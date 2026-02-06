Robot tagliaerba

Intelligente. Forte. Autonomo. I nostri robot tagliaerba della gamma RCX sono assistenti intelligenti per un prato sempre curato. Sono facili e veloci da configurare grazie all'antenna RTK. I robot tagliaerba si muovono in autonomia nel tuo giardino, tagliando con precisione e affrontando facilmente le pendenze, senza compromettere la salute del prato. Goditi il tuo tempo libero mentre il tuo RCX si prende cura del tuo giardino. Grazie al funzionamento intuitivo e alla sua pratica app, hai il pieno controllo ovunque e in qualsiasi momento.

Kärcher Intelligente. Forte. Autonomo.

Caratteristiche fondamentali

Il nostro tagliaerba intelligente

Il robot tagliaerba RCX di Kärcher non si limita a tagliare il prato, ma segue un sistema intelligente. Scorre sull'area traccia dopo traccia, lasciando un taglio uniforme. Hai il pieno controllo: determina il grado di sovrapposizione tra le tracce e ottimizza così l'efficienza del processo di taglio. Oppure scegli modelli di taglio alternativi come la scacchiera o le tracce diagonali per evitare segni visibili. Con il robot tagliaerba Kärcher, ottieni risultati impeccabili, interamente secondo i tuoi desideri individuali.

Kärcher robotic lawn mowers systematic mowing

Navigazione efficiente

Il robot tagliaerba conosce la sua posizione in giardino al centimetro esatto grazie al GPS e all'antenna RTK a lungo raggio ad alte prestazioni. La navigazione precisa è garantita anche su distanze di diverse centinaia di metri o con oggetti interposti. Non c'è più nulla che ostacoli un risultato di taglio perfetto.

Precise navigation for perfect mowing results

Aderenza eccezionale

L'RCX affronta pendenze fino al 70% grazie alla sua potente trazione integrale. Ciò assicura che ogni area del tuo prato venga facilmente raggiunta e tagliata con precisione anche su terreni difficili. Allo stesso tempo, la trazione integrale protegge il tuo prato poiché previene danni al manto erboso durante le svolte. Goditi un prato incredibilmente curato, senza compromessi.

Kärcher robotic lawn mowers tackle the incline

Telecamera AI intelligente

Il robot tagliaerba RCX naviga nel tuo giardino in modo sicuro e affidabile grazie all'intelligenza artificiale (AI). La telecamera, supportata dall'AI, è in grado di distinguere tra vari ostacoli e tipi di terreno, il che significa che prende la decisione giusta anche in paesaggi complessi. L'AI ti assiste persino durante l'installazione: ti basta posizionare l'RCX sul prato e lasciare che la telecamera rilevi i confini esterni del tuo giardino. L'installazione di un filo perimetrale non è più necessaria. Più facile di così non si può!

Kärcher robotic lawn mowers with intelligent camera
Kärcher robotic lawn mowers with rain sensor

Sensore pioggia

Grazie al sensore pioggia integrato, l'RCX rileva immediatamente quando piove e ritorna automaticamente alla stazione di ricarica finché non è di nuovo asciutto. Questa impostazione può essere regolata individualmente o disattivata.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Controllo remoto diretto

Con l'app, hai il controllo remoto diretto dell'RCX. Puoi tagliare aree singole o manovrare l'RCX verso altre zone.

Kärcher robotic lawn mowers easy operation

Funzionamento intuitivo

Con il display LCD chiaramente strutturato, puoi controllare il tuo RCX direttamente dal dispositivo. Puoi facilmente adattare le impostazioni e i tempi di taglio e ricevere tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio.

Kärcher robotic lawn mowers with charging station

Stazione di ricarica

Quando il processo di taglio è completato o la batteria è quasi scarica, l'RCX ritorna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Non appena è di nuovo pronto per l'uso, riprende automaticamente il lavoro da dove si era interrotto.

Kärcher robotic lawn mowers with cutting height adjustment

Regolazione dell'altezza del taglio

Con il Kärcher RCX 6 puoi comodamente impostare e regolare l'altezza del taglio tra 2 e 10 centimetri utilizzando l'app. In questo modo avrai automaticamente l'altezza di taglio ottimale per ogni area.

