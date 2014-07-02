Pompe booster
!Druckerzeugende Pumpen! Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica. La gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher crea le condizioni ideali per potenziare l'impianto idraulico e per utilizzare acqua industriale per alimentare gli elettrodomestici e per irrigare il giardino. Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il giardino. In questo modo si risparmia acqua potabile e si usa acqua ricchissima di sostanze nutritive per le piante del giardino. Un sistema completamente eco-compatibile.
Tipi di pompe per l'irrigazione
Tutte le nostre pompe si differenziano per la loro potenza con un consumo energetico efficiente, rispettano rigide misure di sicurezza e sono molto intuitive da utilizzare. Dotati di filtri, sono adatti anche per acque sporche e dispongono di protezione contro il funzionamento a secco, contro la sovratensione e il surriscaldamento, a seconda dell'applicazione. Le pompe per la casa e il giardino possono essere accese e spente grazie ad un comodo interruttore a pedale, mentre le pompe per cisterne e per pozzi profondi possono essere facilmente accese e spente ad altezza d'uomo.
Pompe Home and Garden
Che si tratti di innaffiare il giardino o di fornire acqua alla lavatrice o al WC, le pompe per la casa e il giardino sono particolarmente silenziose e intelligenti e offrono un ulteriore vantaggio in quanto si accendono e si spengono automaticamente quando l'acqua è necessaria. Sono anche chiamate elettropompe booster. Le pompe multipiano offrono elevate prestazioni, efficienza e sono silenziose, a seconda di ciò che è richiesto. A parità di portata, richiedono una potenza del motore inferiore rispetto alle tradizionali pompe a getto, con un risparmio energetico di circa il 30%. Inoltre, la pressione di esercizio costante delle pompe garantisce un'affidabile irrigazione del giardino.
Pompe per il giardino
Le potenti pompe da giardino BP di Kärcher sono ideali per convogliare acqua da fonti d'acqua alternative come cisterne o cisterne d'acqua. Il pratico interruttore a pedale offre un comfort extra. Queste pompe da giardino sono caratterizzate da una potenza eccezionale, che consente, ad esempio, di collegare gli irrigatori in giardino.
Pompe per la casa
Grazie alla qualità Kärcher, le nostre pompe domestiche ad alte prestazioni della serie BP Home convogliano l'acqua in modo completamente automatico da fonti alternative come pozzi e cisterne, fornendo acqua riciclata a basso costo per l'uso domestico nelle lavatrici, per lo sciacquone dei WC e per altre applicazioni. Ciò che è estremamente pratico è il modo in cui le pompe domestiche si accendono e si spengono automaticamente secondo necessità e dispongono di un serbatoio di compensazione della pressione integrato.
Pompe a botte
Grazie alla pompa ad acqua BP a botte con un interruttore on/off integrato sul morsetto di montaggio della botte, i giardini possono essere irrigati in modo comodo, efficiente ed economico utilizzando l'acqua piovana. I vantaggi sono evidenti: non è più necessario sollevare pesanti annaffiatoi. Niente più consumo di preziosa acqua potabile. Niente bollette dell'acqua inutilmente alte. Non è nemmeno necessaria una presa di corrente con il modello a batteria.
Pompe per cisterne e pozzi profondi
È possibile accedere a fonti d'acqua come cisterne, pozzi profondi e serbatoi d'acqua grazie alle pompe per pozzi profondi in acciaio inossidabile della serie BP Deep Well. Le pompe sono installate direttamente in acqua e protette da un prefiltro. Le loro dimensioni compatte e l'elevata pressione di esercizio raggiunta con l'ausilio dell'idraulica multistadio rendono le pompe la soluzione ideale per pozzi stretti e profondi. Dotate di un pressostato con protezione da sovracorrente e di un cavo di alimentazione extra lungo, le pompe possono essere utilizzate anche per l'approvvigionamento idrico domestico.
