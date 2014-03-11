Spazzatrici Kärcher: più potenti che mai!

Su quali tipologie di pavimenti possono essere utilizzate?

La scelta di un modello piuttostochè un altro dipende dal tipo di pavimento e dalla natura dello sporco che si necessita pulire. La spazzatrice con la spazzola a rullo standard è la scelta abituale e si distingue per la sua flessibilità e lunga durata. Tuttavia, la stessa spazzola a rullo non è adatta a tutte le tiplogie di pavimento. Per questo motivo Kärcher offre diverse soluzioni per ottenere risultati di pulizia ottimali.