Pompe booster

Pompe Home and Garden

Che si tratti di innaffiare il giardino o di fornire acqua alla lavatrice o al WC, le pompe per la casa e il giardino sono particolarmente silenziose e intelligenti e offrono un ulteriore vantaggio in quanto si accendono e si spengono automaticamente quando l'acqua è necessaria. Sono anche chiamate elettropompe booster. Le pompe multipiano offrono elevate prestazioni, efficienza e sono silenziose, a seconda di ciò che è richiesto. A parità di portata, richiedono una potenza del motore inferiore rispetto alle tradizionali pompe a getto, con un risparmio energetico di circa il 30%. Inoltre, la pressione di esercizio costante delle pompe garantisce un'affidabile irrigazione del giardino.