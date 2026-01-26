Idropulitrice K 3

Idropulitrice piccola e potente, utile per divrse applicazioni fra cui la pulizia di piccoli veicoli e mobili da giardino. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h

Con l'idropulitrice K 3 potrai finalmente dire adio allo sporco superficiale! L'idropulitrice da 120 bar è dotata di una pistola con gancio Quick Connect, tanica detergente e comode ruote per il trasporto. In dotazione 1 Lancia con Ugello Mangiasporco, per un pulito più efficace grazie alla larghezza di abrasione delle sporco doppia rispetto alle idropulitrici della concorrenza, 1 Lancia Vario Power che permette una facilissima gestione della potenza erogata semplicemente ruotando la lancia verso Hard o Soft oppure scegliendo l'erogazione del detergente. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 3: Quick Connect: raccordo rapido
Quick Connect: raccordo rapido
Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Idropulitrice K 3: Serbatoio detergente estraibile
Serbatoio detergente estraibile
Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Idropulitrice K 3: Gancio porta cavo
Gancio porta cavo
Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Portata (l/h) max. 380
Resa per area (m²/h) 25
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,6
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 5
Peso con imballo (kg) 7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 275 x 279 x 803

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 6 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Serbatoio
  • Filtro idrico integrato
Idropulitrice K 3
Idropulitrice K 3
Videos
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.