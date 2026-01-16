SOFFIATORE A BATTERIA
Non importa in quale periodo dell'anno: il soffiatore Kärcher è ben equipaggiato per affrontare tutte le eventualità. Foglie d'autunno, siepi ed erba tagliata. Lo sporco generico intorno all'abitazione o in garage può essere rimosso in pochissimo tempo. Raggiunge anche le aree irregolari, gli spigoli e i piccoli spazi.
Caratteristiche dei soffiatori e aspiratori da giardino a batteria Kärcher
Rimozione componenti
Grazie alle parti rimovibili del soffiatore e aspiratore per foglie, si può ridurre notevolmente il peso del prodotto se necessario. I tubi di aspirazione e soffiaggio nonché i rulli di guida sono smontabili singolarmente. Inoltre, le due maniglie assicurano che il peso dell'unità sia distribuito nel modo più uniforme possibile durante il funzionamento.
Rimozione completa delle foglie
Quando le tue forze hanno raggiunto il limite, i nostri soffiatori per foglie a batteria subentrano per darti una mano a rimuovere tutte le foglie dal tuo cortile o giardino, hanno una velocità dell'aria fino a 240 km/h e offrono il massimo comfort per l'utente, così da farti risparmiare tempo e fatica. Il Turbo Boost, che aumenta la potenza del dispositivo per un breve periodo, fa risparmiare ancora più tempo.
Soffia e aspira
La leva può essere utilizzata per passare continuamente tra soffiaggio, aspirazione o anche una combinazione di entrambe le funzioni con un semplice movimento del polso.
Il soffiatore per foglie e aspiratore da giardino senza fili ha anche le seguenti funzioni:
Impugnatura a due mani
Garantisce una distribuzione ideale del peso e una facile tenuta.
Rulli guida rimovibili
Rende il lavoro più semplice ed efficiente.
Volume del sacco da 45 litri
Garantisce un lavoro continuo per lunghi periodi.
Motore senza spazzole
Per una maggiore autonomia e una migliore durata.
Ugello piatto staccabile
Per una pulizia precisa. Le foglie possono, ad esempio, essere ammucchiate grazie al soffiatore.
Regolazione della velocità variabile
Permette di regolare continuamente la velocità a seconda del bisogno.
Vantaggo del soffiatore per foglie e dell'aspirapotore da giardino a batteria
Caratteristiche del soffiatore per foglie a batteria
Massima libertà di movimento
Il soffiatore per foglie a batteria consente la massima libertà di movimento senza che un fastidioso cavo di alimentazione sia d'intralcio. Offre inoltre un equilibrio perfetto in modo che i lavori più lunghi e complessi possano essere eseguiti senza sforzo.
Ugello piatto rimovibile
Non tutte le superfici da pulire sono esposte alle stesse condizioni atmosferiche. Soprattutto la pioggia e l'umidità possono rendere difficile la rimozione delle foglie. Grazie all'ugello piatto rimovibile con bordo raschiante integrato, il soffiatore per foglie a batteria libera anche le superfici desiderate da foglie bagnate e sporco calpestato.
Maniglia ergonomica
Grazie al controllo della velocità comodamente posizionato, il prodotto è particolarmente facile da usare. Inoltre, l'impugnatura ergonomica assicura che il soffiatore per foglie a batteria sia comodo da tenere in mano.
Il soffiatore per foglie a batteria ha inoltre le seguenti funzioni:
Elementi rimovibili
Tubo rimovibile in due parti per un adattamento ottimale alla situazione e per riporlo in poco spazio quando non viene utilizzato.
Display batteria
Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
Vantaggi del soffiatore a batteria
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery Set
I potenti soffiatori per foglie a batteria di Kärcher, rimuovono le foglie in modo rapido, efficiente e veloce.
Voltaggio della batteria: 18 V
Velocità aria: max. 210 km/h
Portata: max. 220 m³/h
Resa per carica della batteria *: max. 400 m²
Peso: 2.0 kg
Tubo di soffiaggio: due parti
Bocchetta piatta con bordo raschiatore: sì
Controllo della potenza: One-stage
Caricabatterie: 18 V Kärcher Battery Power standard
Batteria inclusa: 18 V / 2.5 Ah
* Resa massima con una batteria da 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
BLV 18-200 Battery
Funzione 3 in 1: aspira, soffia e taglia con un solo dispositivo.
Velocità dell'aria in modalità soffiatore: Max. 200 km/h
Prestazioni per carica della batteria in modalità soffiante*: Max. 425 m²
Velocità dell'aria in modalità aspirazione: Max. 130 km/h
Prestazioni per carica della batteria in modalità aspirazione*: Max. 45 litri
Peso senza accessori: 3,5 kg
Batteria e caricabatteria: non inclusi
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Indipendentemente da dove si accumulino le foglie in autunno, il soffiatore LBL 4 Battery ripulisce in modo potente ed efficace. Quando ogni altro utensile raggiunge il suo limite, LBL 4 Battery impressiona per il suo controllo della potenza a due stadi e la massima praticità per l'utente.
Voltaggio della batteria: 36 V
Velocità aria: max. 250 km/h
Portata: max. 330 m³/h
Resa per carica della batteria *: max. 550 m²
Peso: 2.2 kg
Tubo di soffiaggio: due parti
Bocchetta piatta con bordo raschiatore: sì
Livelli di velocità: 2
Caricabatterie: 36 V Kärcher Battery Power fast charger
Batteria inclusa: 36 V / 2.5 Ah
* Resa massima con una batteria da 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
BLV 36-240 Battery
Foglie, erba, siepi e resti verdi non hanno scampo contro il soffiatore per foglie e aspiratore da giardino BLV 36-240 a batteria con il suo motore senza spazzole ed estremamente efficiente. La pratica funzione 3 in 1 non solo soffia via tutte le foglie, ma le aspira e le trita.
Velocità dell'aria in modalità soffiante: Max. 240 km/h
Prestazioni per carica della batteria in modalità soffiatore*: Max. 550 m²
Velocità dell'aria in modalità aspirazione: Max. 130 km/h
Prestazioni per carica completa della batteria in modalità aspirazione*: Max. 75 litri
Peso senza accessori: 4.2 kg
Batteria e caricabatteria: Not incluse
* Massime prestazioni con una batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 36 V/2,5 Ah.