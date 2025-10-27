Cesoie per erba e arbusti a batteria

La cesoia per erba e arbusti senza filo Kärcher GSH è perfetta per lavori di precisione e precisione nel tuo giardino. Grazie al comprovato sistema 2 in 1, gli arbusti, le siepi e gli arbusti, ma anche i prati più piccoli, possono essere tagliati rapidamente e facilmente. Il risultato sono bordi puliti che danno al tuo giardino un aspetto pulito.