Idropulitrici ad acqua calda
Con l'acqua calda, le idropulitrici puliscono con risultati ancora migliori senza dovere aumentare la pressione. Le macchine Kärcher convincono per la loro comodità d'uso e per la tecnologia utilizzata nella produzione dei suoi prodotti all'avanguardia.
Classe compatta
Ideale per la pulizia di veicoli, attrezzature da lavoro o per rimuovere lo sporco dalle scale esterne. Con acqua calda ad alta pressione fino a 180 bar e 900 l/h. Questa è la nuova classe compatta.
Classe media
Per le concessionarie d'auto, l'edilizia, l'agricoltura ed i comuni: la classe media unisce tecnica innovativa e massima comodità d'uso. Ideali per le sollecitazioni più elevate.
Classe Upright
Le nuove idropulitrici verticali HDS Upright sono macchine a caldo affidabili e performanti, ma al contempo leggere, compatte e facilmente trasportabili.
Classe super
Nel settore automobilistico, in edilizia, in agricoltura o per gli spedizionieri: la classe super mobile porta le sue elevate prestazioni in tutte quelle situazioni dove altrimenti sarebbero necessarie stazioni fisse.
Classe speciale
Quando i gas di scarico sono di disturbo o proibiti: in vani igienici, ospedali, cucine industriali o piscine pubbliche trova utilizzo la classe speciale con riscaldamento elettrico.
Motore a combustione
Quando non è disponibile la corrente elettrica, le idropulitrici con motore a combustione garantiscono la massima flessibilità ed indipendenza, a scelta anche con biodiesel.
HDS Trailer
Una soluzione a 360° e autosufficiente per il settore municipale, edile e industriale. Configurabile, altamente efficiente, affidabile e facile da usare. Il serbatoio del carburante da 500 l e il serbatoio d'acqua da 100 l consentono fino a 60 minuti di utilizzo stand-alone, senza collegamenti alla rete idrica o elettrica.
Vantaggi delle idropulitrici a caldo
L'acqua calda prodotta dalle idropultirici HDS riduce le tempistiche di lavoro e la quantità di detergente necessaria, il calore compensa anche la minore pressione dell'acqua. Di segutio elenchiamo i vantaggi delle HDS a caldo rispetto alle HD a freddo:
- Risultati migliori
- Minor consumo di detergente
- Riduzione dei tempi di asciugatura
- Maggiore igiene
- Riduzione delle tempistiche di lavoro
L'acqua calda riduce le tempistiche di lavoro del 35% e migliora il risultato finale.