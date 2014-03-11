Sistemi di pulizia dei veicoli

Impianti di lavaggio Kärcher propone una gamma completa di portali di lavaggio e apparecchiature per la pulizia degli interni auto. Impianti e self service sono affidabili e durevoli e danno ottimi risultati. Consumano poca acqua nel pieno rispetto dell'ambiente. La flessibilità dei nostri prodotti li rende adattabili alle esigenze del cliente. Kärcher offre una vasta scelta di prodotti e sistemi che non lasciano nulla al caso: offre soluzioni su misura che soddisfano voi e i vostri clienti, soluzioni che sono efficienti, efficaci e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Kärcher Sistemi di lavaggio self-service

Sistemi di lavaggio self-service

Il programma completo Kärcher per il lavaggio self service di autoveicoli. Per l'esercizio professionale o come fonte di reddito supplementare per distributori di benzina, concessionarie d'auto e officine di riparazione.

Scopri di più
Kärcher Sistemi di lavaggio self-service e colonnine di lavaggio per il piazzale

Sistemi di lavaggio self-service e colonnine di lavaggio per il piazzale

Per la pulizia degli interni dell'auto, Kärcher offre un moderno programma di aspirapolvere self service in diverse classi di potenza. Questo è costituito da aspiratori a uno e due postazioni a corrente alternata o trifase.

Scopri di più
Ignition systems

Avviare i sistemi

I nostri sistemi di avviamento combinano personalizzazione e convenienza. La soluzione perfetta per ogni sito, garantendo un funzionamento semplice e intuitivo.

Vai ai prodotti
Digital solutions

Soluzioni digitali

Con le nostre soluzioni digitali, puoi gestire e ottimizzare facilmente i tuoi impianti di autolavaggio sempre e ovunque.

WRB Bio

Sistemi di riciclo dell'acqua

Lavaggio pulito con una coscienza pura. Utilizzando i nostri sistemi di riciclo dell'acqua, stai investendo nella sostenibilità economica. I nostri sistemi garantiscono una gestione responsabile dell'acqua e dei detergenti.

CWB 3 KleanStar

Prodotti per la pulizia

I nostri prodotti di pulizia all'avanguardia garantiscono risultati eccezionali. Utilizzandoli, non solo risparmiate sui costi, ma preservate anche risorse preziose.

SB car wash

    Le nostre soluzioni per la pulizia delle auto - su misura per le vostre esigenze specifiche

    Sono adatti a vari gruppi di clienti con esigenze diverse. La pulizia non solo crea un'impressione positiva, ma garantisce anche la sicurezza e mantiene il valore nel tempo. Nella nostra azienda crediamo fermamente che se esiste la volontà, esiste anche un modo per realizzarla. Forniamo una soluzione adatta a ogni esigenza, personalizzata per soddisfare le vostre richieste specifiche.

    I nostri sistemi a portale per autolavaggio e le unità di lavaggio self-service offrono una soluzione di pulizia ideale ed economica. Sono perfettamente adatti per l'uso in autolavaggi, stazioni di servizio, concessionarie auto, officine e agenzie di autonoleggio. D'altra parte, i sistemi di autolavaggio commerciali assicurano una flotta scintillante per società di logistica, operatori di autobus o autorità locali.

    Un partner affidabile per il tuo successo

    Con la nostra esperienza decennale nel campo della pulizia delle auto, abbiamo una profonda comprensione di ciò che conta davvero e di ciò che continuerà ad avere importanza in futuro. Ciò consente a te e ai tuoi clienti di godere dei seguenti vantaggi:

    SB car wash

    Brand

    Con noi, hai un partner esperto al tuo fianco, che ti guida verso il successo con decenni di esperienza e conoscenza. In qualità di azienda solida e produttore di successo di sistemi di pulizia per veicoli, siamo qui per supportarti nella ricerca della soluzione di pulizia perfetta. Con l'eccezionale reputazione del nostro marchio, ti aiutiamo ad aumentare le tue entrate e lavorare insieme per raggiungere i tuoi obiettivi. Il tuo successo è la nostra missione.

    Vai ai concetti di brand
    Selfservice

    Qualità

    La nostra comprovata qualità è la chiave del vostro successo. La tecnologia avanzata dei nostri prodotti si è dimostrata affidabile. Quando vedi il nome Kärcher, puoi riconoscere fin da subito la qualità nei suoi prodotti. Il nostro sigillo di qualità mantiene le sue promesse. Lo stesso vale per i nostri sistemi di pulizia dei veicoli e i rispettivi accessori. È ora di creare la tua storia di successo: con i nostri sistemi sarai sempre perfettamente equipaggiato.

    SB wash center

    Consulenza

    Ti aiutiamo ad avere successo, fin dall'inizio. Kärcher ti supporta dal primo minuto nella scelta del giusto sistema di pulizia del veicolo fino all'implementazione. In qualità di fornitore completo delle nostre soluzioni di pulizia complete, vi accompagniamo dall'analisi iniziale del sito fino al marketing di successo e all'installazione finale. Anche dopo la messa in servizio potete contare sul nostro servizio di prima classe.

    broschueren_overview_800x400_service

    Servizio

    Lavaggio pulito, servizio impeccabile. Vi garantiamo la massima qualità per tutta la durata del prodotto. Inoltre, forniamo il servizio appropriato per ogni situazione. Il nostro servizio clienti Kärcher e i nostri partner di assistenza formati in fabbrica garantiscono il funzionamento impeccabile del vostro sistema installato a lungo termine. Se qualcosa non funziona come previsto, ti supportiamo con la soluzione giusta e siamo lì per te.

    financial solution

    Finanziamento

    Perfezioniamo le tue finanze alla perfezione. Presso la nostra azienda riceverete soluzioni di finanziamento standardizzate e personalizzate su misura per le vostre esigenze e necessità.

    Car wash

    Sostenibilità

    Nel lavaggio dei veicoli, si offre molto più che ottimi risultati di pulizia. Si tratta di un funzionamento sostenibile e responsabile dei nostri sistemi, assumendoci così la responsabilità per operatori e clienti. L'obiettivo: un approccio efficiente in termini di risorse per acqua, energia e detergenti.

    Sostenibilità

    Compila il form sottostante per richiedere maggiori informazioni sui prodotti e una consulenza gratuita

      Raccontaci quali sono le tue esigenze di pulito.

      *
      *

      I campi contrassegnati da * sono obbligatori