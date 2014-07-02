Idropulitrici ad acqua fredda

Idropulitrici a freddo - spietate contro lo sporco Per la pulizia quotidiana di apparecchiature, veicoli ed edifici. Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, le idropulitrici ad acqua fredda rimuovono anche lo sporco incrostato e sono ideali per le ampie superfici.