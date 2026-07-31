SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Finestre

Edifici, facciate e vetri puliti e splendenti? Con la qualità professionale dei prodotti Kärcher aloni e striature saranno solo un ricordo del passato. Abbiamo ideato attrezzi ergonomici, dal design accattivante e con sistemi di aggancio sicuri per combinare insieme diversi componenti. Abbiamo voluto che i nostri attrezzi fossero efficienti ma anche facili da usare e che non affaticassero gli addetti. Grazie ai nostri prodotti si risparmiano acqua, energia e detergenti!

Kärcher Velli

Velli

Panni in varie tipologie di tessuto perfetti per lavare vetri e superfici lucide di tutti i tipi.

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Kärcher Maniglie dei tergicristalli

Maniglie dei tergicristalli

Ergonomiche e piacevoli al tatto: grazie a questi accessori sarete sicuri di non perdere di mano i supporti con i panni montati durante la pulizia di vetri e finestre.

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Kärcher Barre tergicristallo e gomme tergicristallo di ricambio

Barre tergicristallo e gomme tergicristallo di ricambio

Niente stiature né aloni su vetri e finestre! Tergivetri in acciaio inox con labbra in gomma vulcanica dalla forma migliorata, molto elastiche e durevoli.

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Kärcher Raschietti e lame per vetri

Raschietti e lame per vetri

Per la vostra sicurezza abbiamo pensato a raschietti di diverse lunghezze e materiali che eliminino lo sporco incrostato.

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Kärcher Lance telescopiche

Lance telescopiche

Per lavorare al meglio dal basso verso l’alto in totale sicurezza, abbiamo ideato le lance telescopiche con aggancio rapido e cono: non serve stringere per fissare al meglio gli attrezzi.

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Kärcher Accessori pulizia finestre

Accessori pulizia finestre

Set di accessori e prodotti per pulire a livello professionale vetri, finestre, pannelli solari e verande.

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Kärcher Pelle di camoscio

Pelle di camoscio

Panno apposito per asciugare i vetri senza aloni.

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Kärcher

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