Siediti, rilassati e goditi un prato perfettamente tagliato!

Il robot tagliaerba intelligente RCX 6 fa il lavoro per te, senza filo perimetrale. Equipaggiato con GPS, antenna RTK e telecamera AI, naviga in modo preciso ed efficiente, anche su grandi aree fino a 3.000 metri quadrati. Goditi la libertà di adattare individualmente l'altezza del taglio (2–10 cm) usando un'app. L'RCX 6 rileva ed evita intelligentemente gli ostacoli, protegge gli animali domestici e affronta pendenze fino al 70% grazie a una trazione integrale. Definisci zone individuali e aree da non tagliare e regola il programma, il comportamento di guida e molto altro in base ai tuoi desideri ed esigenze nell'app. Sperimenta un nuovo livello di comfort con l'RCX 6!

L'APP ROBOT PER IL GIARDINO

Tramite WLAN e Bluetooth, puoi facilmente connettere il tuo RCX al tuo smartphone usando l'app Outdoor Robots. Approfitta di una varietà di funzionalità e dei nostri consigli esperti. L'app Kärcher Outdoor Robots è la tua chiave per configurare il tuo robot tagliaerba RCX in modo semplice e conveniente. È essenziale per l'installazione e ti guida attraverso il processo passo dopo passo. Scarica l'app, connettiti al tuo RCX e sei pronto per partire!

Kärcher robotic lawn mowers creating a map

Mappa il tuo giardino

Con il Kärcher RCX, puoi creare una mappa del tuo giardino in un istante. Ti basta controllare l'RCX tramite l'app e segnare i confini esterni mentre il robot crea la mappa. In alternativa, l'RCX rileva il prato con la sua telecamera e genera la mappa autonomamente.

Kärcher robotic lawn mowers for optimal mowing

Comportamento di taglio ottimale per il tuo prato

Adatta il comportamento di taglio interamente secondo i tuoi desideri ed esigenze. Per esempio, imposta quanto le tracce di taglio debbano sovrapporsi, definisci l'altezza e la direzione di taglio o attiva la funzione di taglio bordi. Anche il ritardo in caso di pioggia può essere comodamente adattato.

Kärcher robotic lawn mowers set mowing times

Flessibilità per adattarsi al tuo programma

Determina i tempi di taglio del Kärcher RCX in base alle tue esigenze. Definisci orari di taglio fissi o adattali individualmente. Con un massimo di due finestre temporali al giorno, l'RCX taglia il tuo prato quando ti è più comodo.

RCX common use

Utilizzo del dispositivo condiviso

Nell'app, puoi condividere il robot tagliaerba con altre persone. Ad esempio, ogni membro della famiglia può azionare l'RCX e adattarne le impostazioni.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Taglio mirato tramite telecomando

Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per il tuo tagliaerba! Con il robot tagliaerba RCX di Kärcher, puoi controllare manualmente il robot tagliaerba e tagliare aree specifiche.

Accessori

Domande frequenti (FAQ) sui robot tagliaerba RCX

Installazione

Puoi installare facilmente il robot tagliaerba da solo. Ti basta seguire le istruzioni nella guida all'installazione allegata e nell'app, dove sarai guidato attraverso il processo passo dopo passo. A seconda delle dimensioni e della forma del prato e dell'esperienza, il processo potrebbe richiedere circa 1-3 ore.

Nell'app puoi creare diverse zone di taglio, che possono essere impostate e regolate individualmente. Ad esempio, con l'RCX 6 puoi tagliare il prato a 2 cm nella parte anteriore della casa e a 4 cm nella parte posteriore.

Finché le zone di taglio sono collegate da un percorso senza ostacoli, come piastrelle di pietra piatte, puoi creare un passaggio nell'app per il robot tagliaerba RCX, che userà solo quando si sposta tra le zone.

Come standard per i robot tagliaerba, l'area massima è definita in base alle specifiche del prodotto come l'altezza di taglio e la durata della batteria (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). I nostri robot tagliaerba offrono la flessibilità di un'area +10%, che puoi mappare nell'app.

