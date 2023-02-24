Elettropompa a batteria

Punti importanti

Per i proprietari di giardini che sono stanchi di trasportare un pesante annaffiatoio su e giù per il giardino ma non hanno una presa di corrente, la pompa senza fili BP 2.000-18 è stata creata per voi. Può funzionare con qualsiasi batteria Kärcher 18 V Battery Power, in modo da poter utilizzare fonti d'acqua alternative ovunque si desideri, anche se non è disponibile alcuna connessione elettrica in giardino. Ciò non solo consente di risparmiare preziosa acqua potabile, ma evita anche di affaticare la schiena e il portafoglio: ideale per piccoli giardini, giardini di cottage, orti e ovunque ci siano acqua e piante assetate, ma senza alimentazione.