Il nuovo sistema per la pulizia di facciate, vetri, sistemi solari fotovoltaici e pavimenti.

Le idropulitrici professionali Kärcher sono la soluzione definitiva per rimuovere lo sporco più ostinato da qualsiasi superficie in modo semplice ed estremamente efficace! Grazie all'alta pressione e alla potenza elevata, queste macchine sono la scelta ideale per la pulizia e la sanificazione di superfici di qualsiasi tipologia e dimensione in ambienti di lavoro industriali.





Vantaggi della pulizia ad alta pressione:

La pulizia ad alta pressione consente di rimuovere senza sforzo anche lo sporco più incrostato e accumulato, garantendo una pulizia profonda di pavimenti esterni, facciate, edifici, apparecchiature e veicoli. Le nostre idropulitrici sono spietate anche contro fango, grasso, oli, erbacce, muffa e vernice.

I vantaggi sono impressionanti: una pulizia più rapida ed efficace con un minore consumo di energia e un minore inquinamento delle acque reflue. La combinazione con i detergenti Kärcher offre prestazioni brillanti nell'industria, nel lavaggio dei veicoli, nel commercio e nell'industria alimentare.

Le applicazioni sono davvero vaste. Tutte le nostre idropulitrici sono utilizzabili in combinazione con un'ampia gamma di accessori come ugelli, bocchette, tubazioni, lance, pistole, spazzole e detergenti specifici per ogni situazione, ideali per potenziare ulteriormente le prestazioni della tua macchina.

La tua idropulitrice Kärcher può affrontare qualsiasi sfida!