Per prati superiori a 3.000 m², è possibile utilizzare contemporaneamente due o più robot tagliaerba. Questi possono essere gestiti nell'app tramite lo stesso account.

Grazie alla sua trazione integrale, l'RCX 6 affronta pendenze fino al 70% (35°).

Un garage per il robot tagliaerba non è assolutamente necessario, ma è consigliato, in quanto protegge il robot tagliaerba da condizioni meteorologiche estreme. Può prolungare la durata e la vita della batteria del robot tagliaerba. Raccomandiamo di utilizzare il nostro garage per robot tagliaerba Kärcher (Codice Ordine 2.269-703.0).

Il robot tagliaerba RCX può rilevare ed evitare ostacoli grazie a una telecamera AI e a un sensore di collisione. Inoltre, oggetti/ostacoli sensibili come aiuole aperte o piscine possono essere mappati nell'app per escluderli dal taglio, oppure si può creare una zona vietata o un muro virtuale che il robot non attraversa.

Grazie alle sue dimensioni, alle ruote grandi e alla trazione integrale, il robot tagliaerba RCX è perfetto per le aree di prato irregolari. I problemi potrebbero sorgere solo con buche profonde dove il robot tagliaerba potrebbe rimanere bloccato.

Sì, il robot tagliaerba passa anche attraverso passaggi stretti di 80 cm di larghezza.


L'aspetto più importante durante l'installazione dell'antenna RTK è una visuale libera del cielo. Deve essere garantita una visuale libera di 100° sopra l'antenna per stabilire una connessione stabile con i satelliti GPS. L'antenna non può quindi essere posizionata sotto tettoie, tra muri alti o sotto alberi. Il contatto visivo è raccomandato, ma non necessario, per la connessione tra l'antenna RTK e il robot tagliaerba; questo segnale può essere trasmesso anche attraverso ostacoli ed edifici.

Per avere maggiore flessibilità nel posizionamento dell'antenna RTK, possono essere ordinati il supporto a parete Kärcher RCX (Codice prodotto 2.269-701.0), il montaggio a morsetto (Codice prodotto 2.269-701.0) o il cavo di prolunga (Codice prodotto 2.269-704.0)

Senza l'installazione di un'antenna RTK, il robot tagliaerba RCX non può navigare con precisione. È quindi necessaria per il funzionamento.

La stazione di ricarica può essere posizionata sul prato, ma anche accanto ad esso, purché il robot tagliaerba abbia accesso al prato. Un percorso dalla stazione di ricarica al prato può essere programmato tramite l'app. Il cavo di prolunga può essere utilizzato per un'installazione più flessibile, più distante da una fonte di alimentazione (Codice prodotto 2.269-704.0).

Dato che la stazione di ricarica funge anche da punto di riferimento del robot tagliaerba per il segnale di posizione, il robot tagliaerba, quando si trova nella stazione di ricarica, dovrebbe avere anche una visuale libera del cielo.

La distanza di sicurezza tra la scocca e le lame impedisce al robot tagliaerba di tagliare completamente fino al bordo. A seconda delle condizioni dell'area di lavoro e dell'installazione, potrebbe essere necessario un tagliabordi per la rifinitura dei bordi. In alternativa, si possono utilizzare cordoli perimetrali sui quali il robot tagliaerba può muoversi in modo che possa tagliare fino al bordo del prato.

Affinché il robot tagliaerba e l'antenna RTK possano connettersi al router WLAN, il router WLAN deve supportare la banda a 2.4 GHz; una connessione tramite 5 GHz non è possibile.

Per un funzionamento corretto, assicurati di utilizzare un router aggiornato ed esegui gli update necessari.

Funzionamento

L'erba tagliata dal robot tagliaerba rimane come mulch sul prato, poiché il robot non è dotato di cesto raccoglierba. L'erba finemente sminuzzata cade tra i fili d'erba e funge da fertilizzante naturale, proteggendo il prato dall'essiccazione e mantenendolo rigoglioso e verde. L'erba tagliata non deve quindi essere rastrellata o smaltita.

