Spazzatrici Kärcher: più potenti che mai!

Macchina potenti e compatte, spazzole veloci, alte prestazioni. Le spazzatrici e le spazzatrici con aspirazione di Kärcher assicurano risultati di pulizia efficienti e in pochissimo tempo. Ovunque e in qualsiasi momento.

Kärcher sweepers and vacuum sweepers

Una macchina, numerose possibilità

Le spazzatrici e le spazzatrici con aspirazione Kärcher sono flessibili nell'uso ed efficienti nella pratica. La loro versatilità, la maneggevolezza e i risultati di pulizia garantiti rendono le operazioni di spazzamento più facili che mai.

Man seen cleaning using a Kärcher push sweeper

Cos'è una spazzatrice aspirante?

Spazzare ad alte prestazioni: le spazzatrici con aspirazione rimuovono qualsiasi tipologia di sporco dalle superfici interne ed esterne. In cosa sono diverse dalle comuni spazzatrici? Quando è in uso, la spazzatrice aspirante disperde la polvere con una spazzola a rullo, poi la polvere viene aspirata da una turbina di aspirazione, che la deposita nell'apposito sistema filtrante.

Come funzionano le spazzatrici aspiranti?

Modelli diversi richiedono principi di spazzamento diversi.

Vacuum sweeper dustpan principle illustration

Il principio della paletta

La spazzola a rullo gira in direzione opposta alla direzione di marcia. Di conseguenza, lo sporco viene spostato verso la parte anteriore della spazzatrice e nel contenitore dei rifiuti; la raccolta dello sporco è diretta. Le spazzatrici a spinta e le spazzatrici industriali aspiranti di Kärcher funzionano secondo questo principio.

Vantaggi:

  • Spazzatura con poca polvere grazie alle velocità più basse delle spazzole e a un breve "percorso di spazzata"
  • Minore usura delle spazzole
  • Ideale per lo sporco pesante ed esteso e per la polvere fine
Vacuum sweeper throwing principle illustration

Il principio del lancio

Lo sporco viene raccolto in direzione opposta a quella di marcia e viene spostato nel contenitore dello sporco posteriore attraverso la spazzola a rulli principale. Le spazzatrici aspiranti uomo a terrae le spazzatrici aspiranti uomo a bordo di Kärcher funzionano secondo questo principio.

Vantaggi:

  • Il vano raccolta permette un livello di riempimento fino al 100%
  • Ideale per lo sporco grossolano e leggero
  • Raccoglie lo sporco grossolano con facilità grazie ad un deflettore 
  • Buona visione d'insieme grazie alla posizione di seduta in avanti

Scegli la spazzatrice più adatta alle tue esigenze!

Le nostre spazzatrici e spazzatrici con aspirazione soddisfano le aspettative dei clienti in termini di flessibilità e adattabilità. Abbiamo il modello perfetto per affrontare ogni sfida: dalle spazzatrici manuali alle spazzatrici aspiranti industriali uomo a bordo. Kärcher offre inoltre tutti i tipi di azionamento rilevanti per ogni settore di applicazione: benzina, diesel, GPL o elettrico.

Tutti i nostri modelli in sintesi:

Kärcher Spazzatrici e spazzatrici con aspirazione uomo a terra

Spazzatrici e spazzatrici con aspirazione uomo a terra

Convenienti a partire da 300 m²: le spazza-aspiratrici mosse a motore e con aspirazione della polvere fanno risparmiare tempo e forze. Ideali per portinai, artigiani, addetti alle pulizie di edifici e per l'industria.

Scopri di più
Kärcher Spazzatrici con aspirazione uomo a bordo

Spazzatrici con aspirazione uomo a bordo

Economiche, pulite ed efficienti sulle superfici medie e grandi: grazie ai tanti modelli, le spazza-aspiratrici Kärcher soddisfano ogni esigenza.

