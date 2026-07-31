SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

Finestre

Edifici, facciate e vetri puliti e splendenti? Con la qualità professionale dei prodotti Kärcher aloni e striature saranno solo un ricordo del passato. Abbiamo ideato attrezzi ergonomici, dal design accattivante e con sistemi di aggancio sicuri per combinare insieme diversi componenti. Abbiamo voluto che i nostri attrezzi fossero efficienti ma anche facili da usare e che non affaticassero gli addetti. Grazie ai nostri prodotti si risparmiano acqua, energia e detergenti!