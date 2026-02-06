L'APP ROBOT PER IL GIARDINO

Tramite WLAN e Bluetooth, puoi facilmente connettere il tuo RCX al tuo smartphone usando l'app Outdoor Robots. Approfitta di una varietà di funzionalità e dei nostri consigli esperti. L'app Kärcher Outdoor Robots è la tua chiave per configurare il tuo robot tagliaerba RCX in modo semplice e conveniente. È essenziale per l'installazione e ti guida attraverso il processo passo dopo passo. Scarica l'app, connettiti al tuo RCX e sei pronto per partire!