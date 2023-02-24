Elettropompa a batteria
Irrigazione comoda ed ecologica: utilizza l'acqua piovana raccolta da un serbatoio d'acqua, da uno stagno o da un contenitore IBC con l'elettropompa a batteria, senza bisogno di un rubinetto, una presa di corrente o un annaffiatoio.
Vantaggi che fanno la differenza
Nessun allacciamento idrico
L'elettropompa a batteria senza fili è autosufficiente: il dispositivo non necessita di un collegamento idrico separato, ma utilizza invece l'acqua piovana raccolta in un barile d'acqua o in un contenitore IBC. Ciò significa che puoi innaffiare i tuoi fiori e le aiuole negli orti, ad esempio, senza bisogno di allacciamento idrico.
Nessun alimentatore
Batteria potente invece di un cavo: l'elettropompa a batteria funziona in autonomia e non necessita di alimentazione. Ciò consente una flessibilità molto maggiore: nei prodotti con cavo, l'area di utilizzo è limitata dalla lunghezza del cavo. Al contrario, la pompa a batteria consente l'irrigazione senza filo anche in luoghi dove non ci arriva l'alimentazione elettrica.
Utile
Più efficiente, più ergonomica, più semplice: rispetto a un annaffiatoio, la pompa offre un comfort notevolmente maggiore. L'interruttore è all'altezza del bordo della canna, quindi non è necessario che l'utente si abbassi. Non occorre più fare lunghi viaggi con pesanti annaffiatoi, poiché l'acqua viene prelevata direttamente dal barile e può essere utilizzata per l'irrigazione tramite il tubo da giardino e gli spruzzatori da giardino.
Efficienza idrica
La pompa passa anche attraverso aperture strette come quelle in un contenitore IBC. Ciò consente di risparmiare tempo e acqua poiché l'acqua piovana raccolta può essere facilmente riutilizzata.
Fonti d'acqua
Le pompe a batteria sono ideali per irrigare in modo efficiente aiuole e fiori con acqua piovana da un barile o un contenitore IBC. Possibile utilizzo:
- Recipienti d'acqua
- Buche d'acqua
- Contenitori IBC
Aree di applicazione tipiche delle elettropompe a batteria
Orto
Gli orti distanti dalle case, in particolare, spesso non dispongono di elettricità. Coloro che hanno bisogno di annaffiare regolarmente possono rendere l'irrigazione del giardino molto più semplice con una pompa alimentata a batteria.
Piante e ortaggi
Affinché l'orto e le piantine vicino alla terrazza o nel giardino dietro la casa crescano in modo sano, è possibile annaffiarle con acqua piovana priva di calcare utilizzando una pompa.
Irrigazione del prato
La pompa senza fili è adatta anche per l'irrigazione di aree più grandi come i prati. L'acqua della cisterna dove cade la pioggia offre un'alternativa a risparmio dell'acqua rispetto al rubinetto.
Punti importanti
Per i proprietari di giardini che sono stanchi di trasportare un pesante annaffiatoio su e giù per il giardino ma non hanno una presa di corrente, la pompa senza fili BP 2.000-18 è stata creata per voi. Può funzionare con qualsiasi batteria Kärcher 18 V Battery Power, in modo da poter utilizzare fonti d'acqua alternative ovunque si desideri, anche se non è disponibile alcuna connessione elettrica in giardino. Ciò non solo consente di risparmiare preziosa acqua potabile, ma evita anche di affaticare la schiena e il portafoglio: ideale per piccoli giardini, giardini di cottage, orti e ovunque ci siano acqua e piante assetate, ma senza alimentazione.
Caratteristiche dell'elettropompa a batteria
Pronta per l'uso
La pompa senza fili è la comoda alternativa all'annaffiatoio ed è pronta all'uso in pochi passaggi.
Posizione flessibile del tubo
Il sistema di tubi flessibili può essere collegato alla fonte d'acqua in tre posizioni.
Sicurezza e comfort
La staffa dell'unità batteria è posizionata nella parte superiore del serbatoio in modo che non possa entrare in contatto con l'acqua. La pompa ha un montaggio flessibile sul bordo del barile per garantire una presa sicura.
Guida del tubo
La guida del tubo sul bordo della canna assicura che il tubo da giardino non venga piegato o danneggiato da eventuali bordi.
Pratico e a risparmio energetico
Grazie all'interruttore integrato sull'attacco del bordo del fusto, la pompa senza fili può essere accesa e spenta in qualsiasi momento. Ciò consente di risparmiare energia.
La trasparenza è importante!
La copertura trasparente sul display consente di leggere il livello della batteria in qualsiasi momento.
Innovativo e conveniente
Le pompe a batteria Kärcher sono dotate di un tubo la cui lunghezza può essere regolata e di un prefiltro.
Sistema di filtraggio rimovibile
Il prefiltro impedisce l'aspirazione di particelle di sporco, garantendo un funzionamento senza problemi. Se il prefiltro si sporca, può essere pulito in pochi semplici passaggi.
FAQ per l'elettropompa a batteria
Gamma di prodotti Kärcher Battery Power 18V
La pompa a batteria è un prodotto della gamma a batterie Kärcher Battery Power da 18 V. Scopri l'intera gamma di prodotti e scopri quali altri prodotti sono compatibili con la tua batteria 18 V Battery Power.