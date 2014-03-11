Pompe Sommergibili

Le potenti pompe sommergibili Kärcher offrono un aiuto rapido e affidabile per il pompaggio di acque chiare o sporche. Le pompe sommerse Kärcher sono dotate della collaudata tenuta ad anello scorrevole in ceramica utilizzata nelle applicazioni professionali. Questa tenuta di alta qualità rende le pompe più robuste, ne prolunga la durata e le rende perfette per un uso intensivo in casa e fuori.

Anche se è necessario intervenire rapidamente in caso di alluvione, una pompa sommergibile è la soluzione perfetta. Che si tratti di una perdita dalla lavatrice, di una forte pioggia o di uno scarico bloccato, una pompa Kärcher aiuta a rimuovere l'acqua in modo sicuro e affidabile in un istante.