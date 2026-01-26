Idropulitrice K 2 Universal
Idropulitrice progettata per un uso occasionale; rimuove in modo affidabile lo sporco leggero dalle superfici esterne della casa. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h
L'idropulitrice Kärcher K 2 Universal Edition è perfetta per un utilizzo sporaico e per superfici di piccole medie dimensioni, ha una potenza di 110 Bar, una portata di 360 l/h ed una resa di 20 m²/h. La pratica lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher in dotazione permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza ed un pulito più efficace nella metà del tempo. L'idropulitrice K 2 UE è dotata di una pratica maniglia e di comodi ganci per riporre cavo, lancia e pistola. Il sistema Quick Connect permette un collegmento rapido del tubo a alta pressione all'idropultrice ed alla Pistola. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Slot per cavo integratoIl cavo di alimentazione può essere riposto in modo ordinato e salvaspazio.
Comodo da riporre a fine usoIl tubo flessibile ad alta pressione, la lancia a spruzzo e la pistola a spruzzo possono essere facilmente riposti fissandoli al dispositivo.
Sistema Quick ConnectIl tubo ad alta pressione può essere collegato / scollegato al / dal dispositivo e azionare la pistola in modo semplice e rapido.
Leggero con dimensioni compatte
- Il dispositivo può essere facilmente trasportato e trasportato.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|110 / 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,8
|Peso con imballo (kg)
|4,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 3 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Filtro idrico integrato
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Universal
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.