consulenza
Ti aiutiamo ad avere successo, fin dall'inizio. Kärcher ti supporta dal primo minuto nella scelta del giusto sistema di pulizia del veicolo fino all'implementazione. In qualità di fornitore completo delle nostre soluzioni di pulizia complete, vi accompagniamo dall'analisi iniziale del sito fino al marketing di successo e all'installazione finale. Anche dopo la messa in servizio potete contare sul nostro servizio di prima classe.
Servizio
Lavaggio pulito, servizio impeccabile. Vi garantiamo la massima qualità per tutta la durata del prodotto. Inoltre, forniamo il servizio appropriato per ogni situazione. Il nostro servizio clienti Kärcher e i nostri partner di assistenza formati in fabbrica garantiscono il funzionamento impeccabile del vostro sistema installato a lungo termine. Se qualcosa non funziona come previsto, ti supportiamo con la soluzione giusta e siamo lì per te.
Finanziamento
Perfezioniamo le tue finanze alla perfezione. Presso la nostra azienda riceverete soluzioni di finanziamento standardizzate e personalizzate su misura per le vostre esigenze e necessità.
Sostenibilità
Nel lavaggio dei veicoli, si offre molto più che ottimi risultati di pulizia. Si tratta di un funzionamento sostenibile e responsabile dei nostri sistemi, assumendoci così la responsabilità per operatori e clienti. L'obiettivo: un approccio efficiente in termini di risorse per acqua, energia e detergenti.