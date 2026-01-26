Con l'innovativo lavavetri WV, Kärcher ha rivoluzionato la pulizia delle finestre. Grazie all'aspirazione elettrica, gli aloni dati dai residui d'acqua appartengono ormai al passato. La combinazione del flacone spray e del panno in microfibra, insieme alla funzione di aspirazione del Window Vac, garantisce una pulizia estremamente efficace e finestre perfettamente pulite, senza strisce o residui. Inoltre, il pratico ed ergonomico Kärcher Window Vac consente una pulizia delle finestre particolarmente igienica perché non c'è contatto diretto con l'acqua sporca. Grazie alla bocchetta di aspirazione aggiuntiva stretta, può raggiungere senza sforzo anche aree più piccole o difficili da raggiungere, come ad esempio quelle che si trovano nelle finestre a traliccio o nelle vetrine. Il risultato? Non ci sono più limiti alla pulizia.