Il nuovo sistema per la pulizia di facciate, vetri, sistemi solari fotovoltaici e pavimenti.

Idropulitrici
Idropulitrici Kärcher. Nel 1950 Alfred Kärcher ha inventato l'idropulitrice domestica. Da allora abbiamo costantemente migliorato i nostri prodotti. L'affidabilità, la versatilità e la facilità d'utilizzo consentono di pulire facciate, automobili, moto, biciclette. Scopri tutte le serie disponibili in Italia!
Idropulitrici ad acqua fredda
Per la pulizia quotidiana di apparecchiature, veicoli ed edifici. Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, le idropulitrici ad acqua fredda rimuovono anche lo sporco incrostato e sono ideali per le ampie superfici.
Idropulitrici ad acqua calda
Con l'acqua calda, le idropulitrici puliscono con risultati ancora migliori senza dovere aumentare la pressione. Le macchine Kärcher convincono per la loro comodità d'uso e per la tecnologia utilizzata nella produzione dei suoi prodotti all'avanguardia.
Idropulitrici ad altissima pressione
Quando le prestazioni di pulizia delle idropulitrici convenzionali non sono più sufficienti, i nostri sistemi ad altissima pressione entrano in campo. Grazie all'altissima pressione (UHP), anche lo sporco più difficile può essere rimosso in maniera sicura.
Impianti fissi
eco!Booster: l'unico ugello che lava il 50% in più risparmiando tempo e fatica
Preparatevi a rimanere a bocca aperta: ecco la nuovissima lancia Kärcher eco!Booster, il nostro prodotto più rivoluzionario di sempre! Con prestazioni di pulizia superiori del 50%, eco!Booster riporta l'effetto WOW sulle superfici delicate in modo ancora più rapido e senza sforzo rispetto ai tradizionali ugelli a getto piatto.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Le idropulitrici professionali Kärcher sono la soluzione definitiva per rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi superficie in modo semplice ed estremamente efficace! Grazie all'alta pressione e alla potenza elevata, queste macchine sono la scelta ideale per la pulizia e la sanificazione di superfici di qualsiasi tipologia e dimensione in ambienti di lavoro industriali.
Vantaggi della pulizia ad alta pressione:
La pulizia ad alta pressione consente di rimuovere senza sforzo anche lo sporco più incrostato e accumulato, garantendo una pulizia profonda di pavimenti esterni, facciate, edifici, apparecchiature e veicoli. Le nostre idropulitrici sono spietate anche contro fango, grasso, oli, erbacce, muffa e vernice.
I vantaggi sono impressionanti: una pulizia più rapida ed efficace con un minore consumo di energia e un minore inquinamento delle acque reflue. La combinazione con i detergenti Kärcher offre prestazioni brillanti nell'industria, nel lavaggio dei veicoli, nel commercio e nell'industria alimentare.
Le applicazioni sono davvero vaste. Tutte le nostre idropulitrici sono utilizzabili in combinazione con un'ampia gamma di accessori come ugelli, bocchette, tubazioni, lance, pistole, spazzole e detergenti specifici per ogni situazione, ideali per potenziare ulteriormente le prestazioni della tua macchina.
La tua idropulitrice Kärcher può affrontare qualsiasi sfida!
OFFRIAMO UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA
Scopri le nostre gamme di idropulitrici professionali e scegli quella più adatta alle tue operazioni di pulizia:
Idropulitrici ad acqua fredda
Le nostre idroupiltrici HD a freddo sono la scelta ideale per la pulizia quotidiana di apparecchiature, veicoli ed edifici. Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, le idropulitrici ad acqua fredda rimuovono anche lo sporco incrostato e sono equipaggiate per la pulizia di ampie superfici. Ideali per l'utilizzo nel settore edile, in quello dell'agricoltura e a livello municipale.
