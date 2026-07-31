SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Superficie

In questa sezione abbiamo inserito tutti i materiali utili per la pulizia delle superfici: anche gli angoli più stretti e difficili che con le macchine per la pulizia risultano irraggiungibili.

Kärcher Rimuovere residui

Rimuovere residui

Con i nostri raschietti diventa facilissimo rimuovere resti di gomme da masticare, sporco incrostato, ruggine e colla da ogni superficie.

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Kärcher Spolverare

Spolverare

Grazie a questi panni ed accessori oggetti e superfici saranno puliti e splendenti e la polvere sarà solo un ricordo!

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Kärcher Lavare

Lavare

La gamma di panni umidificati e preimpregnati in microfibra di alta qualità e di altre fibre offre la soluzione migliore per pulire a fondo da tutti i tipi di sporco ogni superficie.

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Kärcher

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