SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

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Superficie
In questa sezione abbiamo inserito tutti i materiali utili per la pulizia delle superfici: anche gli angoli più stretti e difficili che con le macchine per la pulizia risultano irraggiungibili.
Rimuovere residui
Con i nostri raschietti diventa facilissimo rimuovere resti di gomme da masticare, sporco incrostato, ruggine e colla da ogni superficie.
Spolverare
Grazie a questi panni ed accessori oggetti e superfici saranno puliti e splendenti e la polvere sarà solo un ricordo!
Lavare
La gamma di panni umidificati e preimpregnati in microfibra di alta qualità e di altre fibre offre la soluzione migliore per pulire a fondo da tutti i tipi di sporco ogni superficie.