Sistemi di pulizia ad altissima pressione
Idropulitrici ad altissima pressione Quando le prestazioni di una normale idropulitrice non sono sufficienti, entrano in gioco le idropulitrici ad altissima pressione di Kärcher. Sia ad acqua calda, sia ad acqua fredda con una pressione che va dai 600 ai 2,500 bar, eliminano ogni tipo di sporco e di rivestimento senza l'ausilio dei detergenti.
Idropulitrici Cage a freddo
Il telaio esterno cage è robusto e protegge le parti operative della macchina sia della versione con motore elettrico sia con motore a scoppio, inoltre è adatto anche per essere aggangiato ad una gru e sollevato. Il trasporto a terra è reso molto semplice e comodo dalle ruote grandi.