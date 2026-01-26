Idropulitrice K 3
Idropulitrice piccola e potente, utile per divrse applicazioni fra cui la pulizia di piccoli veicoli e mobili da giardino. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h
Con l'idropulitrice K 3 potrai finalmente dire adio allo sporco superficiale! L'idropulitrice da 120 bar è dotata di una pistola con gancio Quick Connect, tanica detergente e comode ruote per il trasporto. In dotazione 1 Lancia con Ugello Mangiasporco, per un pulito più efficace grazie alla larghezza di abrasione delle sporco doppia rispetto alle idropulitrici della concorrenza, 1 Lancia Vario Power che permette una facilissima gestione della potenza erogata semplicemente ruotando la lancia verso Hard o Soft oppure scegliendo l'erogazione del detergente. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Quick Connect: raccordo rapidoIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Serbatoio detergente estraibileSerbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Gancio porta cavoGancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5
|Peso con imballo (kg)
|7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
