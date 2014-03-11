Spazzatrici Kärcher: più potenti che mai!
Macchina potenti e compatte, spazzole veloci, alte prestazioni. Le spazzatrici e le spazzatrici con aspirazione di Kärcher assicurano risultati di pulizia efficienti e in pochissimo tempo. Ovunque e in qualsiasi momento.
Una macchina, numerose possibilità
Le spazzatrici e le spazzatrici con aspirazione Kärcher sono flessibili nell'uso ed efficienti nella pratica. La loro versatilità, la maneggevolezza e i risultati di pulizia garantiti rendono le operazioni di spazzamento più facili che mai.
Cos'è una spazzatrice aspirante?
Spazzare ad alte prestazioni: le spazzatrici con aspirazione rimuovono qualsiasi tipologia di sporco dalle superfici interne ed esterne. In cosa sono diverse dalle comuni spazzatrici? Quando è in uso, la spazzatrice aspirante disperde la polvere con una spazzola a rullo, poi la polvere viene aspirata da una turbina di aspirazione, che la deposita nell'apposito sistema filtrante.
Come funzionano le spazzatrici aspiranti?
Modelli diversi richiedono principi di spazzamento diversi.
Il principio della paletta
La spazzola a rullo gira in direzione opposta alla direzione di marcia. Di conseguenza, lo sporco viene spostato verso la parte anteriore della spazzatrice e nel contenitore dei rifiuti; la raccolta dello sporco è diretta. Le spazzatrici a spinta e le spazzatrici industriali aspiranti di Kärcher funzionano secondo questo principio.
Vantaggi:
- Spazzatura con poca polvere grazie alle velocità più basse delle spazzole e a un breve "percorso di spazzata"
- Minore usura delle spazzole
- Ideale per lo sporco pesante ed esteso e per la polvere fine
Il principio del lancio
Lo sporco viene raccolto in direzione opposta a quella di marcia e viene spostato nel contenitore dello sporco posteriore attraverso la spazzola a rulli principale. Le spazzatrici aspiranti uomo a terrae le spazzatrici aspiranti uomo a bordo di Kärcher funzionano secondo questo principio.
Vantaggi:
- Il vano raccolta permette un livello di riempimento fino al 100%
- Ideale per lo sporco grossolano e leggero
- Raccoglie lo sporco grossolano con facilità grazie ad un deflettore
- Buona visione d'insieme grazie alla posizione di seduta in avanti
Scegli la spazzatrice più adatta alle tue esigenze!
Le nostre spazzatrici e spazzatrici con aspirazione soddisfano le aspettative dei clienti in termini di flessibilità e adattabilità. Abbiamo il modello perfetto per affrontare ogni sfida: dalle spazzatrici manuali alle spazzatrici aspiranti industriali uomo a bordo. Kärcher offre inoltre tutti i tipi di azionamento rilevanti per ogni settore di applicazione: benzina, diesel, GPL o elettrico.
Tutti i nostri modelli in sintesi:
Spazzatrici e spazzatrici con aspirazione uomo a terra
Convenienti a partire da 300 m²: le spazza-aspiratrici mosse a motore e con aspirazione della polvere fanno risparmiare tempo e forze. Ideali per portinai, artigiani, addetti alle pulizie di edifici e per l'industria.
Spazzatrici con aspirazione uomo a bordo
Economiche, pulite ed efficienti sulle superfici medie e grandi: grazie ai tanti modelli, le spazza-aspiratrici Kärcher soddisfano ogni esigenza.
Spazzatrici industriali
Le spazzatrici industriali Kärcher sono affidabili ed efficiente in tutti i settori di mercato (centri logistici, aziende metallurgiche, aziende costruttive e di porudzione latterizi). Sono robuste e sopportano volumi di lavoro estremi. Il sistema di pulizia filtro premiato per l'innovazione, mantiene l'aria pulita da particelle ed allergeni.
Quali sono le aree applicative delle spazzatrici?
Una macchina, tante aree di applicazione: le spazzatrici aspiranti vengono utilizzate soprattutto per le grandi superfici interne ed esterne. Rispetto alle normali scope, rimuovono in modo rapido ed efficace anche lo sporco più ostinato, la polvere e i rifiuti. Tutto ciò con il minimo sforzo.
I tipici campi di applicazione delle spazzatrici/spazzatrici con aspirazione sono:
- Magazzini e strutture logistiche
- Fabbriche
- Parcheggi e rampe di carico
- Industria alimentare e delle bevande
- Strutture sportive e per il tempo libero
- Industria dell'acciaio e dei metalli
- Industria elettronica
- Industria farmaceutica e chimica
- Industria del trasporto
- Centri fieristici e congressuali
Su quali tipologie di pavimenti possono essere utilizzate?
La scelta di un modello piuttostochè un altro dipende dal tipo di pavimento e dalla natura dello sporco che si necessita pulire. La spazzatrice con la spazzola a rullo standard è la scelta abituale e si distingue per la sua flessibilità e lunga durata. Tuttavia, la stessa spazzola a rullo non è adatta a tutte le tiplogie di pavimento. Per questo motivo Kärcher offre diverse soluzioni per ottenere risultati di pulizia ottimali.
Una panoramica delle varie spazzole:
Rullo principale standard
- Setole di media durezza
- Usato per: normale sporco stradale, foglie o ambienti polverosi su asfalto, massetto o pietre a incastro
Rullo principale duro
- Setole significativamente più dure, alcune delle quali hanno anche inserti in acciaio
- Usato per: superfici ruvide e sporco ostinato o rifiuti pesanti
Rullo principale morbido
- Setole morbide
- Usato per: rimuovere lo sporco e la polvere fine su pavimenti lisci in interni
Rullo principale antistatico
- Setole morbide
- Usato per: pulizia efficiente di tappeti in fiere o impianti sportivi e alberghi, per esempio
- I seguenti modelli sono raccomandati per la pulizia di tappeti ed erba artificiale: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Che prestazioni hanno?
Le prestazioni delle spazzatrici aspiranti variano e dipendono dal modello e dall'attrezzatura. Una panoramica delle prestazioni di pulizia dell'area (per ora) delle varie spazzatrici aspiranti può essere vista nella tabella sottostante. A titolo di paragone: la prestazione di una spazzola manuale disponibile in commercio è compresa tra 120 e 160 m² (max.).
Spazzatrice
Spazzatrici industriali
Prestazioni di area (m²/h)
7200–28,000 m²
Spazzatrice
Spazzatrici uomo a bordo
Prestazioni di area (m²/h)
5100–13,600 m²
Spazzatrice
Spazzatrici uomo a terra
Prestazioni di area (m²/h)
3375–4725 m²
Spazzatrice
Spazzatrici a spinta
Prestazioni di area (m²/h)
2800–3680 m²