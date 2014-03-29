Pompe sommergibili
!Tauchpumpen! Le elettropompe di drenaggio Kärcher sono potenti e robuste e drenano velocemente grandi quantità di acqua. Queste elettropompe ad immersione raggiungono una capacità di 18000 litri ora. Le elettropompe SDP trasportano acque scure da laghetti o cantine alluviante con particelle fino a 30mm. Le elettropompe SCP trasportano acque chiare o leggermente sporche e svuotano depositi di acqua piovana e piscine. Il drenaggio avviene in piano fino a solo 1mm, quindi la superficie è quasi asciutta. Il sensore intelligente di livello IQ fa partire l'elettropompa non appena sente il contatto con l'acqua. Il ritmo di lavoro è regolabile e adattabile a tutte le condizioni. E' possibile anche programmare le elettropompe per falre lavorare quando si desidera. La guarnizione meccanica in ceramica è durevole e resistente.
Aree applicative
I criteri per scegliere l’elettropompa ad immersione adatta al proprio scopo sono due: l’area di applicazione e la grandezza delle particelle di sporco contenute nell’acqua da drenare. La tabella seguente mostra la compatibilità tra elettropompa ed applicazione.
Pompe sommergibili Kärcher per sfide impegnative
Pompe sommergibili per acque sporche
Robuste in tutto e per tutto e particolarmente durevoli nel tempo, le nostre pompe sommergibili per acque sporche svolgono perfettamente il loro lavoro ovunque siano necessarie. Sono la prima scelta se è necessaria un'azione rapida in una situazione di alluvione, ma sono anche ideali per pompare laghetti da giardino ornamentali prima di una pulizia riparatrice, ad esempio. L'acqua sporca può contenere particelle con una granulometria fino a 30 mm.
Pompa sommergibile ad aspirazione piatta
Le nostre pompe sommergibili ad aspirazione piatta possono trasportare acqua limpida o leggermente sporca con particelle fino a 5 mm. L'aspirazione piatta significa che, grazie al supporto pieghevole, l'acqua può essere pompata fino a un livello di 1 mm per risultati asciutti. Perfetto per quando una piscina da giardino deve essere svuotata o l'acqua deve essere pulita dalla cantina.
Area di applicazione
A seconda dell'area di applicazione e del grado di contaminazione dell'acqua pompata, è possibile acquistare una pompa sommergibile per acque chiare o una pompa per acque sporche. La tabella seguente mostra quali prodotti sono più adatti per ogni applicazione.
Punti importanti
Potenti, robuste e di lunga durata: queste sono le qualità che le nostre pompe sommergibili Kärcher offrono sul mercato. Sono in grado di gestire qualsiasi attività all'interno o all'esterno della casa, non importa quanto impegnativa, e, a seconda della classe di potenza, trasportano fino a 22.000 litri di acqua all'ora. Protetto da una camera d'olio, un anello scorrevole in ceramica riduce l'usura e aumenta notevolmente la durata delle pompe sommerse.
Caratteristiche e vantaggi delle pompe sommergibili Kärcher
Estremamente duraturo
Protetta da una camera d'olio, la tenuta dell'anello di scorrimento in ceramica aumenta la durata delle pompe sommerse.
Regolazione flessibile del livello di commutazione
L'impostazione del livello di cambio è particolarmente semplice grazie all'interruttore a galleggiante regolabile in altezza.
Protezione perfetta
Il prefiltro, disponibile in forma integrata o come accessorio opzionale, protegge in modo affidabile la pompa dai blocchi.
Avvio automatico della pompa
Il sensore di livello reagisce immediatamente, anche in caso di basso livello dell'acqua.
Risultati di pompaggio a secco
Una volta che il supporto è stato ripiegato, le pompe sommergibili ad aspirazione piatta possono rimuovere l'acqua fino a una profondità di 1 mm per risultati di asciugatura con straccio.
Livello di commutazione individuale
Il livello di commutazione può essere regolato all'infinito, semplicemente spostando il sensore di livello.
