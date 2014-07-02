Idropulitrici ad acqua fredda

Idropulitrici a freddo - spietate contro lo sporco Per la pulizia quotidiana di apparecchiature, veicoli ed edifici. Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, le idropulitrici ad acqua fredda rimuovono anche lo sporco incrostato e sono ideali per le ampie superfici.

Categoria Media

Ben equipaggiate per un utilizzo lungo e complesso: idropulizia ad acqua fredda di classe media veloce ed affidabile per veicoli, edifici ed aree aziendali.

Classe compatta

Leggeri e potenti: gli apparecchi multiuso della classe compatta puliscono in breve tempo cortili e officine. Convincono per pressione, portata e tempi di fermo.

Classe super

L'utilizzo nel settore edile, in quello dell'agricoltura e a livello municipale richiedono sempre le massime prestazioni. Pressione, portata e dotazione della classe super sono studiate proprio per soddisfare questo genere di esigenze.

Motore a combustione

Quando non è disponibile la corrente elettrica, le idropulitrici con motore a combustione garantiscono la massima flessibilità ed indipendenza, a scelta anche con biodiesel.

