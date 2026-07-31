SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Carrello per le pulizie con secchio

Grazie alla struttura modulare, alla maneggevolezza e manovrabilità che li caratterizzano, i nostri carrelli per la pulizia garantiscono ottimi risultati di pulizia in breve tempo e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Kärcher Carrello

Carrello

Leggeri e comodi: con i carrelli per le pulizie Kärcher tutti gli attrezzi e gli accessori per la pulizia manuale (panni, salviette, carta igienica) trovano spazio negli appositi vani e risultano a portata di mano.

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Kärcher Carrello per le pulizie

Carrello per le pulizie

I nostri carrelli per le pulizie sono compatti, flessibili e comodi: rappresentano la soluzione migliore per pulire ogni oggetto in diversi ambienti.

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Kärcher Carrelli a secchiello mobili

Carrelli a secchiello mobili

I nostri sistemi di pulizia modulari garantiscono le migliori prestazioni di pulizia e sono comodi e facili da usare.

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Kärcher Secchio

Secchio

Secchi e scatole di trasporto rappresentano la dotazione base di ogni carrello per la pulizia: provateli e vedrete quanto sono comodi.

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Kärcher

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