Pompe
La gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kaercher integra e potenzia l'impianto idraulico domestico per renderlo ancor più efficiente e funzionale: fra le possibilità più interessanti, quella ad esempio di utilizzare acqua di recupero per alimentare gli elettrodomestici ed irricare il giardino. Le elettropompe per alimentazione domestica utilizzano fonti alternative ed evitano così il consumo di acqua potabile. Le elettropompe da giardino Kaercher possono pescare acqua sia dalla rete idrica, sia da cisterne o botti di raccolta. Le elettropompe ad immersione eliminano l'acqua che non serve: per esempio per pulire una piscina o da una cantina allagata.
Pompe sommergibili
Le elettropompe ad immersione Kärcher drenano in poco tempo acque sporche ed acque chiare.
Pompe booster
Versatili da usare per la casa ed il giardino: queste elettropompe alimentano gli elettrodomestici e l'impianto di irrigazione con acqua di recupero.
Pompe sommergibili: drenaggio di acque chiare
Utilizzando pompe per acqua ad aspirazione, l'acqua pulita può essere pompata fuori da piscine, serbatoi o da pavimenti dopo che la lavatrice perde fino a un livello di 1 mm.
• Pompe ad aspirazione
• Doppia pompa sommergibile
Pompe sommerse: drenaggio di acqua sporca
Le pompe per le acque sporche sono adatte a pompare rapidamente l'acqua di un'alluvione o l'acqua proveniente dai pozzi d'acqua del giardino o dalle fosse di scavo.
• Pompe per acqua sporca
• Doppia pompa sommergibile
Pompe d'irrigazione: irrigazione del giardino
Le pompe per l'irrigazione sono progettate per utilizzare l'acqua di pozzi, cisterne e cisterne per innaffiare piante e prati.
- Pompe da giardino
- Pompe per la casa e il giardino
- Pompe per barili
- Pompe per pozzi profondi
- Pompe per cisterne
Booster pumps: per la casa
Le pompe domestiche trasportano l'acqua da fonti alternative per l'uso domestico (ad esempio, per lo sciacquone del bagno e le lavatrici).
• Home pompe
• Home and garden pompe
Abbiamo la soluzione giusta per ogni bisogno e le nostre pompe possono aiutarvi a irrigare la vostra oasi verde senza fatica e in modo sostenibile. Le pompe convogliano l'acqua piovana e l'acqua dove serve, in giardino e in casa. Le pompe sommergibili, invece, servono a rimuovere l'acqua indesiderata o non più necessaria.
Pompe Sommergibili
Le potenti pompe sommergibili Kärcher offrono un aiuto rapido e affidabile per il pompaggio di acque chiare o sporche. Le pompe sommerse Kärcher sono dotate della collaudata tenuta ad anello scorrevole in ceramica utilizzata nelle applicazioni professionali. Questa tenuta di alta qualità rende le pompe più robuste, ne prolunga la durata e le rende perfette per un uso intensivo in casa e fuori.
Anche se è necessario intervenire rapidamente in caso di alluvione, una pompa sommergibile è la soluzione perfetta. Che si tratti di una perdita dalla lavatrice, di una forte pioggia o di uno scarico bloccato, una pompa Kärcher aiuta a rimuovere l'acqua in modo sicuro e affidabile in un istante.
SP Flat
Le pompe sommergibili ad aspirazione della serie SP Flat aspirano acqua leggermente sporca o pulita fino a un livello di appena 1 mm. Questo tipo di pompa per acqua viene utilizzato, ad esempio, per pompare l'acqua da una piscina prima di una pulizia di ripristino o per rimuovere rapidamente l'acqua in casa dopo una perdita della lavatrice.
SP Dirt
Le pompe per acque sporche consentono di pompare acque reflue molto sporche e fangose. Anche le particelle più grandi, con granulometria fino a 30 mm, non costituiscono un problema. Ciò significa che questi prodotti sono consigliati per il pompaggio di stagni da giardino o per fornire un aiuto rapido in caso di alluvioni o di riempimento di fosse di scavo.
