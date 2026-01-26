Lavavetri WV 2 Plus N
Facile da maneggiare, pulizia senza gocce e aloni grazie all'aspirazione, con un enorme risparmio di tempo. Le finestre saranno perfettamente pulite in un batter d'occhio.
Con l'innovativo lavavetri WV, Kärcher ha rivoluzionato la pulizia delle finestre. Grazie all'aspirazione elettrica, gli aloni dati dai residui d'acqua appartengono ormai al passato. La combinazione del flacone spray e del panno in microfibra, insieme alla funzione di aspirazione del Window Vac, garantisce una pulizia estremamente efficace e finestre perfettamente pulite, senza strisce o residui. Inoltre, il pratico ed ergonomico Kärcher Window Vac consente una pulizia delle finestre particolarmente igienica perché non c'è contatto diretto con l'acqua sporca. Grazie alla bocchetta di aspirazione aggiuntiva stretta, può raggiungere senza sforzo anche aree più piccole o difficili da raggiungere, come ad esempio quelle che si trovano nelle finestre a traliccio o nelle vetrine. Il risultato? Non ci sono più limiti alla pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Veloce da svuotareIl serbatoio per acqua sporca è facile da svuotare.
Bocchetta intercambiabileA seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Display LED sempre sott'occhioIl display LED indica il livello di carica della batteria.
Leggero e silenzioso
- Il WV 2 è leggero e silenzioso e rende piacevole anche il pulire i vetri
L'originale
- Qualità originale Kärcher
3 volte più veloce
- Pulire i vetri è tre volte più veloce con l'aspiragocce rispetto ai metodi convenzionali.
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
- Facile e veloce da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco
Molteplici applicazioni
- L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)
|170
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|100
|Autonomia (min)
|35
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 105
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso compresa batteria (kg)
|0,6
|Peso senza accessori (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
- Flacone spray standard e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
- Bocchetta di aspirazione stretta
Dotazione
- Ugello di aspirazione
- Bocchetta intercambiabile
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Box doccia / vasca
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 2 Plus N
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.