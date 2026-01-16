SOFFIATORE A BATTERIA

Non importa in quale periodo dell'anno: il soffiatore Kärcher è ben equipaggiato per affrontare tutte le eventualità. Foglie d'autunno, siepi ed erba tagliata. Lo sporco generico intorno all'abitazione o in garage può essere rimosso in pochissimo tempo. Raggiunge anche le aree irregolari, gli spigoli e i piccoli spazi.

Caratteristiche dei soffiatori e aspiratori da giardino a batteria Kärcher

Rimozione componenti

Grazie alle parti rimovibili del soffiatore e aspiratore per foglie, si può ridurre notevolmente il peso del prodotto se necessario. I tubi di aspirazione e soffiaggio nonché i rulli di guida sono smontabili singolarmente. Inoltre, le due maniglie assicurano che il peso dell'unità sia distribuito nel modo più uniforme possibile durante il funzionamento.

One person adapts the Kärcher unit by adding the suction and blowpipe

Rimozione completa delle foglie

Quando le tue forze hanno raggiunto il limite, i nostri soffiatori per foglie a batteria subentrano per darti una mano a rimuovere tutte le foglie dal tuo cortile o giardino, hanno una velocità dell'aria fino a 240 km/h e offrono il massimo comfort per l'utente, così da farti risparmiare tempo e fatica. Il Turbo Boost, che aumenta la potenza del dispositivo per un breve periodo, fa risparmiare ancora più tempo.

One thumb activates the turbo boost on the Kärcher appliance

Soffia e aspira

La leva può essere utilizzata per passare continuamente tra soffiaggio, aspirazione o anche una combinazione di entrambe le funzioni con un semplice movimento del polso.

One hand operates the lever on the Kärcher appliance to change the functions

Il soffiatore per foglie e aspiratore da giardino senza fili ha anche le seguenti funzioni:

Two hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Impugnatura a due mani

Garantisce una distribuzione ideale del peso e una facile tenuta.

A suction and blowing tube with guide rollers on the lawn

Rulli guida rimovibili

Rende il lavoro più semplice ed efficiente.

A Kärcher leaf catcher bag

Volume del sacco da 45 litri

Garantisce un lavoro continuo per lunghi periodi.

The motor of the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Motore senza spazzole

Per una maggiore autonomia e una migliore durata.

Black flat nozzle on rollers

Ugello piatto staccabile

Per una pulizia precisa. Le foglie possono, ad esempio, essere ammucchiate grazie al soffiatore.

Hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Regolazione della velocità variabile

Permette di regolare continuamente la velocità a seconda del bisogno.

Vantaggo del soffiatore per foglie e dell'aspirapotore da giardino a batteria

Un'intera squadra di pulizia in un unico prodotto

Il soffiatore aspiratore BLV 36-240 a batteria soffia, aspira e sminuzza i rifiuti verdi in un attimo. Offre di una velocità fino a 240 km/h che permette di rimuovere facilmente anche le foglie bagnate, erba e residui di siepi e, una volta tagliati in piccoli pezzi, li raccoglie nel sacco per foglie integrato.

Caratteristiche del soffiatore per foglie a batteria

Massima libertà di movimento

Il soffiatore per foglie a batteria consente la massima libertà di movimento senza che un fastidioso cavo di alimentazione sia d'intralcio. Offre inoltre un equilibrio perfetto in modo che i lavori più lunghi e complessi possano essere eseguiti senza sforzo.

A person carries the Kärcher cordless leaf blower

Ugello piatto rimovibile

Non tutte le superfici da pulire sono esposte alle stesse condizioni atmosferiche. Soprattutto la pioggia e l'umidità possono rendere difficile la rimozione delle foglie. Grazie all'ugello piatto rimovibile con bordo raschiante integrato, il soffiatore per foglie a batteria libera anche le superfici desiderate da foglie bagnate e sporco calpestato.