Rami e frutta caduta dovrebbero essere raccolti regolarmente dal prato poiché possono causare un'usura più rapida delle lame del robot tagliaerba. Le foglie non danneggiano il robot tagliaerba in sé, ma possono influenzare il processo di taglio e smussare le lame più velocemente. Le foglie non vengono pacciamate dal robot tagliaerba e devono comunque essere rastrellate.

Grazie alla telecamera AI, i nostri robot tagliaerba RCX hanno una funzione per evitare gli ostacoli. Rileva gli oggetti sul prato e fa sì che il robot tagliaerba giri per evitarli. Tuttavia, si raccomanda di mantenere il prato libero da oggetti per evitare di danneggiare sia l'oggetto che le lame del dispositivo. Rimuovi tutti i piccoli oggetti dal prato prima di mettere in funzione il robot tagliaerba RCX.

La frequenza con cui il robot tagliaerba dovrebbe tagliare dipende da circostanze individuali, come le condizioni meteorologiche, le proprietà del terreno e i tipi di prato. L'utente può adattare il robot tagliaerba alle esigenze specifiche del proprio prato, impostando e regolando le opzioni nell'app o sul display del robot.

Il prato deve essere tagliato almeno una volta alla settimana. Tuttavia, si consiglia di farlo più spesso per mantenere l'erba tagliata corta e garantire una crescita sana.

Il robot tagliaerba può tagliare sia in strisce parallele che con schemi alternati. La direzione in cui traccia le strisce può essere calcolata dal robot stesso o definita dall'utente nell'app.

Il robot tagliaerba può tagliare sotto la pioggia, ma non è consigliato a causa dello sporco sul robot e per proteggere il prato bagnato. Il robot tagliaerba dovrebbe essere riposto in un garage durante grandinate e temporali.

Se il sensore pioggia è attivato, il robot tagliaerba fa una pausa e riparte solo quando il sensore pioggia è asciutto e il tempo di intervallo impostato è trascorso.

Tagliare di notte è possibile, ma non è consigliato a causa del rischio per gli animali notturni e della ridotta funzionalità della telecamera al buio.

Dato che i robot tagliaerba RCX sono molto silenziosi, il taglio durante la pausa pranzo è generalmente consentito. In Germania non esiste una pausa pranzo prescritta dalla legge, e il taglio con tosaerba elettrici è generalmente permesso tra le 7:00 e le 20:00. Informazioni più precise si possono trovare nei regolamenti locali appropriati.

Sebbene il robot tagliaerba disponga di dispositivi di sicurezza, come la disattivazione automatica delle lame durante il sollevamento o il ribaltamento e una distanza di sicurezza tra il corpo macchina e le lame, esiste comunque il rischio di tagli. Pertanto, si raccomanda di non utilizzare il robot tagliaerba se ci sono bambini o animali domestici sul prato.

La durata della batteria dipende dalle condizioni del prato, come il tipo di erba, la densità del prato o le pendenze. Le specifiche medie si possono trovare nella scheda tecnica.

Il robot tagliaerba si reca automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria è scarica. Una volta carico, il robot tagliaerba continua a tagliare da dove si era interrotto.

L'altezza di taglio del robot tagliaerba RCX 6 può essere impostata tra 2 e 10 cm tramite l'app o sul display. Con il modello RCX 4, l'altezza di taglio si regola manualmente sul dispositivo ed è compresa tra 2 e 6 cm.

Le lame da taglio dovrebbero essere sostituite ogni 1 o 2 mesi, a seconda di fattori come l'area del prato, le proprietà del terreno, il tipo di erba e le condizioni meteorologiche. Se il taglio non è più buono o le lame sono danneggiate, dovrebbero essere sostituite senza indugio. Puoi sostituire le lame da solo; le istruzioni si trovano nel manuale utente. Le lame di ricambio sono disponibili separatamente (Codice prodotto 2.269-701.0).

I nostri robot tagliaerba sono protetti contro il furto tramite diverse misure di sicurezza. Ogni robot tagliaerba ha una richiesta di PIN necessaria per il funzionamento. I robot tagliaerba sono anche collegati a un account utente e non possono essere trasferiti a un altro account senza l'approvazione del precedente proprietario.

