Robot tagliaerba
Intelligente. Forte. Autonomo. I nostri robot tagliaerba della gamma RCX sono assistenti intelligenti per un prato sempre curato. Sono facili e veloci da configurare grazie all'antenna RTK. I robot tagliaerba si muovono in autonomia nel tuo giardino, tagliando con precisione e affrontando facilmente le pendenze, senza compromettere la salute del prato. Goditi il tuo tempo libero mentre il tuo RCX si prende cura del tuo giardino. Grazie al funzionamento intuitivo e alla sua pratica app, hai il pieno controllo ovunque e in qualsiasi momento.
Caratteristiche fondamentali
Il nostro tagliaerba intelligente
Il robot tagliaerba RCX di Kärcher non si limita a tagliare il prato, ma segue un sistema intelligente. Scorre sull'area traccia dopo traccia, lasciando un taglio uniforme. Hai il pieno controllo: determina il grado di sovrapposizione tra le tracce e ottimizza così l'efficienza del processo di taglio. Oppure scegli modelli di taglio alternativi come la scacchiera o le tracce diagonali per evitare segni visibili. Con il robot tagliaerba Kärcher, ottieni risultati impeccabili, interamente secondo i tuoi desideri individuali.
Navigazione efficiente
Il robot tagliaerba conosce la sua posizione in giardino al centimetro esatto grazie al GPS e all'antenna RTK a lungo raggio ad alte prestazioni. La navigazione precisa è garantita anche su distanze di diverse centinaia di metri o con oggetti interposti. Non c'è più nulla che ostacoli un risultato di taglio perfetto.
Aderenza eccezionale
L'RCX affronta pendenze fino al 70% grazie alla sua potente trazione integrale. Ciò assicura che ogni area del tuo prato venga facilmente raggiunta e tagliata con precisione anche su terreni difficili. Allo stesso tempo, la trazione integrale protegge il tuo prato poiché previene danni al manto erboso durante le svolte. Goditi un prato incredibilmente curato, senza compromessi.
Telecamera AI intelligente
Il robot tagliaerba RCX naviga nel tuo giardino in modo sicuro e affidabile grazie all'intelligenza artificiale (AI). La telecamera, supportata dall'AI, è in grado di distinguere tra vari ostacoli e tipi di terreno, il che significa che prende la decisione giusta anche in paesaggi complessi. L'AI ti assiste persino durante l'installazione: ti basta posizionare l'RCX sul prato e lasciare che la telecamera rilevi i confini esterni del tuo giardino. L'installazione di un filo perimetrale non è più necessaria. Più facile di così non si può!
Sensore pioggia
Grazie al sensore pioggia integrato, l'RCX rileva immediatamente quando piove e ritorna automaticamente alla stazione di ricarica finché non è di nuovo asciutto. Questa impostazione può essere regolata individualmente o disattivata.
Controllo remoto diretto
Con l'app, hai il controllo remoto diretto dell'RCX. Puoi tagliare aree singole o manovrare l'RCX verso altre zone.
Funzionamento intuitivo
Con il display LCD chiaramente strutturato, puoi controllare il tuo RCX direttamente dal dispositivo. Puoi facilmente adattare le impostazioni e i tempi di taglio e ricevere tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio.
Stazione di ricarica
Quando il processo di taglio è completato o la batteria è quasi scarica, l'RCX ritorna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Non appena è di nuovo pronto per l'uso, riprende automaticamente il lavoro da dove si era interrotto.
Regolazione dell'altezza del taglio
Con il Kärcher RCX 6 puoi comodamente impostare e regolare l'altezza del taglio tra 2 e 10 centimetri utilizzando l'app. In questo modo avrai automaticamente l'altezza di taglio ottimale per ogni area.
Siediti, rilassati e goditi un prato perfettamente tagliato!
Il robot tagliaerba intelligente RCX 6 fa il lavoro per te, senza filo perimetrale. Equipaggiato con GPS, antenna RTK e telecamera AI, naviga in modo preciso ed efficiente, anche su grandi aree fino a 3.000 metri quadrati. Goditi la libertà di adattare individualmente l'altezza del taglio (2–10 cm) usando un'app. L'RCX 6 rileva ed evita intelligentemente gli ostacoli, protegge gli animali domestici e affronta pendenze fino al 70% grazie a una trazione integrale. Definisci zone individuali e aree da non tagliare e regola il programma, il comportamento di guida e molto altro in base ai tuoi desideri ed esigenze nell'app. Sperimenta un nuovo livello di comfort con l'RCX 6!
L'APP ROBOT PER IL GIARDINO
Tramite WLAN e Bluetooth, puoi facilmente connettere il tuo RCX al tuo smartphone usando l'app Outdoor Robots. Approfitta di una varietà di funzionalità e dei nostri consigli esperti. L'app Kärcher Outdoor Robots è la tua chiave per configurare il tuo robot tagliaerba RCX in modo semplice e conveniente. È essenziale per l'installazione e ti guida attraverso il processo passo dopo passo. Scarica l'app, connettiti al tuo RCX e sei pronto per partire!
Mappa il tuo giardino
Con il Kärcher RCX, puoi creare una mappa del tuo giardino in un istante. Ti basta controllare l'RCX tramite l'app e segnare i confini esterni mentre il robot crea la mappa. In alternativa, l'RCX rileva il prato con la sua telecamera e genera la mappa autonomamente.
Comportamento di taglio ottimale per il tuo prato
Adatta il comportamento di taglio interamente secondo i tuoi desideri ed esigenze. Per esempio, imposta quanto le tracce di taglio debbano sovrapporsi, definisci l'altezza e la direzione di taglio o attiva la funzione di taglio bordi. Anche il ritardo in caso di pioggia può essere comodamente adattato.
Flessibilità per adattarsi al tuo programma
Determina i tempi di taglio del Kärcher RCX in base alle tue esigenze. Definisci orari di taglio fissi o adattali individualmente. Con un massimo di due finestre temporali al giorno, l'RCX taglia il tuo prato quando ti è più comodo.
Utilizzo del dispositivo condiviso
Nell'app, puoi condividere il robot tagliaerba con altre persone. Ad esempio, ogni membro della famiglia può azionare l'RCX e adattarne le impostazioni.
Taglio mirato tramite telecomando
Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per il tuo tagliaerba! Con il robot tagliaerba RCX di Kärcher, puoi controllare manualmente il robot tagliaerba e tagliare aree specifiche.