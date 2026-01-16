Sega troncarami portatile per potatura

Tagliare i rami ora è più facile che mai: con il troncarami a batteria e la sua lama di alta qualità è possibile tagliare rami fino a 3 cm di diametro senza bisogno di forza e senza danneggiarli, non importa quanto siano difficili da raggiungere. Il design presenta due lame affilate. Una lama è arrotondata per evitare che rami e ramoscelli scivolino. Quando i troncarami sono chiusi, le due lame si sovrappongono per produrre un taglio netto, rendendo l'utensile adatto anche alle piante più delicate. Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile antiruggine e hanno un rivestimento in Teflon® per evitare che la linfa delle piante si attacchi ad esse. Il gancio per rami sotto la lama è progettato per tagliare liberamente i rami bloccati nell'albero.