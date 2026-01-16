SOFFIATORE A BATTERIA

Rimozione componenti

Grazie alle parti rimovibili del soffiatore e aspiratore per foglie, si può ridurre notevolmente il peso del prodotto se necessario. I tubi di aspirazione e soffiaggio nonché i rulli di guida sono smontabili singolarmente. Inoltre, le due maniglie assicurano che il peso dell'unità sia distribuito nel modo più uniforme possibile durante il funzionamento.