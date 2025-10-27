Cesoie per erba e arbusti a batteria
La cesoia per erba e arbusti senza filo Kärcher GSH è perfetta per lavori di precisione e precisione nel tuo giardino. Grazie al comprovato sistema 2 in 1, gli arbusti, le siepi e gli arbusti, ma anche i prati più piccoli, possono essere tagliati rapidamente e facilmente. Il risultato sono bordi puliti che danno al tuo giardino un aspetto pulito.
Caratteristiche
Funzione 2 in 1: passaggio agevole tra coltelli da erba e da arbusto - come richiesto.
Sostituzione della lama senza attrezzi: grazie al sistema di avvitamento intelligente.
Lame a diamante con lame a doppio taglio: raggiungono risultati strepitosi.
Protezione della punta della lama e del supporto: per riporre in piccoli spazi.
Design ergonomico dell'impugnatura: per una presa comoda anche durante i lavori più lunghi.
Highlights
Applicazioni
Le cesoie per erba vengono utilizzate per accorciare i bordi del prato intorno alla casa, l'aiuola, l'orto o la terrazza, soprattutto dove il tosaerba non è sufficiente.
La cesoia per arbusti rende accorciare e modellare arbusti e cespugli un gioco da ragazzi.
Prodotti
Cesoia per erba e arbusti a batteria
