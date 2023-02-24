Elettropompa a batteria

Irrigazione comoda ed ecologica: utilizza l'acqua piovana raccolta da un serbatoio d'acqua, da uno stagno o da un contenitore IBC con l'elettropompa a batteria, senza bisogno di un rubinetto, una presa di corrente o un annaffiatoio.

Vantaggi che fanno la differenza

Nessun allacciamento idrico

L'elettropompa a batteria senza fili è autosufficiente: il dispositivo non necessita di un collegamento idrico separato, ma utilizza invece l'acqua piovana raccolta in un barile d'acqua o in un contenitore IBC. Ciò significa che puoi innaffiare i tuoi fiori e le aiuole negli orti, ad esempio, senza bisogno di allacciamento idrico.

Kärcher battery barrel pump, no need for a water connection

Nessun alimentatore

Batteria potente invece di un cavo: l'elettropompa a batteria funziona in autonomia e non necessita di alimentazione. Ciò consente una flessibilità molto maggiore: nei prodotti con cavo, l'area di utilizzo è limitata dalla lunghezza del cavo. Al contrario, la pompa a batteria consente l'irrigazione senza filo anche in luoghi dove non ci arriva l'alimentazione elettrica.

Kärcher battery barrel pump, no need for a power supply

Utile

Più efficiente, più ergonomica, più semplice: rispetto a un annaffiatoio, la pompa offre un comfort notevolmente maggiore. L'interruttore è all'altezza del bordo della canna, quindi non è necessario che l'utente si abbassi. Non occorre più fare lunghi viaggi con pesanti annaffiatoi, poiché l'acqua viene prelevata direttamente dal barile e può essere utilizzata per l'irrigazione tramite il tubo da giardino e gli spruzzatori da giardino.

Watering with the battery barrel pump

Efficienza idrica

La pompa passa anche attraverso aperture strette come quelle in un contenitore IBC. Ciò consente di risparmiare tempo e acqua poiché l'acqua piovana raccolta può essere facilmente riutilizzata.

Save water with the Kärcher battery barrel pump

Fonti d'acqua

Le pompe a batteria sono ideali per irrigare in modo efficiente aiuole e fiori con acqua piovana da un barile o un contenitore IBC. Possibile utilizzo:

  • Recipienti d'acqua
  • Buche d'acqua
  • Contenitori IBC

Aree di applicazione tipiche delle elettropompe a batteria

Schrebergarten - Fasspumpe

Orto

Gli orti distanti dalle case, in particolare, spesso non dispongono di elettricità. Coloro che hanno bisogno di annaffiare regolarmente possono rendere l'irrigazione del giardino molto più semplice con una pompa alimentata a batteria.

Gemüse- und Kräutergarten - Fasspumpe

Piante e ortaggi

Affinché l'orto e le piantine vicino alla terrazza o nel giardino dietro la casa crescano in modo sano, è possibile annaffiarle con acqua piovana priva di calcare utilizzando una pompa.

Rasenbewässerung - Fasspumpe

Irrigazione del prato

La pompa senza fili è adatta anche per l'irrigazione di aree più grandi come i prati. L'acqua della cisterna dove cade la pioggia offre un'alternativa a risparmio dell'acqua rispetto al rubinetto.

Punti importanti

Per i proprietari di giardini che sono stanchi di trasportare un pesante annaffiatoio su e giù per il giardino ma non hanno una presa di corrente, la pompa senza fili BP 2.000-18 è stata creata per voi. Può funzionare con qualsiasi batteria Kärcher 18 V Battery Power, in modo da poter utilizzare fonti d'acqua alternative ovunque si desideri, anche se non è disponibile alcuna connessione elettrica in giardino. Ciò non solo consente di risparmiare preziosa acqua potabile, ma evita anche di affaticare la schiena e il portafoglio: ideale per piccoli giardini, giardini di cottage, orti e ovunque ci siano acqua e piante assetate, ma senza alimentazione.

Caratteristiche dell'elettropompa a batteria

Kärcher: Barrel Pump

Pronta per l'uso

La pompa senza fili è la comoda alternativa all'annaffiatoio ed è pronta all'uso in pochi passaggi.

Kärcher: Barrel Pump - Variable hose position

Posizione flessibile del tubo

Il sistema di tubi flessibili può essere collegato alla fonte d'acqua in tre posizioni.

Kärcher: Barrel Pump

Sicurezza e comfort

La staffa dell'unità batteria è posizionata nella parte superiore del serbatoio in modo che non possa entrare in contatto con l'acqua. La pompa ha un montaggio flessibile sul bordo del barile per garantire una presa sicura.

Kärcher: Barrel Pump - Hose guide

Guida del tubo

La guida del tubo sul bordo della canna assicura che il tubo da giardino non venga piegato o danneggiato da eventuali bordi.

Kärcher: Barrel Pump - Battery Display

Pratico e a risparmio energetico

Grazie all'interruttore integrato sull'attacco del bordo del fusto, la pompa senza fili può essere accesa e spenta in qualsiasi momento. Ciò consente di risparmiare energia.

Kärcher: Barrel Pump - transparent lid

La trasparenza è importante!

La copertura trasparente sul display consente di leggere il livello della batteria in qualsiasi momento.

Kärcher: Barrel Pump with ergonomic carrying handle

Innovativo e conveniente

Le pompe a batteria Kärcher sono dotate di un tubo la cui lunghezza può essere regolata e di un prefiltro.

Kärcher: Barrel Pump - Removable filter system

Sistema di filtraggio rimovibile

Il prefiltro impedisce l'aspirazione di particelle di sporco, garantendo un funzionamento senza problemi. Se il prefiltro si sporca, può essere pulito in pochi semplici passaggi.

FAQ per l'elettropompa a batteria

L'altezza è fino a 20 m.

La BP 2.000-18 Barrel può pompare fino a 2000 l/h.

Il cavo dalla pompa è progettato per una profondità di immersione fino a 1,8 m.

Il diametro della canna BP 2.000-18 è di 100 mm. Ciò consente di utilizzare la pompa a batteria anche per piccole aperture, ad esempio con i contenitori IBC.


La portata della pompa è di 2 bar.

Nella fornitura è incluso un tubo lungo 1 m. Facoltativamente, questo può essere sostituito da un sistema di tubi più lungo.

La pompa a batteria è compatibile con tutte le batterie Kärcher Battery Power da 18 V e Kärcher Battery Power Plus da 18 V.

18 V 2,5 Ah Batteria Kärcher Potenza batteria → max. 25 min

18 V 5,0 Ah Batteria Kärcher Potenza batteria → max. 50 min

Gamma di prodotti Kärcher Battery Power 18V

La pompa a batteria è un prodotto della gamma a batterie Kärcher Battery Power da 18 V. Scopri l'intera gamma di prodotti e scopri quali altri prodotti sono compatibili con la tua batteria 18 V Battery Power.

18 V Battery Power

Puoi trovare tutti i dispositivi a batterie Kärcher Battery Power da 18 V qui
Vai ai prodotti