L'idropulitrice Kärcher K 2 Universal Edition è perfetta per un utilizzo sporaico e per superfici di piccole medie dimensioni, ha una potenza di 110 Bar, una portata di 360 l/h ed una resa di 20 m²/h. La pratica lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher in dotazione permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza ed un pulito più efficace nella metà del tempo. L'idropulitrice K 2 UE è dotata di una pratica maniglia e di comodi ganci per riporre cavo, lancia e pistola. Il sistema Quick Connect permette un collegmento rapido del tubo a alta pressione all'idropultrice ed alla Pistola. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.