Idropulitrici ad acqua calda
Con l'acqua calda, le idropulitrici puliscono con risultati ancora migliori senza dovere aumentare la pressione. Le macchine Kärcher convincono per la loro comodità d'uso e per la tecnologia utilizzata nella produzione dei suoi prodotti all'avanguardia. Vantaggiose in termini economici, di risultato e di impatto ambientale. Le nostre idropulitrici HDS a caldo sono ancora più performanti quando si tratta di sporco incrostato: sono molto spesso la soluzione migliore per eliminare oli, grassi e proteine, come nelle cucine industriali. Ideali per applicazioni in ogni settore, inclusi ospedali e piscine pubbliche.
Scopri tutti i vantaggi delle nostre idropulitrici HDS a caldo!
Idropulitrici ad altissima pressione
Quando le prestazioni di pulizia delle idropulitrici convenzionali non sono più sufficienti, i nostri sistemi ad altissima pressione entrano in campo. Grazie all'altissima pressione (UHP), anche lo sporco più difficile può essere rimosso in maniera sicura. Il design robusto cage protegge tutte le componenti della macchina ed è adatto anche per essere aggangiato ad una gru e sollevato. Il trasporto a terra molto semplice e comodo grazie alla sue grandi ruote.
Impianti fissi
Le Idropulitrici fisse di Kärcher sono adatte in tutte quelle situazioni dove è necessario pulire e sanificare in diversi punti senza ingombro. Offriamo soluzioni con caldaia a gasolio o gas, oppure senza caldaia. Ideali per applicazioni nell'industria alimentare, agricoltura, supermercati e automotive.
Il nuovo sistema per la pulizia di facciate, vetri, sistemi solari fotovoltaici e pavimenti.
Il nostro nuovo sistema di pulizia comprende spazzole, lance telescopiche, accessori e adattatori che consentono l'uso flessibile per diverse attività di pulizia. Che sia con bassa, media, alta pressione o anche aspirazione: la pulizia di facciate, superfici in vetro, pannelli solari e pavimenti non è mai stata così flessibile, confortevole e approfondita anche in luoghi di difficile accesso.
Trova Adattatore EASY!Lock
Per coprire tutte le interfacce dalle idropulitrici agli ugelli e per garantire la compatibilità tra modelli vecchi e nuovi, abbiamo pensato 8 diversi raccordi. In questo modo tutti i modelli esistenti di idropulitrici ed accessori possono continuare ad essere utilizzati con i nuovi prodotti con EASY!Lock. Nel nostro sito “trova l’adattatore” ci sono tutti gli adattatori con la relativa applicazione. Per esempio, un'idropulitrice con raccordo a vite M 22 × 1.5 può essere convertita all’EASY!Lock con l’adattore 2.
Accessori per idropulitrici
Le applicazioni sono davvero vaste grazie all'ampia gamma di accessori come ugelli, bocchette, tubazioni, lance, pistole e spazzole specifiche per soddisfare i requisiti di pulizia in ogni situazione.Trova gli accessori ideali per potenziare ulteriormente le prestazioni della tua macchina.
Detergenti per idropulitrici
Sono parecchi i vantaggi riscontrabili utilizzando i detergenti Kärcher in ambito industriale, artigianale ed alimentare: con uno sforzo ridotto si ottengono risultati perfetti in minor tempo, inoltre la bassa concentrazione di oli minerali nei nostri detergenti permette di ridurre il consumo di acqua ed energia.
Pulizia e manutenzione dei veicoli
Detergenti efficaci e potenti: eliminano lo sporco ostinato dalla carrozzeria dei veicoli e dalle facciate degli edifici - utilizzabili con idropulitrici a freddo e a caldo.
Versatilità nelle applicazioni industriali
Detergenti efficaci, delicati sulle superfici e ad azione immediata. Rimuovono facilmente sporco ostinato come residui grassi e ruggine.
Pulizia ed igiene nell'industria alimentare
Proponiamo detergenti con azione disinfettante utilizzabili in contesti alimentari di produzione e di consumo approvati da DGHM (Società tedesca per l'igiene e la migrobiologia) e da DVG (Associazione tedesca per il gas e l'acqua).
Detergenti per automotive
L'area espositiva di una concessionaria deve essere pulita per attirare l'attenzione della clientela. I nostri detergenti sono progettati apposta per non lasciare residui, pulire a fondo e profumare l'ambiente.