Scopri di più
Kärcher Spazzatrici industriali

Spazzatrici industriali

Le spazzatrici industriali Kärcher sono affidabili ed efficiente in tutti i settori di mercato (centri logistici, aziende metallurgiche, aziende costruttive e di porudzione latterizi). Sono robuste e sopportano volumi di lavoro estremi. Il sistema di pulizia filtro premiato per l'innovazione, mantiene l'aria pulita da particelle ed allergeni.

Scopri di più
Man seen cleaning a warehouse using a Kärcher ride-on vacuum sweeper

Quali sono le aree applicative delle spazzatrici?

Una macchina, tante aree di applicazione: le spazzatrici aspiranti vengono utilizzate soprattutto per le grandi superfici interne ed esterne. Rispetto alle normali scope, rimuovono in modo rapido ed efficace anche lo sporco più ostinato, la polvere e i rifiuti. Tutto ciò con il minimo sforzo.

I tipici campi di applicazione delle spazzatrici/spazzatrici con aspirazione sono:

  • Magazzini e strutture logistiche
  • Fabbriche
  • Parcheggi e rampe di carico
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Strutture sportive e per il tempo libero
  • Industria dell'acciaio e dei metalli
  • Industria elettronica
  • Industria farmaceutica e chimica
  • Industria del trasporto
  • Centri fieristici e congressuali

 

Su quali tipologie di pavimenti possono essere utilizzate?

La scelta di un modello piuttostochè un altro dipende dal tipo di pavimento e dalla natura dello sporco che si necessita pulire. La spazzatrice con la spazzola a rullo standard è la scelta abituale e si distingue per la sua flessibilità e lunga durata. Tuttavia, la stessa spazzola a rullo non è adatta a tutte le tiplogie di pavimento. Per questo motivo Kärcher offre diverse soluzioni per ottenere risultati di pulizia ottimali.

 

Woman seen cleaning artificial turf using a push vacuum sweeper

Una panoramica delle varie spazzole:

Standard main sweeper roller for Kärcher sweepers

Rullo principale standard

  • Setole di media durezza
  • Usato per: normale sporco stradale, foglie o ambienti polverosi su asfalto, massetto o pietre a incastro
Main sweeper roller, hard, for Kärcher sweepers

Rullo principale duro

  • Setole significativamente più dure, alcune delle quali hanno anche inserti in acciaio
  • Usato per: superfici ruvide e sporco ostinato o rifiuti pesanti
Main sweeper roller, soft, for Kärcher sweepers

Rullo principale morbido

  • Setole morbide
  • Usato per: rimuovere lo sporco e la polvere fine su pavimenti lisci in interni
Main sweeper roller, antistatic, for Kärcher sweepers

Rullo principale antistatico

  • Setole morbide
  • Usato per: pulizia efficiente di tappeti in fiere o impianti sportivi e alberghi, per esempio
  • I seguenti modelli sono raccomandati per la pulizia di tappeti ed erba artificiale: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Woman sitting on a Kärcher ride-on sweeper

Che prestazioni hanno?

Le prestazioni delle spazzatrici aspiranti variano e dipendono dal modello e dall'attrezzatura. Una panoramica delle prestazioni di pulizia dell'area (per ora) delle varie spazzatrici aspiranti può essere vista nella tabella sottostante. A titolo di paragone: la prestazione di una spazzola manuale disponibile in commercio è compresa tra 120 e 160 m² (max.).

Spazzatrice

Spazzatrici industriali

Prestazioni di area (m²/h)

7200–28,000 m²

Spazzatrice

Spazzatrici uomo a bordo

Prestazioni di area (m²/h)

5100–13,600 m²

Spazzatrice

Spazzatrici uomo a terra

Prestazioni di area (m²/h)

3375–4725 m²

Spazzatrice

Spazzatrici a spinta

Prestazioni di area (m²/h)

2800–3680 m²

Compila il form sottostante per richiedere maggiori informazioni sui prodotti e una consulenza gratuita

    Raccontaci quali sono le tue esigenze di pulito.

    *
    *

    I campi contrassegnati da * sono obbligatori