Pulizia con ghiaccio secco

La qualità del ghiaccio secco è importante?

Sì e molto. L’esperienza ci ha insegnato che il processo di pulizia risulta molto più rapido ed efficace quando il ghiaccio secco è fresco e appena uscito dal pelletiser. Utilizzare ghiaccio secco appena fatto è essenziale per questo tipo di pulizia.



Il ghiaccio secchio vecchio di qualche giorno perde efficacia e per questo Il risultato di pulizia è meno lampante. Inoltre, serve una quantità di ghiaccio secco più ingente per pulire l’area e, siccome il ghiaccio secco è in costante sublimazione, più lo si lascia inutilizzato e più diminuisce, quindi i 100kg prodotti oggi, domani sarebbero solo 92 kg.