SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Sistemi di lavaggio self-service e colonnine di lavaggio per il piazzale

Per la pulizia degli interni dell'auto, Kärcher offre un moderno programma di aspirapolvere self service in diverse classi di potenza. Questo è costituito da aspiratori a uno e due postazioni a corrente alternata o trifase.

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