SP Dual
Versatile con funzione 2 in 1: le pompe SP Dual combinano l'aspirazione fino a 1 mm con la possibilità di pompare acqua sporca con particelle fino a 20 mm. Il cestello del filtro alla base dell'involucro può essere adattato a qualsiasi applicazione in modo rapido e semplice. La SP Dual è perfetta per il pompaggio di acqua da cantine allagate, laghetti e piscine.
Pompe booster
L'acqua del rubinetto è preziosa e costosa. Quindi, in molti casi, vale la pena utilizzare acqua proveniente da fonti alternative. I proprietari di giardini possono selezionare il tipo di pompa giusto per raccogliere l'acqua piovana da cisterne e serbatoi d'acqua e utilizzarla per innaffiare piante e prati.
BP Garden
Queste pompe sono progettate per l'irrigazione di prati con irrigatori e piante con ugelli o lance spray. A tale scopo è possibile utilizzare acqua riciclata proveniente da fonti alternative come cisterne e cisterne. Il pulsante per l'accensione/spegnimento viene azionato a pedale per comodità, quindi non è necessario chinarsi.
BP Home
Le pompe BP Home consentono di rifornire la tua casa di acqua recuperata da pozzi, cisterne e fonti simili, ad esempio per lo sciacquone del WC o per alimentare la tua lavatrice.
Le pompe si accendono e si spengono automaticamente secondo l'utilizzo.
Sono dotati di una valvola di non ritorno incorporata, un indicatore di pressione sul dispositivo e un contenitore di compensazione della pressione.
BP Home & Garden
Una soluzione completa con pressione costante per fornire in modo affidabile acqua riciclata alla casa e per irrigare il giardino utilizzando fonti alternative e naturali.
Quando c'è bisogno d'acqua, queste pompe si accendono automaticamente e poi si spengono di nuovo automaticamente.
Le pompe multipiano della gamma offrono ancora più potenza. A parità di portata, richiedono circa il 30% in meno di energia rispetto alle pompe convenzionali. L'interruttore a pedale facilita l'accensione e il suo spegnimento senza doversi abbassare a premere il pulsante.
BP Barrel
Le pompe BP Barrel semplificano il lavoro utilizzando l'acqua di un serbatoio d'acqua per innaffiare il giardino.
Il funzionamento delle pompe è semplice. L'interruttore on/off è montato direttamente sul bordo della macchina, rendendolo facile da usare.
La pompa senza fili nella versione alimentata a batteria da 18 V può essere utilizzata senza bisogno di accedere a una presa di corrente. Grazie al loro design compatto, le pompe BP Barrel si adattano facilmente ai contenitori IBC.
BP Cistern
Queste pompe vengono immerse direttamente nell'acqua in cisterne, barili o pozzi per l'irrigazione del giardino e soddisfano un'ampia gamma di requisiti. L'acciaio inossidabile resistente alla corrosione offre una protezione a lungo termine al meccanismo della pompa. La pompa è intuitiva e sicura: se non funziona correttamente quando il livello dell'acqua è basso, la pompa si spegne automaticamente.
BP Deep Well
Le pompe BP Deep Well possono essere utilizzate nelle aperture strette e nei pozzi di pozzi profondi. Sono usati per pompare l'acqua da livelli più profondi. L'idraulica fornisce la pressione richiesta.
Le pompe hanno un alloggiamento in acciaio inossidabile in quanto sono continuamente immerse durante l'uso.
Dotate di un pressostato aggiuntivo, le pompe possono essere utilizzate anche per l'approvvigionamento di acqua sanitaria domestica.
Estensione di garanzia Kärcher
Puoi estendere la garanzia per l'elettropompe BP Garden, BP Home, BP Home & Garden e SP Dirt, SP Flat e SP Dual fino a 5 anni qui!