La pompa per cisterna BP è progettata per l'uso in cisterne, barili o pozzi larghi in giardino. Viene utilizzato principalmente per annaffiare il giardino.
Elettropompa a batteria
Irrigazione comoda ed economica: l'elettropompa a batteria sfrutta l'acqua piovana raccolta e non ha bisogno di un'alimentazione idrica o elettrica separata.
BP 6.000 Garden
FAQs sulle pompe booster Home and Garden
Le nostre pompe booster hanno una potenza del motore compresa tra 400 e 1150 W. Ma quale pompa da giardino dovresti acquistare? Non importa quanti dispositivi desideri collegare in casa o in giardino, Kärcher ha il modello perfetto per ogni esigenza. Puoi trovare le risposte dei nostri esperti Kärcher qui.
Accessori
Con la giusta combinazione di accessori Kärcher, le nostre pompe possono essere utilizzate in modo rapido, semplice e sicuro. Grazie al PerfectConnect diventa più facile l'assemblaggio e offrono una tenuta sicure e stabile per garantire un funzionamento senza problemi.
Versatile e sicura
I tubi di aspirazione BP possono trasportare l'acqua da qualsiasi luogo, ad esempio da tubi in PE o direttamente da "fonti d'acqua aperte" come cisterne d'acqua.
Connessione facile
Utilizzando gli adattatori e le connessioni Kärcher, è possibile unire tubi e pompe in modo sicuro e senza problemi.
Protezione ottimale
I filtri proteggono le pompe da sporco e ostruzioni garantendo prestazioni senza ostacoli. Kärcher fornisce il filtro giusto per ogni applicazione.
Perfettamente attrezzato
Gli accessori giusti, dalla protezione contro il funzionamento a secco fino al pressostato elettronico, garantiscono un funzionamento comodo e sicuro.
Puoi trovare gli accessori giusti per la tua pompa nella pagina del prodotto.
Calcolo della capacità dell’elettropompa
Come scegliere l' elettropompa:
1. Disegnare la curva di funzione del tubo che si intende usare (1/2" or 3/4") sul diagramma della curva dell’elettropompa. Iniziare dall’altezza a cui si desidera che l’acqua arrivi (nell’esempio del diagramma: 5m).
2. Definire i dati di consumo dell’applicazione (nel nostro esempio: 1,000 l/h a 2 bar). Per determinare il punto operativo è necessario specificare prima di tutto il punto di inizio sulla curva di funzione del tubo utilizzato (vedere punto di inizio come nell’esempio).
3. Rapportare la pressione operativa all’altezza a cui va portata l’acqua (1 bar = 10 m). Aggiungere l’altezza a cui va portata l’acqua al punto di partenza e calcolare il punto operativo dell’applicazione.
La curva dell’elettropompa sul punto operativo serve per individuare l’elettropompa più adatta al lavoro da eseguire. Nel nostro esempio, l’elettropompa BP 3 Home & Garden è perfetta con un tubo da 3/4" mentre la BP 5 Home & Garden è più adatta con un tubo da ½”. Per avere maggiore potenza, scegliere sempre il modello più grande.
Ogni utenza/applicazione richiede un punto operativo specifico. Di seguito alcuni esempi utili al calcolo (i dati variano a seconda dell’altezza a cui va portata l’acqua e del diametro del tubo o della conduttura):
- Irrigatore: circa 1,000 l/h a 2 bar (altezza a cui portare l’acqua 20 m)
- Pistola per irrigazione: circa 750 l/h a 2 bar (altezza a cui portare l’acqua 20 m)
- Scarico del WC: circa 400 l/h a una pressione minima di 0,5 bar (meglio: 1 bar [altezza a cui portare l’acqua 10 m])
- Lavatrice: circa 800 l/h a una pressione minima di 0,5 bar (meglio: 1 bar [altezza a cui portare l’acqua 10 m])
