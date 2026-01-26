Con l'idropulitrice K 3 potrai finalmente dire adio allo sporco superficiale! L'idropulitrice da 120 bar è dotata di una pistola con gancio Quick Connect, tanica detergente e comode ruote per il trasporto. In dotazione 1 Lancia con Ugello Mangiasporco, per un pulito più efficace grazie alla larghezza di abrasione delle sporco doppia rispetto alle idropulitrici della concorrenza, 1 Lancia Vario Power che permette una facilissima gestione della potenza erogata semplicemente ruotando la lancia verso Hard o Soft oppure scegliendo l'erogazione del detergente. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.