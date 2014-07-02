Idropulitrici ad acqua calda

Con l'acqua calda, le idropulitrici puliscono con risultati ancora migliori senza dovere aumentare la pressione. Le macchine Kärcher convincono per la loro comodità d'uso e per la tecnologia utilizzata nella produzione dei suoi prodotti all'avanguardia.

Kärcher Classe compatta

Classe compatta

Ideale per la pulizia di veicoli, attrezzature da lavoro o per rimuovere lo sporco dalle scale esterne. Con acqua calda ad alta pressione fino a 180 bar e 900 l/h. Questa è la nuova classe compatta.

Scopri di più
Kärcher Classe media

Classe media

Per le concessionarie d'auto, l'edilizia, l'agricoltura ed i comuni: la classe media unisce tecnica innovativa e massima comodità d'uso. Ideali per le sollecitazioni più elevate.

Scopri di più
Kärcher Classe Upright

Classe Upright

Le nuove idropulitrici verticali HDS Upright sono macchine a caldo affidabili e performanti, ma al contempo leggere, compatte e facilmente trasportabili.

Scopri di più
Kärcher Classe super

Classe super

Nel settore automobilistico, in edilizia, in agricoltura o per gli spedizionieri: la classe super mobile porta le sue elevate prestazioni in tutte quelle situazioni dove altrimenti sarebbero necessarie stazioni fisse.

Scopri di più
Kärcher Classe speciale

Classe speciale

Quando i gas di scarico sono di disturbo o proibiti: in vani igienici, ospedali, cucine industriali o piscine pubbliche trova utilizzo la classe speciale con riscaldamento elettrico.

Scopri di più
Kärcher Motore a combustione

Motore a combustione

Quando non è disponibile la corrente elettrica, le idropulitrici con motore a combustione garantiscono la massima flessibilità ed indipendenza, a scelta anche con biodiesel.

Scopri di più
Kärcher HDS Trailer

HDS Trailer

Una soluzione a 360° e autosufficiente per il settore municipale, edile e industriale. Configurabile, altamente efficiente, affidabile e facile da usare. Il serbatoio del carburante da 500 l e il serbatoio d'acqua da 100 l consentono fino a 60 minuti di utilizzo stand-alone, senza collegamenti alla rete idrica o elettrica.

Scopri di più
Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

Vantaggi delle idropulitrici a caldo

L'acqua calda prodotta dalle idropultirici HDS riduce le tempistiche di lavoro e la quantità di detergente necessaria, il calore compensa anche la minore pressione dell'acqua. Di segutio elenchiamo i vantaggi delle HDS a caldo rispetto alle HD a freddo:

  • Risultati migliori
  • Minor consumo di detergente
  • Riduzione dei tempi di asciugatura
  • Maggiore igiene
  • Riduzione delle tempistiche di lavoro

L'acqua calda riduce le tempistiche di lavoro del 35% e migliora il risultato finale.

Vantaggi e comparazione costi: HD vs HDS

Compila il form sottostante per richiedere maggiori informazioni sui prodotti e una consulenza gratuita

    Raccontaci quali sono le tue esigenze di pulito.

    *
    *

    I campi contrassegnati da * sono obbligatori