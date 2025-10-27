PULITO PORTATILE
Non c'è corrente elettrica né una presa a disposizione? Nessun problema: le soluzioni portatili Kärcher, alimentate a batteria, superano i limiti di performance della pulizia in esterna, sia per media che per bassa pressione.
Idropistola
Collega il tubo flessibile e sei pronto: con l'innovativa KHB 5 Kärcher, dotata di batteria intercambiabile da 18 V, pulisci efficacemente l'esterno della casa, senza aver bisogno di corrente elettrica.
Idropulitrici portatili
L'idropulitrice portatile è estremamente compatta e dotata di batteria integrata e serbatoio dell'acqua. Facile da trasportare e riporre, diventerà l'alleato perfetto per un'ampia varietà di applicazioni senza bisogno di connessione elettrica e idrica.
0 Prodotti