Puoi anche acquistare il modulo Kärcher LTE/GPS (disponibile a breve), che ti permetterà di localizzare il robot tagliaerba usando il tuo smartphone.

Erba e sporco devono essere rimossi regolarmente dal robot tagliaerba usando una spazzola. In caso di tagli frequenti sotto la pioggia, l'erba umida dovrebbe essere rimossa anche dopo il taglio per minimizzare l'usura. Per la pulizia si usa un tubo dell'acqua. L'uso di un getto a punta e di un'idropulitrice è proibito. Le ruote e i dischi delle lame devono essere puliti accuratamente per evitare blocchi.

Sì, il robot tagliaerba dovrebbe essere riposto al chiuso durante l'inverno quando non è in uso. Prima di riporlo, deve essere completamente carico, pulito e asciugato. Anche la stazione di ricarica dovrebbe essere conservata al chiuso durante l'inverno.

Se hai bisogno di supporto o assistenza, contatta il tuo rivenditore Kärcher di zona per il servizio invernale.

Contatta il nostro Servizio Clienti che ti aiuterà a reimpostare il codice PIN del robot tagliaerba.


Il robot tagliaerba può essere acceso in due modi diversi:

  • Posizionandolo nella stazione di ricarica collegata.
  • Tenendo premuto il pulsante ON/OFF sul dispositivo per 3 secondi

Il dispositivo si spegne di nuovo quando il pulsante ON/OFF viene premuto e tenuto premuto per altri 3 secondi.

Il robot tagliaerba RCX può essere controllato direttamente utilizzando il joystick digitale nell'app. Ciò permette di mappare le aree di taglio, ma il taglio può anche essere eseguito tramite controllo diretto.

Come ogni dispositivo IoT, il robot tagliaerba RCX richiede aggiornamenti software regolari per ricevere nuove funzioni e miglioramenti.

Gli aggiornamenti sono resi disponibili gratuitamente tramite l'app e installati via WLAN. Segui le istruzioni nell'app o richiedi l'ultima versione del firmware per i robot tagliaerba e l'antenna RTK nel menu Opzioni.

App

L'app Kärcher Outdoor Robots si usa per far funzionare il robot rasaerba RCX. Non è possibile usare l'RCX tramite l'app Kärcher Indoor Robots o l'app Kärcher Home & Garden.

L'app è necessaria per l'installazione del robot rasaerba. Per l'uso successivo è consigliata ma non strettamente indispensabile, dato che il robot tagliaerba funziona autonomamente e può essere controllato tramite il pannello di controllo direttamente sul dispositivo. Tutti i modelli di robot rasaerba RCX possono essere integrati nell'app Kärcher Outdoor Robots, e si possono aggiungere più robot rasaerba a un singolo account.

Più persone possono condividere un account dell'app e usarlo su smartphone diversi.
Un robot rasaerba può essere condiviso con un altro account tramite la funzione "Condividi" nell'app.

È possibile includere diversi robot rasaerba RCX in un solo account.

Per cambiare la tua password nell'app, vai su Impostazioni Utente → Impostazioni App → Cambia Password. Inserisci la tua vecchia e la nuova password e conferma la modifica


Ci sono due opzioni per eliminare/rimuovere le connessioni da un robot rasaerba RCX:

  • Eliminare una singola connessione: nell'app, sotto "Altre Impostazioni", puoi rimuovere la connessione al tuo account oppure, nella "Lista Utenti", puoi eliminare la connessione a un altro account utente.

 

  • Eliminare tutte le connessioni: tramite il display del robot rasaerba, sotto "Menu" → "Impostazioni" → "Reset", puoi riportare il robot alle impostazioni di fabbrica ed eliminare così tutte le connessioni. In alternativa, puoi farlo anche dall'app sotto "Impostazioni Avanzate".

Consiglio utile: tutte le connessioni esistenti dovrebbero essere eliminate in caso di vendita o acquisto di un robot rasaerba RCX usato.

Se hai dimenticato la password dell'app, clicca su "Password dimenticata" nell'area di login e inserisci l'indirizzo email collegato al tuo account. Riceverai quindi un link via email per reimpostare la tua password.