Manuale o automatico
Facile passaggio dall'accensione e spegnimento manuale alla modalità automatica.
Connessione pratica e veloce
Funzionamento rapido e comodo del tubo grazie a Quick Connect.
Calcolo della capacità della pompa
Curva delle prestazioni della pompa
I i punti più rilevanti sono la portata e la pressione necessarie per l'applicazione (= altezza di mandata). Dalla curva delle prestazioni della pompa, è possibile selezionare una pompa adatta utilizzando i valori calcolati.
Le pompe mostrate possono variare a seconda della gamma disponibile in ciascun paese.
Esempio di calcolo per la scelta della pompa sommergibile corretta:
- La scelta della pompa giusta dipende in gran parte dal volume d'acqua, che viene calcolato come segue: area rettangolare: lunghezza × larghezza × profondità media (m) × 1000 = contenuto del serbatoio (l). Area rotonda: diametro × diametro × profondità media (m) × 0,78 × 1000 = contenuto del serbatoio (l).
(Esempio di piscina: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18,000 l)
- A seconda dell'area di utilizzo e dell'applicazione, è possibile scegliere per una pompa per acque sporche o una pompa ad aspirazione piatta. La panoramica delle applicazioni di cui sopra può aiutarti a scegliere il tipo di pompa giusto.
(Esempio: pompa aspirante)
- Guarda il diagramma relativo e concentrati sulle curve di prestazione della pompa, nonché le curve di prestazione per un tubo PrimoFlex® da 1" lungo 10 m o un tubo in tessuto da 1 1/4" lungo 10 m, a seconda del tipo di tubo che desideri usare.(Esempio: 1" PrimoFlex® hose)
Risultato del calcolo del campione:
È ora possibile leggere comodamente la portata approssimativa corrispondente all'intersezione della curva delle prestazioni del tubo flessibile e della curva delle prestazioni della pompa. Dividi il volume d'acqua precedentemente calcolato per la portata (può essere letta dall'asse orizzontale). In questo modo si ottiene la durata prevista della pompa in ore.
Se si deve superare un dislivello* durante il pompaggio, spostare la curva di prestazione del tubo corrispondente verso l'alto del rispettivo numero di metri. (Esempio: max. dislivello = 1 m; la curva delle prestazioni deve essere spostata verso l'alto di 1 m sull'asse verticale.)
L'incrocio per la SP 9.000 Flat è a ca. 3800 l/h, per il sensore di livello piatto SP 17.000 a 5200 l/h. Questo dà una durata di pompaggio di ca. 4 ore e ¾ con la SP 9.000 Flat. Mentre il sensore di livello piatto SP 17.000 richiederebbe solo 3 ore e mezza e sarebbe quindi la soluzione migliore per questa applicazione.
* Differenza di altezza tra la superficie dell'acqua e l'estremità del tubo.
Accessori
In qualità di fornitori di sistemi affidabili, offriamo ai nostri clienti una gamma completa di accessori originali di alta qualità. Ci sono molti diversi campi di applicazione in casa per i nostri collaudati sistemi di pompaggio. Con gli accessori originali Kärcher sei sempre ben equipaggiato.
Pratico tubo in tessuto
Il tubo flessibile in tessuto con fascetta stringitubo in acciaio inossidabile e vite ad alette può essere collegato senza attrezzi e riposto in modo salvaspazio.
Sicuro e compatibile
I tubi a spirale e da giardino sono perfetti per il collegamento a tutte le pompe Kärcher.
Connessione facile
Utilizzando gli adattatori e le connessioni Kärcher, è possibile unire tubi e pompe in modo sicuro e senza problemi.
Perfettamente attrezzato
Il prefiltro rimovibile aumenta l'affidabilità funzionale della pompa sommersa e protegge la girante della pompa da eventuali blocchi.
Puoi trovare gli accessori giusti per la tua pompa nella pagina del prodotto.
Estensione di garanzia Kärcher
Puoi estendere la garanzia per l'elettropompe BP Garden, BP Home, BP Home & Garden e SP Dirt, SP Flat e SP Dual fino a 5 anni qui!