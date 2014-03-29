Pompe sommergibili

!Tauchpumpen! Le elettropompe di drenaggio Kärcher sono potenti e robuste e drenano velocemente grandi quantità di acqua. Queste elettropompe ad immersione raggiungono una capacità di 18000 litri ora. Le elettropompe SDP trasportano acque scure da laghetti o cantine alluviante con particelle fino a 30mm. Le elettropompe SCP trasportano acque chiare o leggermente sporche e svuotano depositi di acqua piovana e piscine. Il drenaggio avviene in piano fino a solo 1mm, quindi la superficie è quasi asciutta. Il sensore intelligente di livello IQ fa partire l'elettropompa non appena sente il contatto con l'acqua. Il ritmo di lavoro è regolabile e adattabile a tutte le condizioni. E' possibile anche programmare le elettropompe per falre lavorare quando si desidera. La guarnizione meccanica in ceramica è durevole e resistente.