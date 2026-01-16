Sega troncarami portatile per potatura
Taglia e sega i rami senza sforzo. Tagliare i rami nn è mai stato così semplice: le forbici da potatura Lopper e la loro lama bypass di alta qualità possono essere utilizzate per tagliare rami fino a 3 cm di diametro, senza la necessità di forza e senza danneggiarli, indipendentemente da quanto siano difficili da raggiungere.
Sega da potatura a batteria
La sega da potatura a batteria PGS 4-18 di Kärcher è progettata per tagliare rami fino a 80 millimetri di diametro. L'impugnatura removibile della sega la rende sicura e facile da usare e impedisce all'attrezzo di scivolare. La lama della sega di qualità tedesca può essere sostituita senza la necessità di particolari strumenti. E con l'estensione telescopica disponibile come accessorio opzionale (non inclusa nella fornitura) permette di raggiungere altezze fino a 3,5 metri. Tutto ciò rende il PGS 4-18 uno strumento multifunzionale che combina una troncarami, una sega e un troncarami in un unico prodotto.
Caratteristiche della sega da potatura
La lama per sega Premium prodotta in Germania garantisce prestazioni di taglio ottimali.
Cambio della lama rapido e semplice senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
L'impugnatura per rami rimovbile garantisce una presa sicura, anche con l'utilizzo con una sola mano.
L'impugnatura in gomma offre il massimo comfort, anche quando si lavora per periodi prolungati.
L'estensione telescopica disponibile come accessorio opzionale consente agli utenti di lavorare ad un'altezza fino a 3,5 metri.
Troncarami a batteria
Tagliare i rami ora è più facile che mai: con il troncarami a batteria e la sua lama di alta qualità è possibile tagliare rami fino a 3 cm di diametro senza bisogno di forza e senza danneggiarli, non importa quanto siano difficili da raggiungere. Il design presenta due lame affilate. Una lama è arrotondata per evitare che rami e ramoscelli scivolino. Quando i troncarami sono chiusi, le due lame si sovrappongono per produrre un taglio netto, rendendo l'utensile adatto anche alle piante più delicate. Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile antiruggine e hanno un rivestimento in Teflon® per evitare che la linfa delle piante si attacchi ad esse. Il gancio per rami sotto la lama è progettato per tagliare liberamente i rami bloccati nell'albero.
Caratteristiche del troncarami
Tagli precisi e delicati con la lama.
Raggio di lavoro maggiore. I rami più alti sono facili da raggiungere utilizzando il troncarami.
Può essere utilizzato in diverse applicazioni. Il troncarami è perfetto per legno vivo e legno morto.
Durevole grazie alle lame in acciaio premium.
Applicazione sicura grazie alla funzione di blocco di sicurezza. Impedisce l'avvio involontario del troncarami.
Utilizzando il gancio che funge anche da pinza è possibile rimuovere i rami rimasti incastrati nell'albero.
Nessuno sforzo necessaria: tagliare i rami diventa facile con il semplice tocco di un pulsante.
Impugnatura gommata per il massimo comfort, soprattutto quando si lavora per periodi prolungati.
Vantaggi
Piattaforma Kärcher Battery Power
Il troncarami a batteria TLO 18-32 e la sega da potatura a batteria PGS 4-18 provengono entrambi dalla piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V. Scopri la gamma completa dei diversi prodotti e scopri con quali altri prodotti è compatibile la tua batteria Kärcher Battery Power da 18 V.