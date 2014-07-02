Idropulitrici ad acqua calda

Una soluzione a 360° e autosufficiente per il settore municipale, edile e industriale. Configurabile, altamente efficiente, affidabile e facile da usare. Il serbatoio del carburante da 500 l e il serbatoio d'acqua da 100 l consentono fino a 60 minuti di utilizzo stand-alone, senza collegamenti alla rete idrica o elettrica.