A hand removes the flat nozzle from the Kärcher cordless leaf blower

Maniglia ergonomica

Grazie al controllo della velocità comodamente posizionato, il prodotto è particolarmente facile da usare. Inoltre, l'impugnatura ergonomica assicura che il soffiatore per foglie a batteria sia comodo da tenere in mano.

A hand holds the Kärcher cordless leaf blower by the handle

Il soffiatore per foglie a batteria ha inoltre le seguenti funzioni:

A person takes apart the two-piece tube of the Kärcher cordless leaf blower

Elementi rimovibili

Tubo rimovibile in due parti per un adattamento ottimale alla situazione e per riporlo in poco spazio quando non viene utilizzato.

A hand on the battery with LCD display

Display batteria

Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.

Vantaggi del soffiatore a batteria

Potenza continua

Le foglie si possono accumulare ovunque, dai marciapiedi ai vialetti o sparse nel giardino, ma non ti preoccupare Kärcher ha la soluzione per rimuovere facilmente tutte le foglie grazie ai potenti soffiatori per foglie a batteria.

18 V Kärcher Battery Power

LBL 2 Battery Set

I potenti soffiatori per foglie a batteria di Kärcher, rimuovono le foglie in modo rapido, efficiente e veloce.

Voltaggio della batteria: 18 V
Velocità aria: max. 210 km/h
Portata: max. 220 m³/h
Resa per carica della batteria *: max. 400 m²
Peso: 2.0 kg
Tubo di soffiaggio: due parti
Bocchetta piatta con bordo raschiatore:
Controllo della potenza: One-stage
Caricabatterie: 18 V Kärcher Battery Power standard
Batteria inclusa: 18 V / 2.5 Ah

* Resa massima con una batteria da 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

BLV 18-200 Battery

Funzione 3 in 1: aspira, soffia e taglia con un solo dispositivo. 

Velocità dell'aria in modalità soffiatore: Max. 200 km/h
Prestazioni per carica della batteria in modalità soffiante*: Max. 425 m²
Velocità dell'aria in modalità aspirazione: Max. 130 km/h
Prestazioni per carica della batteria in modalità aspirazione*: Max. 45 litri
Peso senza accessori: 3,5 kg
Batteria e caricabatteria: non inclusi

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.

36 V Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

Indipendentemente da dove si accumulino le foglie in autunno, il soffiatore LBL 4 Battery ripulisce in modo potente ed efficace. Quando ogni altro utensile raggiunge il suo limite, LBL 4 Battery impressiona per il suo controllo della potenza a due stadi e la massima praticità per l'utente.

Voltaggio della batteria: 36 V

Velocità aria: max. 250 km/h
Portata: max. 330 m³/h
Resa per carica della batteria *: max. 550 m²
Peso: 2.2 kg
Tubo di soffiaggio: due parti
Bocchetta piatta con bordo raschiatore: sì
Livelli di velocità: 2
Caricabatterie: 36 V Kärcher Battery Power fast charger
Batteria inclusa: 36 V / 2.5 Ah


* Resa massima con una batteria da 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

BLV 36-240 Battery

Foglie, erba, siepi e resti verdi non hanno scampo contro il soffiatore per foglie e aspiratore da giardino BLV 36-240 a batteria con il suo motore senza spazzole ed estremamente efficiente. La pratica funzione 3 in 1 non solo soffia via tutte le foglie, ma le aspira e le trita.

Velocità dell'aria in modalità soffiante: Max. 240 km/h
Prestazioni per carica della batteria in modalità soffiatore*: Max. 550 m²
Velocità dell'aria in modalità aspirazione: Max. 130 km/h
Prestazioni per carica completa della batteria in modalità aspirazione*: Max. 75 litri
Peso senza accessori: 4.2 kg
Batteria e caricabatteria: Not incluse

* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 36 V/2,5 Ah.

Piattaforma Kärcher Battery Power

Piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V
Prodotti 18 V

Piattaforma Kärcher Battery Power da 36 V
Prodotti 36 V